Traspaso de Cine Ar: Carro solicitará que la comisión de Cultura cite a Provano y Adorni

El diputado Pablo Carro confirmó este martes que, junto a otros legisladores, pedirá a la presidencia de la comisión de Cultura de la Cámara Baja que cite al presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) Carlos Pirovano; al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli y al secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni sobre la situación actual de las plataformas.

El mes pasado, el Gobierno anunció, a través del Decreto 194/25, el pase de Cine Ar, Cine Ar Play y Cine Ar Estrenos a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal que depende de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación que maneja el también vocero Manuel Adorni.

Fue tras la reunión de la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, que este martes abordó la situación de las plataformas digitales que ofrecen de manera abierta y gratuita producciones audiovisuales argentinas.

La plataforma de streaming Cine Ar Play fue creada en 2015 con soporte técnico de Arsat y actualmente posee más de dos millones de usuarios registrados. Es la única plataforma de cine argentino gratuito, aunque algunos estrenos tienen un costo actual de $400.

El diputado Pablo Carro, integrante de la comisión, sostuvo: "Estamos sumamente preocupados por la indefinición del Gobierno respecto a las plataformas digitales, esa suerte de Netflix nacional pero con acceso libre y gratuito para todos los argentinos y argentinas"

"Desde marzo que se publicó el decreto 194/25 a la fecha desconocemos los pasos concretos dados por el Ejecutivo Nacional para el traspaso anunciado. Considero que las plataformas de streaming Cine.ar y de Cine.ar Play y Cine.ar Estrenos deben seguir en la órbita de Cultura, aunque con el hecho consumado y preocupados por su continuidad", afirmó el candidato.

"Además de que no se lleve adelante su desmantelamiento, queremos saber qué va a pasar de ahora en más con este instrumento fundamental para la divulgación gratuita de contenidos, disponibles para todos los argentinos, producciones audiovisuales tan variadas en formato películas, documentales o series", Concluyó Carro.