Fuerza Patria espejó a De la Sota y jugó en el territorio barrial del Imperio

Por Gabriel Marclé

La campaña nacional entró en su tramo decisivo y en Córdoba las señales son claras. Si bien en los últimos días la discusión giró en torno a las retenciones y a la decepción del campo cordobés, en otro plano de la acción política se observó mayor movimiento en el territorio social, donde parece configurarse un escenario clave para las recorridas de los candidatos. Así como Natalia de la Sota había dejado su huella días atrás en Río Cuarto con una agenda marcada por el contacto directo con sectores del trabajo y las barriadas, este fin de semana fue el turno de Pablo Carro y los postulantes de Fuerza Patria, que replicaron un libreto similar, casi al punto de parecer calcado.

La imagen de Carro junto a Constanza “Coti” San Pedro, Florencia Dahbar, Pablo Tissera y Juan Manuel Corna recorriendo parroquias, cooperativas y compartiendo una olla popular en barrio Oncativo funcionó como el correlato inmediato de la visita delasotista. A tal punto que pareció materializarse aquel intento de Provincias Unidas por vincular a De la Sota con el voto K, algo de lo que la diputada viene intentando despegarse desde el inicio de la campaña. Dos recorridas distintas, dos sellos políticos, pero una misma apuesta: instalarse en el sur provincial de la mano de quienes sostienen el entramado social frente a la motosierra de Javier Milei.

La comparación con Natalia de la Sota resulta inevitable. En su visita previa, la diputada había desplegado un recorrido con tono similar: encuentros con referentes sociales, agenda de cercanía y un fuerte énfasis en la militancia territorial. Fuerza Patria replicó el formato casi con precisión quirúrgica. Después de todo, busca acercarse a un electorado popular que hoy parece mostrar mayor cercanía con otras opciones, entre la presencia territorial dominante del oficialismo cordobés y la fuerza del apellido De la Sota como emblema de la “coherencia” en la lucha contra el modelo libertario, aunque la gestión Milei todavía conserva apoyo entre sectores populares.

La jornada de Fuerza Patria comenzó en la parroquia San Roque, donde el padre “Carlitos” Juncos relató el trabajo social que realizan los “Misioneros de los Semáforos” en la contención de jóvenes con adicciones o en situación de calle. “No se trata de ocupar un espacio sino de acompañar procesos”, citó el sacerdote al Papa Francisco, en un mensaje que la comitiva recogió con atención. El encuentro con referentes religiosos replicó lo hecho el jueves anterior por Natalia de la Sota en la parroquia San Pantaleón, donde dialogó con actores de la Iglesia que trabajan en las barriadas frente al quiebre del tejido social.

La diputada también había recorrido barrio Alberdi, con base en el Centro Cultural Santiago Maldonado. En contrapartida, Carro y los candidatos de Fuerza Patria se reunieron en la Casa Popular Hebe de Bonafini para reconocer a promotoras comunitarias de salud y destacar el rol de las mujeres en los barrios. Allí, la discusión giró en torno a la urgencia de combatir la violencia de género, en un contexto atravesado por el triple femicidio de Florencio Varela.

La campaña kirchnerista en Río Cuarto reforzó además el enfoque barrial con una olla popular en barrio Oncativo. Mientras De la Sota había centrado su postal en la ciudad en el encuentro con agrupaciones universitarias y sindicales, Carro y Fuerza Patria la enfocaron en una actividad que reflejó las problemáticas propias de las barriadas populares. Eso sí, con un apoyo sindical disminuido que, a diferencia de otras campañas, limita al kirchnerismo en su llegada a los sectores del trabajo: la mayoría de los gremios se dividió entre Provincias Unidas y Defendamos.

En los últimos días de campaña en Río Cuarto se evidencian dos estilos distintos, aunque sostenidos en premisas similares y dirigidos al mismo electorado. Carro lo hace con el sello kirchnerista que, pese al estigma que arrastra en la discusión pública, lleva con orgullo e incluso reivindicando a Cristina Fernández de Kirchner, aunque con cautela en un terreno como el del Imperio y reconociendo internamente las malas performances de los últimos años. De la Sota, en cambio, se distancia del kirchnerismo pero apuesta a un proyecto que busca acompañar a sectores populares que no terminan de identificarse con Provincias Unidas y que hace tiempo no respaldan a los frentes K. Pese a las diferencias, las “agendas hermanas” parecen competir directamente de cara a las urnas y hoy se cruzan en un terreno que todos consideran clave para el 26 de octubre.