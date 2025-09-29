Campañas, corrupción y gente que elige no saber

Por Javier Boher

[email protected]



Es raro que a esto lo diga alguien que genera parte de sus ingresos a partir de opinar o analizar los hechos de actualidad, pero qué bien que hace olvidarse de las noticias de vez en cuando. No quiero caer en esas cosas burdas como “infoxicación”, pero debemos reconocer que siempre estamos algo pasados de vuelta.

El jueves tuve problemas con el teléfono y no me preocupé por resolverlo. Decidí tomarme unos días fuera de las redes sociales y las noticias que nos invaden todo el tiempo. Cada tanto viene bien silenciar esos ruidos.

Ayer a la tarde tuve que reconectar con ese mundo que ignoré por tres días y (para ser completamente sincero) cuando volví a meterme me sentí desorientado, como si no tuviese ganas de estar ahí. Quizás las redes sociales tienen algo de eso, de una rutina que no podemos dejar, como esos matrimonios que siguen por inercia y se olvidan de las cosas lindas que los unen. ¿Qué encontramos en las redes, fuera de imágenes de gente más preocupada por afectar a otros que por llenarse ellos?

Max Weber aseguraba que la conducta es una respuesta irreflexiva ante un estímulo. La acción, por su parte, implica una reflexión evite estímulo y respuesta. Cuando esa respuesta, además, se dirige a otros, estamos frente a la acción social, la que nos hace realmente humanos: pensamos de qué manera podemos llegar a los otros y actuemos en consecuencia, por eso nos ponemos algún perfume, compartimos cierto contenido o hablamos de cierta forma.

Las redes sociales tienen mucho de eso, pero no son el único espacio donde ocurre eso. Ahora que empezamos a ver los spots electorales hay una gran cantidad de personas diciendo y haciendo cosas que no sienten o que no son con el fin de conseguir el voto. No está mal y son las reglas de la democracia, pero quizás la gente se da cuenta de que no son genuinos y por eso cada vez le creen menos a todos los políticos, incluso a los que se sienten dueños de la voluntad popular.

En estos días vi poca tele y escuché bastante radio, que por cuestiones de fin de semana no tenían una agenda particularmente política. La gente se quiere desconectar de las noticias, así que basta recorrer el dial para ver qué son más bien pocas las emisoras que se dedican a informar sobre política y economía, pero todas están igualmente obligadas a pasar los spots electorales, que me hicieron sacar algunas conclusiones.

A ninguno le interesan estas elecciones. No hay ningún candidato que transmita algo positivo, que genere una impresión agradable en quien mira o escucha. Todos dan alguna razón por la cual habría que elegirlos, pero se nota demasiado el coaching. La gente ya está prevenida y entrenada contra eso, por lo que levanta un muro cuando las caras o las voces no transmiten tranquilidad, sino algo aprendido. Tal vez esa naturalidad sea la mayor virtud de Luis Juez, que pocas veces parece estar mintiendo (a pesar de que nadie dura tanto en política solamente diciendo la verdad).

La otra cosa que me llamó la atención fue la existencia de varios candidatos que saben que no van a entrar al Congreso y que tienen discursos sospechosamente opositores al gobierno nacional. A pesar de tratarse de elecciones nacionales no resulta muy creíble que haya 18 listas y solo una hablando a favor de las políticas del gobierno de Milei en un distrito en el que lo eligieron 7 de cada 10 ciudadanos. Siendo justos, hay solo 15 opositoras, las otras dos tratan de dividir el voto libertario con el gancho de la libertad.

Hago una lista de lo que pude ver o escuchar:

Tenemos uno que dice venir a incomodar la política (pero parece filmado a las apuradas, muy poco dedicado a llegarle a la gente).

Hay uno que dice ser el partido del campo y sale montando a caballo; se cree Kevin Costner o uno de Pasión de Gavilanes y no llega a ser ni de los que hacen el espectáculo humorístico con el enano Pepo en Jesús María.

Hay otro que propone sensibilidad. Voy a usar un término muy poco correcto para las páginas de un diario, pero qué mariconeada… y qué cinismo.

Hay dos listas que se emparentan a Macri, uno de ellos incluso con afiches callejeros amarillos especialmente puestos en Villa Allende y alrededores, zona del Pro. En el spot radial lanza una larga lista de las cosas que no le gusta del gobierno nacional y se olvida de mencionar la de los registros del automotor, una de las peores cosas que ha hecho Sturzenegger. Raro.

-+-

Abro redes ayer a la tarde para ver de qué voy a escribir y me encuentro con protestas y acusaciones varias por el crimen de Florencio Varela, pero el tema es una imagen fake del gobernador Kicillof comprando un iPhone en Estados Unidos. La otra noticia es que el candidato José Luis Espert habría cobrado USD 200.000 de un narco para su campaña 2019. Ni hablar de la jugada de las retenciones y la estafa a los productores, con beneficio para las empresas exportadoras.

No hay campaña que pueda torcer los hechos, por más que intenten llegar a la gente con su mensaje impostado.

Cuánto más fácil es la vida de los que nunca están al tanto de nada de lo que pasa. Cuánto más fácil para los que se benefician de la corrupción cuando la gente elige no estar al tanto de nada.

