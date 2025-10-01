Un superhombre demasiado humano

J.C. Maraddón



Al asumirse como la gran esperanza para la supervivencia del cine en salas, las películas de superhéroes han acaparado las pantallas y, si bien han reclutado millones de espectadores en todo el globo, quizás también han ahuyentado a una proporción similar de público que no gusta del género y que prefiere entonces quedarse en casa viendo algo en el streaming. Frente a este desafío, la industria se ha dedicado a ensayar estrategias para, sin acabar con la gallina de los huevos de oro, adaptar este tipo de producciones a una audiencia más amplia, esa que pretende un plus superador de las repetidas luchas entre los titanes invencibles.

Algunos cambios en los mandos de la empresa DC pusieron al director James Gunn al timón de una nueva versión de “Superman”, con la misión de elaborar un tanque de taquilla que no decepcione a los seguidores de la saga y que, al mismo tiempo, deje conformes a los probables novatos en esta clase de largometrajes. Es sabido que muchas veces esta modalidad de experimentos derivan en resultados híbridos, cuya consecuencia es decepcionar a los unos y a los otros, algo que debido al enorme presupuesto asignado a realizaciones como esta prefigura una catástrofe difícil de asimilar para la fábrica de sueños.

Para colmo, también se resolvió renovar el staff y se decidió que el actor David Corenswet sea quien se calce el traje heroico. Aunque no lo hace nada mal y responde al physique du role, esta operación entraña un riesgo que no todos los fanáticos están predispuestos a aceptar. Este “Superman” modelo 2025 ya partía desde un lugar polémico cuando trascendió que, por añadidura, el personaje presentaría aquí rasgos de conducta humanizados, en coherencia con los paradigmas de la corrección política propios de Hollywood. Complicado eso de aplicar una perspectiva de menor agresividad a un extraterrestre al que se le llama “superhombre”.

Nada bueno podía esperarse de semejante menjunje, y ni siquiera las loables intenciones de Gunn consiguen enderezar un proyecto centrado en un héroe por demás sentimental. Tanta bondad, tanto amor por su mascota, tanta conmiseración y tanta ingenuidad, convierten al protagonista en un ser melancólico que vino desde el planeta Krypton a la Tierra a hacer el bien, pero que tarde se entera de que sus padres tenían planes muy distintos para él. Al resignar su costado más oscuro, se simplifica demasiado su personalidad y queda al nivel de los semidioses, esos que debían sufrir para llevar a cabo sus proezas.

Tras varias semanas en cartel en todo el mundo, el “Superman” de James Gunn no llegó al piso de los 700 millones de dólares de recaudación que se había fijado como meta para que valieran la pena los más de 200 millones que se habían invertido en este emprendimiento. Y a pesar de que en el cine debe sopesarse la calidad de un filme antes de hablar de un fracaso comercial, en este caso está claro que el objetivo era agotar la capacidad de las salas y no deslumbrar a la crítica con un producto de alto nivel artístico.

Desde hace unos días, este largometraje se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max, donde a la gente que perdió el hábito de acudir a las salas le resulta mucho menos arduo acceder. En ese soporte, “Superman” puede entretener con sus efectos especiales, sus gags humorísticos y su ritmo vertiginoso. Y a la vez exhibe una gama de caracteres secundarios que seguramente animarán más adelante las aventuras de otro universo de DC, para que no decaiga el entusiasmo de los que aún se empecinan en sacar la entrada, comprar el pochoclo y dejarse caer en una butaca.