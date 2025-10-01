Passerini inauguró el nuevo Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental

El intendente anunció un nuevo espacio ubicado en barrio Parque Futura, el mismo servirá para atender de manera integral y gratuita a las y los vecinos. “En Córdoba la política pública es de manos abiertas, no es de puños cerrados", dijo el Passerini.

01 de octubre de 2025
WhatsApp Image 2025-10-01 at 17.01.16

Por Redacción Alfil

El intendente, Daniel Passerini, abrió un nuevo espacio destinado a la atención de manera integral y gratuita a las y los vecinos de barrio Parque Futura. Según el jefe municipal, el nuevo Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental (Raíces) fue inaugurado ante "la falta acompañamiento y de abordaje desde el Estado Nacional en materia de políticas de cuidado y atención de la salud mental".

“El consumo problemático no es un problema criminal, es un problema de salud que tiene que ser abordado desde una perspectiva de Derechos Humanos. Y eso haremos: darle la mano tendida y visibilizarlos como sujetos de derecho", expresó el intendente.

El espacio inaugurado significa para la ciudad "una inversión que la sociedad necesita", Passerini declaró junto a  funcionarios municipales y provinciales que: "desde 1983 los argentinos elegimos no volver nunca más al 24 de marzo de 1976. La democracia tiene que dar y mejorar su calidad de respuestas. Y frente a eso, esta es una decisión política de materia presupuestaria que vamos a fortalecer”.

“En Córdoba la política pública es de manos abiertas, no es de puños cerrados. Raíces es un monumento a las soluciones, a la solidaridad y a la verdad que nos toca enfrentar y que vamos a construir todos juntos”, finalizó el intendente.

