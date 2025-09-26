Juan Pazo, titular del Arca: "me están puteando de a colores"

El titular de ARCA, Juan Pazo, admitió que los productores lo están “puteando de colores” y "en arameo" tras el repentino final del beneficio de las retenciones cero de los granos luego de que se llenara el cupo de US$ 7.000 millones que solicitó el gobierno.

"Soy productor, tengo chat con cientos de productores y tengo recurrentemente la misma conversación", precisó Pazo en el inició de una entrevista con radio Mitre.

Al ser consultado acerca de si lo están "puteando", el funcionario nacional respondió: "En colores te diría, pero creo que hay un...En arameo...Estoy como cuando era chico, con la paz propia de la acción correcta y me siento muy cómodo explicándolo...En el lugar que estoy en el Gobierno y también como productor".

En ese sentido, el funcionario afirmó que hay una "serie de afirmaciones que son falsas" respecto a las 8 empresas beneficiarias del decreto. "Lo primero que me gustaría aclarar es que la soja se comercializaba el viernes, antes de las medidas en 298 dólares para los productores. En los últimos tres días se comercializó en un promedio de 350 dólares. Cuando perforó los 340 dólares, no hubo más ventas. Ya se les pagó el 15% más a los productores, con lo cual no es que no estén recibiendo un beneficio", aseguró Pazo.

"La medida que se tomó fue extraordinaria. Se buscó defender la moneda de los argentinos en un contexto de incertidumbre cambiaria", mantuvo Pazo. "Se buscó defender la moneda de los argentinos en un contexto de incertidumbre cambiaria. La lógica es que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no tirar por la borda el esfuerzo de todos los argentinos".

"Tenemos que ser claros de que también estas medidas sirven para ordenar esta crisis cambiaria o esta incertidumbre cambiaria que repercuten en toda la economía, pero que fundamentalmente repercuten en el campo. Hoy no solamente les pagás más sino que tomaste una medida de baja de impuestos que es absolutamente extraordinaria", justificó Pazo.

Pazo también les habló a los productores, a quienes les aseguró que son ellos quienes tienen que hacer valer el valor de su producto cuando negocian con las cerealeras. "Hoy los exportadores no tienen el volumen necesario para poder abastecer estos 7.000 millones de dólares", indicó.

Respecto a si consideró de sobre si se trataba de una medida límite, Pazo aclaró: "No fue una medida desesperada, fue una medida pensada en el marco de una situación de una dificultad exógena, generada por una oposición que buscaba de alguna manera generar un desorden y un desequilibrio fiscal, impulsando leyes que aumentaban el gasto y eso generó un nivel de incertidumbre".

"Ese nivel de incertidumbre podía afectar la credibilidad y podía afectar el plan. Se tomó una medida extraordinaria, porque nosotros tenemos que seguir pensando en todos los argentinos, en seguir el alineamiento de la baja de pobreza", remarcó.

Según Pazo, "con esta medida generamos credibilidad. Bajó el tipo de cambio, bajó la tasa, bajó el riesgo país. Todo esto genera previsibilidad. Y lo que necesitamos los productores agropecuarios ante todo es previsibilidad".

"Ningún gobierno, desde que ya tengo uso de razón, es tan consistente como este. Diciendo que en la medida que haya superávit fiscal y que la macroeconomía esté ordenada, se van a bajar impuestos", consideró.