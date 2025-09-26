Siciliano se reunió con profesionales, empresarios y comerciantes

Por Redacción Alfil

Este viernes, el presidente del bloque Hacemos por Córdoba y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Miguel Siciliano, tuvo diversos encuentros con profesionales, empresarios y comerciantes de la ciudad de Córdoba, con los cuáles dialogó sobre temas de coyuntura y los desafíos que afrontan los sectores vinculados a la producción y el comercio.

Además de estas reuniones, el legislador fue parte de la 5° jornada abierta de Ateneo Activo y visitó a vecinos y dirigentes de barrio General Paz. “El desarrollo llega de la mano del diálogo con quienes invierten y generan empleo”, expresó Siciliano.

No sólo mantuvo diálogo con vecinos y comerciantes, sino que también visitó los clubes Villa Azalais y Villa Siburu, donde saludó directivos de estas instituciones. En esta visita, el candidato a diputado valoró especialmente el aporte permanente del Gobierno de Córdoba a través de la Agencia Córdoba Deportes para que estas entidades puedan sostener sus actividades y proyectar más servicios para niños, jóvenes y familias enteras.

En cuánto a la reunión que tuvo Siciliano con más de 40 empresarios independientes y comerciantes de la zona norte de la ciudad de Córdoba, el presidente de Hacemos por Córdoba celebró la posibilidad de compartir espacios de diálogo constructivo en torno a los desafíos que afronta Córdoba y el país.

“Esta forma de generar y consolidar el crecimiento es la que queremos plantear en el Congreso de la Nación: El Estado trabajando junto a todos los sectores, más allá de las diferencias, privilegiando siempre el bienestar de los vecinos”, determinó el legislador.

Por otro lado, en el evento de Ateneo Activo (que se desarrolló bajo el lema “Federalismo y Desarrollo, aportes para un proyecto político desde las provincias”), Siciliano concluyó diciendo que la provincia tiene mucho para aportar a esta construcción y a la Argentina.