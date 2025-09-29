Hernández Maqueda denunció al ministro López por incumplimiento

Por Redacción Alfil

Este lunes el legislador de La Libertad Avanza, Gregorio Hernández Maqueda, se expresó en redes furioso por la actitud del ministro de Servicios Públicos, Fabián López, debido a que el mismo no asisitió al recinto para dar explicaciones por el aumento del agua.

Es por esto que Maqueda denunció penalmente al funcionario de Llaryora y pidió la destitución del mismo mediante un juicio político, el mismo argumentó que estos pedidos se deben al mal desempeño tras incumplir la orden aprobada en Legislatura.

"La orden que se aprobó es histórica, hacía 31 años que no se lograba una así", expresó Maqueda con respecto a su proyecto aprobado a principios de este mes.

La denuncia del libertario le exige al ministro su asistencia ante la Justicia, para que allí explique por qué el precio del agua aumenta más que el índice inflacionario. "Va a tener que responder ante la Justicia y ante todos nosotros, ¿Qué es lo que está escondiéndo? ¿Qué es lo que quieren tapar el gobernador Llaryora y Aldo Roggio? ", indicó Maqueda.

Por último, el legislador prometió que llegará al fondo de este problema para cuidar el bolsillo de los cordobeses, "Llaryora y su ministro K Fabián López van a tener que darle explicaciones a la Justicia por el curro con Aguas Cordobesas", concluyó.