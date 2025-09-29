Arrancó FIT 2025 y Córdoba presentó la Ruta del Motorhome

"Gobernar es generar trabajo": Llaryora lanzó una nueva edición del PPP
El gobernador anunció una nueva edición del Programa Primer Paso, destinado a generar oportunidades de empleo para jóvenes de 16 a 25 años que se encuentren desempleados.
La provincia fue la primera del país en mostrar un recorrido diseñado especialmente para casas rodantes en el marco del primer día de la Feria Internacional de Turismo en La Rural de Palermo.
Con un stand renovado y gran convocatoria, Córdoba abrió su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que comenzó este sábado 27 de septiembre en La Rural de Palermo. El lanzamiento de la Ruta del Motorhome se convirtió en el gran protagonista de la jornada, marcando un hito para la provincia en la feria más importante del sector turístico de Latinoamérica.
La Agencia Córdoba Turismo, que encabeza el villamariense Darío Capitani, presentó el trazado inicial de esta nueva propuesta, la primera en el país en ofrecer un recorrido pensado para quienes viajan en motorhome. Desarrollada en alianza estratégica entre el sector público y el privado, con la participación de la empresa Cinzia, esta iniciativa conecta los principales atractivos turísticos del territorio provincial y contempla puntos preparados para la provisión de agua potable, electricidad y descarga de aguas grises, brindando servicios de calidad para una experiencia única de viaje sobre ruedas.
“Córdoba hace gala de su alianza estratégica entre el sector público y el privado. La nueva ruta del motorhome que estamos desarrollando y estará disponible a partir de noviembre es un ejemplo de cómo planificando y trabajando juntos podemos generar productos turísticos innovadores y con alto potencial de crecimiento. Este proyecto refleja el compromiso de municipios, comunas y prestadores para brindar infraestructura, conectividad y servicios de calidad, consolidando a Córdoba como un destino líder en turismo de naturaleza y experiencias”, destacó Capitani.
El stand cordobés —de 700 m² y con 84 escritorios para atención a operadores, municipios y público general— mostró durante la primera jornada una intensa agenda de actividades. Desde degustaciones gastronómicas y catas en el espacio Caminos del Vino, hasta experiencias de bienestar, shows en vivo y propuestas digitales en el Espacio Gamer, Córdoba puso en escena su diversidad turística.
El candidato y el gobernador participarán este martes de una nueva reunión del esquema federal que se realizará en Puerto Madryn, Chubut. El schiarettismo mete dos proyectos sobre retenciones en Diputados luego del cauteloso silencio por el blef de las retenciones cero. Doble via del ex gobernador.
Este lunes el senador nacional hará un acto en la ciudad de Villa María con los candidatos de La Libertad Avanza. El Frente Cívico encabeza el top 1 de opositores al peronismo cordobés y encara cada paso para su candidatura a la gobernación en dos años.
Es una de las mayores preocupaciones de los cordobeses, pero no atraviesa con fuerza una agenda de campaña, nacionalizada. La Pastoral de Adicciones convocó a los 18 candidatos a presentar sus propuestas y debatir sobre drogas y narcotráfico en Córdoba.
En plena campaña electoral, el candidato a diputado de Provincias Unidas visitó a vecinos de la Ciudad de Córdoba y mencionó que, "el desarrollo llega de la mano del diálogo con quienes invierten y generan empleo”.
El ministro de Gobierno se reunió con el embajador panameño con el objetivo de fortalecer lazos institucionales y promover iniciativas conjuntas que beneficien a ambos países.
Chacón tuvo a Schiaretti en los festejos de Comercio | Cena liberal con invitado estrella | Voto joven, PPP y De la Sota | Fresneda, blanco de críticas
