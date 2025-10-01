Más enfermos al volante

Por Javier Boher

No recuerdo cuántos años tenía, pero recién estaba empezando a manejar cuando ocurrió un terrible caso de violencia callejera que me dejó marcado de por vida. Una discusión entre dos vehículos que circulaban por la Cañada terminó con un tipo disparándole a otro desde su auto y dejándolo cuadripléjico. Una vida arruinada por algo seguramente menor. Con el paso de los años hubo otros casos similares en los que un rapto de locura por algún roce dejó gente muerta o severamente lesionada.

Ayer se viralizó el vídeo de un choque ocurrido hace tres semanas en la Costanera Norte tras una discusión de tránsito. El agresor atropelló un pequeño Volkswagen con su camioneta Amarok, provocando una fractura de cráneo a un niño de un año y medio. El vehículo agresor no es un tema menor, ya que incluso ha motivado cuentas en redes sociales para registrar lo que hacen los @boludosconamarok. De hecho, quizás les pidan certificado de discapacidad o algún tipo de test psicofísico para venderles tales vehículos, porque el patrón está clarísimo.

¿Qué puede haber pasado en el caso del vídeo como para que el tipo reaccione de ese modo? Absolutamente nada, porque tal acción es injustificable. Apuntan a una discusión como tantas hay cada día, que escaló rápidamente hasta poner en riesgo la vida de un matrimonio y su pequeño hijo. Inexplicablemente el conductor del vehículo embestido estacionó su vehículo delante de la camioneta que había parado previamente, cuando en estos tiempos de locura urbana conviene evitar la confrontación en las calles.

Los niveles de violencia que se viven en las calles del país en general, y de Córdoba en particular, implican que todos los que conducimos vehículos estamos siempre en riesgo por la posibilidad de encontrarnos con personas inestables que no deberían estar habilitados para manejar. En este caso en particular el conductor ya tenía antecedentes de violencia al volante, atacando a un policía en un control. Algunos creen que la filiación del agresor explica la demora en conocerse este video o la falta de avances en el otro caso, algo que no sorprendería a nadie en un país en el que “hacete amigo del juez/ no le des de qué quejarse/ pues siempre es bueno tener/ palenque ande rascarse” es una máxima de la vida desde que en 1879 Hernández publicó La Vuelta del Martín Fierro.

Cada semana aparecen videos sobre peleas y choques de autos, como así también noticias de accidentes y muertes por exceso de velocidad y consumo de sustancias. Todos sabemos en dónde están los controles, por dónde no hay que ir, por qué lugares no vamos a tener problemas, pero incluso así los controles no se mueven de lugar.

Ningún Estado puede pretender que las cosas funcionen bien por la buena voluntad de la gente, porque la gente puede actuar como los del video que motivó esta nota, empujada por pulsiones salvajes y primitivas que la llevan a la violencia irracional. “Los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores”, decía un general que supo gobernar este país. Los controles son necesarios para evitar estas situaciones, que van a seguir pasando hasta tanto no se aborde la problemática de manera real e integral. Algún día quizás la gente deje de hacer estas cosas. Hasta ese momento, es función del Estado tratar de que no lo hagan.