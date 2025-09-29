Fuerza Patria espejó a De la Sota y jugó en el territorio barrial del Imperio
Con Carro y San Pedro, el kirchnerismo buscó instalarse en las barriadas de Río Cuarto con una agenda casi calcada a la de la diputada. Religión, trabajo comunitario y cercanía con los sectores populares marcan el tono del tramo final de campaña. Fuerza Patria busca recuperarse de las últimas malas performances K en la ciudad.Río Cuarto29 de septiembre de 2025Gabriel Marclé
Por Gabriel Marclé
La campaña nacional entró en su tramo decisivo y en Córdoba las señales son claras. Si bien en los últimos días la discusión giró en torno a las retenciones y a la decepción del campo cordobés, en otro plano de la acción política se observó mayor movimiento en el territorio social, donde parece configurarse un escenario clave para las recorridas de los candidatos. Así como Natalia de la Sota había dejado su huella días atrás en Río Cuarto con una agenda marcada por el contacto directo con sectores del trabajo y las barriadas, este fin de semana fue el turno de Pablo Carro y los postulantes de Fuerza Patria, que replicaron un libreto similar, casi al punto de parecer calcado.
La imagen de Carro junto a Constanza “Coti” San Pedro, Florencia Dahbar, Pablo Tissera y Juan Manuel Corna recorriendo parroquias, cooperativas y compartiendo una olla popular en barrio Oncativo funcionó como el correlato inmediato de la visita delasotista. A tal punto que pareció materializarse aquel intento de Provincias Unidas por vincular a De la Sota con el voto K, algo de lo que la diputada viene intentando despegarse desde el inicio de la campaña. Dos recorridas distintas, dos sellos políticos, pero una misma apuesta: instalarse en el sur provincial de la mano de quienes sostienen el entramado social frente a la motosierra de Javier Milei.
La comparación con Natalia de la Sota resulta inevitable. En su visita previa, la diputada había desplegado un recorrido con tono similar: encuentros con referentes sociales, agenda de cercanía y un fuerte énfasis en la militancia territorial. Fuerza Patria replicó el formato casi con precisión quirúrgica. Después de todo, busca acercarse a un electorado popular que hoy parece mostrar mayor cercanía con otras opciones, entre la presencia territorial dominante del oficialismo cordobés y la fuerza del apellido De la Sota como emblema de la “coherencia” en la lucha contra el modelo libertario, aunque la gestión Milei todavía conserva apoyo entre sectores populares.
La jornada de Fuerza Patria comenzó en la parroquia San Roque, donde el padre “Carlitos” Juncos relató el trabajo social que realizan los “Misioneros de los Semáforos” en la contención de jóvenes con adicciones o en situación de calle. “No se trata de ocupar un espacio sino de acompañar procesos”, citó el sacerdote al Papa Francisco, en un mensaje que la comitiva recogió con atención. El encuentro con referentes religiosos replicó lo hecho el jueves anterior por Natalia de la Sota en la parroquia San Pantaleón, donde dialogó con actores de la Iglesia que trabajan en las barriadas frente al quiebre del tejido social.
La diputada también había recorrido barrio Alberdi, con base en el Centro Cultural Santiago Maldonado. En contrapartida, Carro y los candidatos de Fuerza Patria se reunieron en la Casa Popular Hebe de Bonafini para reconocer a promotoras comunitarias de salud y destacar el rol de las mujeres en los barrios. Allí, la discusión giró en torno a la urgencia de combatir la violencia de género, en un contexto atravesado por el triple femicidio de Florencio Varela.
La campaña kirchnerista en Río Cuarto reforzó además el enfoque barrial con una olla popular en barrio Oncativo. Mientras De la Sota había centrado su postal en la ciudad en el encuentro con agrupaciones universitarias y sindicales, Carro y Fuerza Patria la enfocaron en una actividad que reflejó las problemáticas propias de las barriadas populares. Eso sí, con un apoyo sindical disminuido que, a diferencia de otras campañas, limita al kirchnerismo en su llegada a los sectores del trabajo: la mayoría de los gremios se dividió entre Provincias Unidas y Defendamos.
