Traspaso de Cine Ar: Carro solicitará que la comisión de Cultura cite a Provano y Adorni

Gabriel MarcléRío Cuarto29 de septiembre de 2025
Con Carro y San Pedro, el kirchnerismo buscó instalarse en las barriadas de Río Cuarto con una agenda casi calcada a la de la diputada. Religión, trabajo comunitario y cercanía con los sectores populares marcan el tono del tramo final de campaña. Fuerza Patria busca recuperarse de las últimas malas performances K en la ciudad.
Redacción AlfilEnroque Corto01 de octubre de 2025
Los legisladores vuelven al recinto | Juez no le afloja a la campaña libertaria | Mestre, forma y fondo
Felipe OsmanProvincial01 de octubre de 2025
Los afiliados del Partido Justicialista recibieron, en los últimos días, una misiva firmada por el propio Schiaretti, pidiendo: “que no nos dividan”. La militancia preventiva del partido busca blindar fugas y aunar, detrás del exgobernador, toda la masa crítica peronista.
Redacción AlfilRío Cuarto01 de octubre de 2025
Endulzando a la oposición | El palito a Schiaretti
Bettina MarengoProvincial01 de octubre de 2025
El gobernador y su antecesor participaron en Puerto Madryn del segundo encuentro, esta vez sin ausentes, del espacio que conforman con otros cinco gobernadores. Críticas a Javier Milei y a la “timba financiera” que propone el gobierno nacional. Tras el voto de los desencantados libertarios.