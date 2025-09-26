Siciliano se reunió con profesionales, empresarios y comerciantes

Calvo recibió al embajador de Panamá en Argentina
El ministro de Gobierno se reunió con el embajador panameño con el objetivo de fortalecer lazos institucionales y promover iniciativas conjuntas que beneficien a ambos países.
En plena campaña electoral, el candidato a diputado de Provincias Unidas visitó a vecinos de la Ciudad de Córdoba y mencionó que, "el desarrollo llega de la mano del diálogo con quienes invierten y generan empleo".
Por Redacción Alfil
Este viernes, el presidente del bloque Hacemos por Córdoba y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Miguel Siciliano, tuvo diversos encuentros con profesionales, empresarios y comerciantes de la ciudad de Córdoba, con los cuáles dialogó sobre temas de coyuntura y los desafíos que afrontan los sectores vinculados a la producción y el comercio.
Además de estas reuniones, el legislador fue parte de la 5° jornada abierta de Ateneo Activo y visitó a vecinos y dirigentes de barrio General Paz. “El desarrollo llega de la mano del diálogo con quienes invierten y generan empleo”, expresó Siciliano.
No sólo mantuvo diálogo con vecinos y comerciantes, sino que también visitó los clubes Villa Azalais y Villa Siburu, donde saludó directivos de estas instituciones. En esta visita, el candidato a diputado valoró especialmente el aporte permanente del Gobierno de Córdoba a través de la Agencia Córdoba Deportes para que estas entidades puedan sostener sus actividades y proyectar más servicios para niños, jóvenes y familias enteras.
En cuánto a la reunión que tuvo Siciliano con más de 40 empresarios independientes y comerciantes de la zona norte de la ciudad de Córdoba, el presidente de Hacemos por Córdoba celebró la posibilidad de compartir espacios de diálogo constructivo en torno a los desafíos que afronta Córdoba y el país.
“Esta forma de generar y consolidar el crecimiento es la que queremos plantear en el Congreso de la Nación: El Estado trabajando junto a todos los sectores, más allá de las diferencias, privilegiando siempre el bienestar de los vecinos”, determinó el legislador.
Por otro lado, en el evento de Ateneo Activo (que se desarrolló bajo el lema “Federalismo y Desarrollo, aportes para un proyecto político desde las provincias”), Siciliano concluyó diciendo que la provincia tiene mucho para aportar a esta construcción y a la Argentina.
La suspensión de las retenciones no alcanzó las 72 horas, las grandes cerealeras acapararon el cupo, y los productores terminaron defraudados. El efímero argumento de campaña que la Casa Rosada había ofrecido a las listas libertarias de la Región Centro se vuelve contra ellas. Alarma en el sur.
Schiaretti y Llaryora optaron por la mesura sobre el tema del día: el anuncio de Adorni de que el cupo de la exención impositiva estaba cubierto. Pese al notable malestar de los productores, el oficialismo buscó no quedar en la vereda del frente del trumpismo. Para Natalia de la Sota, fue una “estafa”.
Aunque enfrentados dentro del radicalismo, De Loredo y Mestre coincidieron en criticar la breve quita de retenciones, una medida que dejó fuera a los pequeños productores y benefició a los grandes jugadores del agro.
Comienza la recuperación de la Colonia Santa Fe.
Con la participación de más de un centenar de emprendedores locales de diversos rubros
La Municipalidad inició el proceso de compra de 25 millones de dólares para pagar la 4ta cuota del préstamo tomado por Mestre en 2016. Facilidades contributivas, pasividad anticipada, recorte de módulos y horas extra, y hasta un programa de promoción de actividades productivas; el sustrato del plan.
La candidata exhibió su músculo sindical, universitario y barrial en Río Cuarto, pero el predominio de Provincias Unidas, con Llamosas como eje territorial de Schiaretti, marca los límites de la puesta en escena. En una zona fuerte del agro, lanzó críticas a Nación por las retenciones: dijo que la baja momentánea fue “una estafa”.