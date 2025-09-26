Calvo recibió al embajador de Panamá en Argentina

Felipe OsmanMunicipal25 de septiembre de 2025
La Municipalidad inició el proceso de compra de 25 millones de dólares para pagar la 4ta cuota del préstamo tomado por Mestre en 2016. Facilidades contributivas, pasividad anticipada, recorte de módulos y horas extra, y hasta un programa de promoción de actividades productivas; el sustrato del plan.
Felipe OsmanProvincial26 de septiembre de 2025
La suspensión de las retenciones no alcanzó las 72 horas, las grandes cerealeras acapararon el cupo, y los productores terminaron defraudados. El efímero argumento de campaña que la Casa Rosada había ofrecido a las listas libertarias de la Región Centro se vuelve contra ellas. Alarma en el sur.
Gabriel MarcléRío Cuarto26 de septiembre de 2025
La candidata exhibió su músculo sindical, universitario y barrial en Río Cuarto, pero el predominio de Provincias Unidas, con Llamosas como eje territorial de Schiaretti, marca los límites de la puesta en escena. En una zona fuerte del agro, lanzó críticas a Nación por las retenciones: dijo que la baja momentánea fue “una estafa”.