Por Daniel Alvarez Soza

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Doctor en Ciencia Política

El territorio antártico representa un extenso continente Austral, en el que incluso el mundo griego imaginó muchos siglos antes de su descubrimiento, convirtiéndola, de manera inequívoca, en una región de aventuras, exploraciones e investigaciones científicas de carácter pacifica, significándola hoy como motivo de preocupación universal.

Geográficamente “el continente antártico tiene por límites naturales los que señala la línea de convergencia ubicada entre los 47.9 y 63.9 de Latitud Sur, es decir, ocupa el lugar del hemisferio Austral donde el Océano Antártico se comunica con el Océano Pacífico, el Indico y el Atlántico. En esta región se encuentran ubicados el polo sur geográfico y el polo sur magnético que no coinciden en el mismo punto geográfico” (1). Considerada el Séptimo continente, es el único territorio del planeta aún no colonizado por el hombre; con una superficie de más de 14 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo islas, archipiélagos y las barreras permanentes de hielo que la recubren, razón por la que esta dimensión puede variar de una estación a otra. Su población, en la actualidad oscila entre mil y cinco mil habitantes, en invierno y verano respectivamente. Estos se concentran en las 66 bases científicas (42 de ellas son permanentes) que hay repartidas por el continente. El resto del territorio está vacío. En la actualidad, la presencia humana responde a intereses científicos junto con un creciente turismo, estimado en 50.000 visitas al año, a lo que se agrega el uso deportivo en actividades de vinculadas a la exploración y el andinismo.

El avance de las tecnologías han posibilitado el desarrollo económico y estratégico de este territorio, a quien originalmente se le bautizó como "Terra Australis Nodam Cognita" (2) pasando a convertirse en un área de creciente importancia internacional. Además de la preocupación por el desarrollo científico se plantean, actualmente, otros intereses que ciertamente se ajustan a la concepción unívoca de la Antártida como un gigantesco laboratorio científico abierto a la comunidad internacional; luego de que los Estados apreciaran su valor estratégico, alcanzando este continente una fuente posible de aprovechamiento de sus recursos. Con todo, y a pesar del acelerado progreso tecnológico-científico actual, ésta sigue siendo la región más desconocida y deshabitada, convirtiéndola en la última frontera de la tierra donde todos los meridianos confluyen; visto así, resulta ser un inmenso cofre que encierra reservas importantísimas para la humanidad, celosamente guardadas por sus gruesas capas de hielo.

Por sus dimensiones es el cuarto continente más grande; supera a Oceanía y Europa, siendo unas 13 veces más grande que ésta y casi 15 veces el tamaño de Estados Unidos, con una línea costera de alrededor de 17,968 kilómetros colíndate con el océano Antártico. Alrededor del 98% del continente está cubierto de hielo en forma de capas, icebergs y glaciares, y apenas un 2 % se compone de roca estéril. Dicho hielo es la mayor reserva de agua dulce del planeta, si bien permanece congelada. “Parecerá extraño, pero a la Antártida se le considera un gran desierto donde no llueve ni nieva con asiduidad. Las capas del hielo que cubren la Antártida surgen de la caída de nieve que no se derrite, acumulándose en el suelo, la que al cabo de muchos años alcanzó un grosor que fue dando paso a una sólida capa helada, la que en algunas áreas esta alcanza hasta 3.2 kilómetros de espesor” (3).

Los icebergs, que constituyen un 11 por ciento del continente, se originan ahí en donde las capas de hielo se juntan con la orilla del agua, desprendiéndose en algún momento de la plataforma o de un glaciar. Sus temperaturas invernales pueden descender hasta -73 grados centígrados o incluso menos, pero son más bajas en las regiones centrales que en las costas. La temperatura del mar fluctúa entre los 1.8 y los 10 grados centígrados (4).

El Continente presenta dos estaciones: invierno y verano. En invierno, el océano queda congelado principalmente en las costas; durante el verano el continente recibe los rayos del sol sin interrupción, pero en temporada invernal reina la oscuridad, debido a que la zona donde se ubica, está inclinada de modo que el Sol no la alcanza. Empero, es el lugar más seco de todos, donde se han registrado los vientos más fuertes del planeta que a veces exceden los 300 kilómetros de velocidad.

En el territorio también se observa actividad volcánica (hay al menos 100 volcanes, algunos de ellos submarinos). El volcán más activo es el Monte Erebus, y su pico más alto es el Macizo Vinson, con 4,897 metros sobre el nivel mar. También existen lagos que se hallan en la capa de hielo continental, siendo el más grande el Vostok, del que se ha descubierto que tiene mareas. A pesar de ello, la Antártica es el lugar más seco de todos.

Terra incógnita: Descripción geográfica

El continente helado, aunque geológicamente hablando antiguo, es nuevo en el conocimiento geográfico y novísimo para el saber científico.