En los últimos días de campaña en Río Cuarto se evidencian dos estilos distintos, aunque sostenidos en premisas similares y dirigidos al mismo electorado. Carro lo hace con el sello kirchnerista que, pese al estigma que arrastra en la discusión pública, lleva con orgullo e incluso reivindicando a Cristina Fernández de Kirchner, aunque con cautela en un terreno como el del Imperio y reconociendo internamente las malas performances de los últimos años. De la Sota, en cambio, se distancia del kirchnerismo pero apuesta a un proyecto que busca acompañar a sectores populares que no terminan de identificarse con Provincias Unidas y que hace tiempo no respaldan a los frentes K. Pese a las diferencias, las “agendas hermanas” parecen competir directamente de cara a las urnas y hoy se cruzan en un terreno que todos consideran clave para el 26 de octubre.
La candidata exhibió su músculo sindical, universitario y barrial en Río Cuarto, pero el predominio de Provincias Unidas, con Llamosas como eje territorial de Schiaretti, marca los límites de la puesta en escena. En una zona fuerte del agro, lanzó críticas a Nación por las retenciones: dijo que la baja momentánea fue “una estafa”.
La ministra Liliana Montero encabezó una gira por Marcos Juárez y Unión para resaltar el abandono de obras que estaban a cargo del Gobierno nacional. Mientras los libertarios se reacomodan con anuncios como el de retenciones cero, Provincias Unidas refuerza la línea del “Estado presente”.
El concejal juecista reflotó el reclamo por la doble vía en Reforma Universitaria, luego de un accidente fatal ocurrido en el lugar. El reclamo apuntó al ex intendente y candidato a diputado, Juan Manuel Llamosas, ante la falta de concreción de dicha obra. El oficialismo respondió con la carta de la “incoherencia”, ya que Benítez “respalda a un gobierno nacional que no cree en la obra pública”.
Falleció Sassatelli, subsecretario de Cultura de la MunicipalidadRío Cuarto24 de septiembre de 2025
Sucedió en las primeras horas de este miércoles. Fernando Sassatelli ocupó distintas funciones vinculadas al deporte y la cultura en el gobierno provincial y municipal. El Municipio decretó un día de duelo por su fallecimiento.
Passerini avanza en el saneamiento financiero y lanza un “RIGI” municipal
La Municipalidad inició el proceso de compra de 25 millones de dólares para pagar la 4ta cuota del préstamo tomado por Mestre en 2016. Facilidades contributivas, pasividad anticipada, recorte de módulos y horas extra, y hasta un programa de promoción de actividades productivas; el sustrato del plan.
Adorni aseguró que continuará la exportación sin retenciones para la carne
Luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que se alcanzó el cupo de US$7.000 millones para el esquema sin retenciones de granos, el vocero presidencial confirmó que el régimen de retenciones cero para las exportaciones de carnes avícolas y bovinas seguirá vigente.
Retenciones; nueva ráfaga de fuego amigo para la lista libertaria
La suspensión de las retenciones no alcanzó las 72 horas, las grandes cerealeras acapararon el cupo, y los productores terminaron defraudados. El efímero argumento de campaña que la Casa Rosada había ofrecido a las listas libertarias de la Región Centro se vuelve contra ellas. Alarma en el sur.
El campo, el punto en común entre De Loredo y Mestre
Aunque enfrentados dentro del radicalismo, De Loredo y Mestre coincidieron en criticar la breve quita de retenciones, una medida que dejó fuera a los pequeños productores y benefició a los grandes jugadores del agro.
El Gobierno nacional anunció la vuelta del cepo cambiario
La medida fue notificada por el Banco Central, la misma impone un plazo de 90 días para que los compradores puedan operar sus dólares en mercados financieros.