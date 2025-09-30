Milei rompió el silencio tras la cancelación de su acto en Ushuaia: "El kirchnerismo está mostrando su peor cara"

En el marco de la campaña electoral, el presidente Javier Milei habló sobre la cancelación de su caminata por las calles de la ciudad de Usuhaia a raíz de las protestas en su contra que se organizaron en las zonas aledañas a donde estaba planeada la actividad.

Anoche, Milei pasó por los estudios de A24 y apuntó contra el kirchnerismo a quienes acusó de "mostrar su peor cara" antes de las elecciones del 26 de octubre.

"Viajamos a Tierra del Fuego con una agenda muy clara: visitar la planta de Newsan, que fue una experiencia hermosa, y teníamos otro encuentro con los guardaparques en el hotel porque no se pudo hacer en el lugar por dinámicas de tiempo", indicó Milei al hablar de su viaje a Ushuaia.

Según Milei, "la idea era hacer una caminata pero nos topamos de vuelta con los violentos de siempre". Sin embargo, "En otra muestra de intolerancia por parte de facciones del kirchnerismo, llamaron a hacer un escrache y a tener consignas violentas", añadió el presidente, quien aclaró que se trató de lo mismo que pasó en Lomas de Zamora y en Moreno.

"Es una dinámica que están implementando. Quieren instalar de que yo no puedo hacer bajadas al territorio porque la gente me odia", consideró Milei, quien aseguró que "después cuando la información fluye se descubre que es un escrache organizado por gente vinculada al kirchnerismo".

“Lo que están mostrando es la peor cara que tienen. Sirve para que la gente tenga conciencia y que vea que los verdaderos fascistas son ellos porque no permiten que se expresen otras ideas”, concluyó el mandatario.

El clima político en Tierra del Fuego

Según informaron fuentes de La Libertad Avanza, las manifestaciones fueron promovidas por funcionarios del gobierno local, a cargo del gobernador peronista de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

En ese sentido, se alegó que se filtraron chats de whatsapp de grupos de dirigentes vinculados al peronismo que daban cuenta de una convocatoria para repudiar la visita del presidente.

Las movilizaciones integraron grupos opositores de distintos sectores políticos, gremiales y sociales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, lo que llevó adelante un amplio operativo de seguridad.

A raíz de la situación, el Presidente habló brevemente con un megafono a la calle a pocas cuadras del hotel donde se hospedaba, tras dicha situación, la comitiva retornó a Buenos Aires por la tarde.

Ante el grupo de seguidores, Milei manifestó: "¡No queremos inflación! ¡No queremos inseguridad! ¡No queremos 57% de pobres! ¡Sabemos que todavía falta, pero vamos por buen camino, porque bajó la inflación, bajó la inseguridad y bajó la pobreza", exclamó y reiteró el nuevo lema de la campaña libertaria: "Esta vez el esfuerzo va a valer la pena".