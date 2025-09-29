Llaryora inauguró una escuela ProA en Mina Clavero

Por Redacción Alfil

El gobernador de la provincia, Martín Llaryora, encabezó el acto inaugural del edificio de la Escuela ProA de Mina Clavero con especialidad en Desarrollo de Software. Con esta nueva apertura, la Provincia busca el fortalecimiento de la educación técnica en la región.

“Sabemos que sin infraestructura no hay desarrollo. Y la inversión en educación posibilita una vida mejor, con más trabajo y progreso. Por eso, esto también es un grito de esperanza”, expresó el mandatario.

La escuela alberga hasta el momento a 180 alumnos, y además cuenta con tecnología de última generación pensada para responder a las demandas educativas de la modalidad técnica. Según lo mencionado en el acto inaugural, la institución tendrá cuatro aulas y tres talleres especialmente diseñados para la enseñanza de informática, arte y ciencias.

La tecnología que disponen los estudiantes de esta escuela se basa en 33 computadoras para laboratorio, 5 impresoras láser monocromáticas, 2 impresoras a color, 38 UPS, 7 pizarras digitales electrónicas, 7 proyectores multimedia, 3 sistemas de sonido, 4 sets de parlantes y 5 computadoras destinadas a tareas administrativas.

Desde la Provincia han invertido un monto que ronda los 3.970.038.198 pesos, el mismo abarca los costos por la infraestructura edilicia y por el equipamiento para asegurar condiciones óptimas de enseñanza y aprendizaje.

Cabe destacar que esta inversión forma parte del Plan de Igualdad Territorial, el cual impulsa a la Provincia en 10 departamentos del norte y el noreste provincial, y otros dos en el extremo sur cordobés. Llaryora expresó que este proyecto, "nos está llevando a liderar los rankings educativos, y en esto quiero agradecer especialmente a la comunidad de esta escuela y a cada uno de sus docentes porque iniciaron un proyecto educativo transformador, con una vinculación directa a la informática”.