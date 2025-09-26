Calvo recibió al embajador de Panamá en Argentina

El ministro de Gobierno se reunió con el embajador panameño con el objetivo de fortalecer lazos institucionales y promover iniciativas conjuntas que beneficien a ambos países.

Provincial26 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
9992461d-361f-44d0-a1d5-1e9388ffb7a9

El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, recibió en su despacho del Centro Cívico a Juan Luis Correa Esquivel, embajador extraordinario y plenipotenciario de Panamá en Argentina.

Durante el encuentro se abordaron temas de interés común y proyectos futuros de colaboración en materia comercial, empresarial, turística y cultural.

La reunión permitió a los funcionarios dialogar sobre las relaciones bilaterales y explorar oportunidades de cooperación entre Córdoba y Panamá en distintos ámbitos. Otro punto de diálogo giró en torno al “Hub de las Américas”, como se denomina al importante centro de conexión aérea que opera en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá.

Sobre el embajador

Juan Luis Correa Esquivel cuenta con una amplia trayectoria en el sector privado y en medios de comunicación, habiendo ocupado cargos como vicepresidente ejecutivo y gerente general en Ensegundos.com.
 
Fue también vicepresidente corporativo del Grupo WISA y gerente general y CEO de importantes medios panameños, como La Prensa y La Estrella de Panamá. Además, ha sido miembro y presidente de diversas organizaciones de prensa y periodismo, incluyendo la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo Nacional de Periodismo de Panamá.

Te puede interesar
ilustra-baldaso-de-toto-caputo-a-bornoroni-juez-y-gonzalo-roca

Retenciones; nueva ráfaga de fuego amigo para la lista libertaria

Felipe Osman
Provincial26 de septiembre de 2025

La suspensión de las retenciones no alcanzó las 72 horas, las grandes cerealeras acapararon el cupo, y los productores terminaron defraudados. El efímero argumento de campaña que la Casa Rosada había ofrecido a las listas libertarias de la Región Centro se vuelve contra ellas. Alarma en el sur.

schiaretti-2

Cautela del cordobesismo con el blef de las retenciones cero

Bettina Marengo
Provincial26 de septiembre de 2025

Schiaretti y Llaryora optaron por la mesura sobre el tema del día: el anuncio de Adorni de que el cupo de la exención impositiva estaba cubierto. Pese al notable malestar de los productores, el oficialismo buscó no quedar en la vereda del frente del trumpismo. Para Natalia de la Sota, fue una “estafa”.

de-loredo-mestre

El campo, el punto en común entre De Loredo y Mestre

Carolina Biedermann
Provincial26 de septiembre de 2025

Aunque enfrentados dentro del radicalismo, De Loredo y Mestre coincidieron en criticar la breve quita de retenciones, una medida que dejó fuera a los pequeños productores y benefició a los grandes jugadores del agro.

Lo más visto
ilustra-baldaso-de-toto-caputo-a-bornoroni-juez-y-gonzalo-roca

Retenciones; nueva ráfaga de fuego amigo para la lista libertaria

Felipe Osman
Provincial26 de septiembre de 2025

La suspensión de las retenciones no alcanzó las 72 horas, las grandes cerealeras acapararon el cupo, y los productores terminaron defraudados. El efímero argumento de campaña que la Casa Rosada había ofrecido a las listas libertarias de la Región Centro se vuelve contra ellas. Alarma en el sur.

ilustra-natalia-de-la-sota-entre-banderines

De la Sota reforzó su campaña en un Imperio copado por Provincias Unidas

Gabriel Marclé
Río Cuarto26 de septiembre de 2025

La candidata exhibió su músculo sindical, universitario y barrial en Río Cuarto, pero el predominio de Provincias Unidas, con Llamosas como eje territorial de Schiaretti, marca los límites de la puesta en escena. En una zona fuerte del agro, lanzó críticas a Nación por las retenciones: dijo que la baja momentánea fue “una estafa”.