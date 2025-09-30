Mauricio Macri se reunió con Milei y evalúan meter al PRO en el Gabinete

El expresidente de la Nación confirmó que se juntó con el actual mandatario nacional en Olivos, allí el líder del PRO le propuso sumar a Pinedo, Dietrich e Iguacel al Gobierno.

Nacional30 de septiembre de 2025
Este martes se confirmó que el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y el actual presidente, Javier Milei, se reunieron el pasado fin de semana en la Quinta de Olivos. Tras un año de distanciamiento, ambos lograron retomar diálogo luego de la victoria del PJ en Buenos Aires, y evalúan sumar a dirigentes del PRO al Gabinete.

La información la confirmó el propio Macri através de sus redes sociales, "es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante", expresó el líder del PRO.

Por el lado de Milei no hubo declaraciones de lo que fue la reunión cara a cara con el expresidente, pero sí había expresado que se habían vuelto a escribir, "le escribí y le di las gracias por las declaraciones generosas que había tenido en las últimas semanas, dos declaraciones fueron muy generosas", confirmó.

Se dice que, durante la reunión, el exmandatario le solicitó a Milei que ponga de canciller al ex senador Federico Pinedo y que también entren en el Ejecutivo Guillermo Dietrich, Javier Iguacel, entre otros.

La sospecha toma fuerza luego de que el presidente no haya descartado sumar gente del PRO a su Gabinete, "hay funcionarios que estuvieron en el PRO, digamos. Es más, de dónde venía Patricia", resaltó el mandatario.

 

