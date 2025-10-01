Passerini inauguró el nuevo Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental

La Municipalidad cumplirá con el pago de la cuarta cuota de la deuda en dólares
Con el nuevo ingreso de dólares a la Provincia, el municipio se prepara para cumplir con fondos propios el pago de lo adeudado.
El intendente anunció un nuevo espacio ubicado en barrio Parque Futura, el mismo servirá para atender de manera integral y gratuita a las y los vecinos. “En Córdoba la política pública es de manos abiertas, no es de puños cerrados", dijo el Passerini.Municipal01 de octubre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
El intendente, Daniel Passerini, abrió un nuevo espacio destinado a la atención de manera integral y gratuita a las y los vecinos de barrio Parque Futura. Según el jefe municipal, el nuevo Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental (Raíces) fue inaugurado ante "la falta acompañamiento y de abordaje desde el Estado Nacional en materia de políticas de cuidado y atención de la salud mental".
“El consumo problemático no es un problema criminal, es un problema de salud que tiene que ser abordado desde una perspectiva de Derechos Humanos. Y eso haremos: darle la mano tendida y visibilizarlos como sujetos de derecho", expresó el intendente.
El espacio inaugurado significa para la ciudad "una inversión que la sociedad necesita", Passerini declaró junto a funcionarios municipales y provinciales que: "desde 1983 los argentinos elegimos no volver nunca más al 24 de marzo de 1976. La democracia tiene que dar y mejorar su calidad de respuestas. Y frente a eso, esta es una decisión política de materia presupuestaria que vamos a fortalecer”.
“En Córdoba la política pública es de manos abiertas, no es de puños cerrados. Raíces es un monumento a las soluciones, a la solidaridad y a la verdad que nos toca enfrentar y que vamos a construir todos juntos”, finalizó el intendente.
Con el nuevo ingreso de dólares a la Provincia, el municipio se prepara para cumplir con fondos propios el pago de lo adeudado.
La Municipalidad inició el proceso de compra de 25 millones de dólares para pagar la 4ta cuota del préstamo tomado por Mestre en 2016. Facilidades contributivas, pasividad anticipada, recorte de módulos y horas extra, y hasta un programa de promoción de actividades productivas; el sustrato del plan.
El intendente dio inicio al evento, organizado por la Universidad Nacional de Córdoba, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y la red Mercociudades.
La presidenta del bloque de concejales de la UCR recorrió Nueva Córdoba, Ejército Argentino,, Alberdi, Villa 9 de Julio, entre otros sectores y criticó la gestión de la Provincia.
Aquietadas las aguas después de un extenso conflicto con el Palacio 6 de Julio, que ganó el round salarial, el sindicato festejó ahora el pase a contrato de un número (aún) no precisado monotributistas y becarios. En las semanas previas, el gremio hacía circular un listado de 634 agentes.
El intendente presentó el nuevo espacio lúdico y cultural pensado para las familias cordobesas, "en Córdoba la ternura pasa a tener un valor político", destacó Passerini.
Los legisladores vuelven al recinto | Juez no le afloja a la campaña libertaria | Mestre, forma y fondo
La Cámara alta define si sostiene o rechaza el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Córdoba, por su peso político, vuelve a ser un punto álgido en la tensión con el Gobierno Nacional, con la UNC movilizada y los gremios docentes y no docentes a la espera de un resultado favorable todo indica que esto no terminará después de la sesión. El resultado es incierto.
Los afiliados del Partido Justicialista recibieron, en los últimos días, una misiva firmada por el propio Schiaretti, pidiendo: “que no nos dividan”. La militancia preventiva del partido busca blindar fugas y aunar, detrás del exgobernador, toda la masa crítica peronista.
Endulzando a la oposición | El palito a Schiaretti
El gobernador y su antecesor participaron en Puerto Madryn del segundo encuentro, esta vez sin ausentes, del espacio que conforman con otros cinco gobernadores. Críticas a Javier Milei y a la “timba financiera” que propone el gobierno nacional. Tras el voto de los desencantados libertarios.