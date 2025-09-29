Arrancó FIT 2025 y Córdoba presentó la Ruta del Motorhome

Con un stand renovado y gran convocatoria, Córdoba abrió su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que comenzó este sábado 27 de septiembre en La Rural de Palermo. El lanzamiento de la Ruta del Motorhome se convirtió en el gran protagonista de la jornada, marcando un hito para la provincia en la feria más importante del sector turístico de Latinoamérica.

La Agencia Córdoba Turismo, que encabeza el villamariense Darío Capitani, presentó el trazado inicial de esta nueva propuesta, la primera en el país en ofrecer un recorrido pensado para quienes viajan en motorhome. Desarrollada en alianza estratégica entre el sector público y el privado, con la participación de la empresa Cinzia, esta iniciativa conecta los principales atractivos turísticos del territorio provincial y contempla puntos preparados para la provisión de agua potable, electricidad y descarga de aguas grises, brindando servicios de calidad para una experiencia única de viaje sobre ruedas.

“Córdoba hace gala de su alianza estratégica entre el sector público y el privado. La nueva ruta del motorhome que estamos desarrollando y estará disponible a partir de noviembre es un ejemplo de cómo planificando y trabajando juntos podemos generar productos turísticos innovadores y con alto potencial de crecimiento. Este proyecto refleja el compromiso de municipios, comunas y prestadores para brindar infraestructura, conectividad y servicios de calidad, consolidando a Córdoba como un destino líder en turismo de naturaleza y experiencias”, destacó Capitani.

El stand cordobés —de 700 m² y con 84 escritorios para atención a operadores, municipios y público general— mostró durante la primera jornada una intensa agenda de actividades. Desde degustaciones gastronómicas y catas en el espacio Caminos del Vino, hasta experiencias de bienestar, shows en vivo y propuestas digitales en el Espacio Gamer, Córdoba puso en escena su diversidad turística.