Como continente es la región del planeta que circunda el Polo Sur y se extiende más allá del casquete polar meridional hasta la Convergencia Antártica, abarcando al llamado Continente Polar Austral y a los mares circundantes (Mar de Weddell, Mar de Bellingshausen, Mar de Amudsen, Mar de Ross, Mar de D’Urville, Mar de Davis y Mar del Rey Haakon VII). El mencionado casquete polar comprende a la región existente entre el Círculo Polar Antártico (Paralelo de 60 grados de latitud sur) y el Polo Sur Geográfico; mientras que la Convergencia Antártica corresponde al lugar en el que las aguas frías polares, con mayor densidad y salinidad, se encuentran con las más templadas de los otros océanos.

La Convergencia Antártica es una franja circumpolar sinuosa que corre entre los paralelos 47 y 63 grados de latitud sur, contando además, con aproximadamente 2.040 metros de altitud promedio sobre el nivel del mar. Es el continente con mayor elevación media, de ahí que su superficie que está cubierta en un 98% por hielos representa el 70% de las reservas mundiales de agua dulce.

El Continente Antártico, desde el punto de vista geológico y glaciológico, se divide en dos regiones bien definidas:

a) La región oriental, caracterizada como de mayor antigüedad y tamaño, representa una meseta cubierta de hielo con algunas alturas que sobrepasan los 4.000 metros, seguida de las llamadas barreras de hielo flotante (400.000 Km2). De ellas se desprenden los «icebergs» o témpanos que las corrientes marinas y los vientos desplazan hacia el norte.

b) La región occidental, ubicada el sector argentino y chileno, está compuesta en su mayor parte por una barrera de hielo y archipiélagos unidos por hielo, caracterizada por la presencia de la península Antártica alineada hacia el Continente Americano. El sector reivindicado por la República Argentina, está comprendido entre los meridianos de 25° y 74° de longitud oeste y el paralelo de 60° de latitud sur. Dicho sector tiene una superficie de 1.461.597 de Km2, de los cuales 965.597 km2 corresponden a territorio y 496.000 km2 a barreras o plataformas de hielo, en tanto que la superficie reclamada por Chile se ubica entre los meridianos 53° O y 90° de longitud oeste, sector, que parcialmente se solapa con las áreas reclamadas por Argentina (entre los meridianos 53° O y 74° O al sur del paralelo 60° S5) y por el Reino Unido (Territorio Antártico Británico, se solapa entre los meridianos 53° O y 80° O al sur del mismo paralelo), alcanzando con esto 1.250.000 km2, abordando una superficie total de 1.264.146 km2, siendo la Isla Navarino la que concentra la mayor parte de la población de la provincia de la Antártica Chilena y de la comuna de Cabo de Hornos. Puerto Williams, su capital, está considerada la ciudad más austral del mundo, la que durante siglos fue hábitat de las razas primitivas más antiguas del continente americano, entre las que podemos mencionar a Yaganes o Yámanas. Actualmente Puerto Williams es un sitio estratégico para el tránsito naviero que se mueve entre el océano Pacífico y el Atlántico. El poblado también funciona como plataforma para las acciones chilenas en el territorio antártico, dada su cercanía con el continente blanco.

El perímetro de su costa, como decíamos, cubierto casi completamente por hielo - un 95 por ciento de esta superficie está cubierta por una gruesa capa de hielo (5) - , es de alrededor de 10.000 km2. Dada la ubicación geográfica descripta, sumado a la altura media, más la capa de hielo permanente que cubre al continente constituyen los factores físicos que determinan el clima de antártico, registrando los valores térmicos más bajos del planeta. Para representar gráficamente su dimensión geográfica puede acotarse que ésta ocupa una décima parte de la superficie terrestre; que es más extensa que Australia; más grande que la China y la India juntas y una vez y medio el territorio de los Estados Unidos (6).

“Los expertos afirman que es el continente más frío, más seco y más tempestuoso del planeta. Por ejemplo, durante la estación estival las temperaturas medias varían de unos pocos grados bajo cero en las zonas costeras a 30° bajo cero en el interior, mientras que en invierno oscilan entre los 20° y 65° bajo cero, respectivamente. En las aguas antárticas, las condiciones climáticas generalmente se presentan con cielo cubierto, niebla y vientos frecuentes, mientras que en la región continental, el clima es típicamente polar continental, también con fuertes vientos, mínima nubosidad y escasas precipitaciones, que son principalmente de nieve” (7). Las precipitaciones se registran, casi todas, en forma de nieve especialmente en la costa, y en el Polo Sur, es de menos de 2. 5 centímetros, lo que convierte al territorio en un punto más seco que muchos desiertos. Ahora bien, para tener una imagen más exacta de la situación geográfica de la Antártica, debe mencionarse que el Cabo de Hornos, ubicado en el extremo más austral de Sudamérica. Las características que hemos enumerado contribuyen a que se piense que los reclamos de soberanía, exploración y explotación de la Antártida, no puede ser vista con las premisas clásicas del Derecho Internacional, sino conforme a las nuevas tendencias del Derecho de Gentes (8).

Principales recursos económicos.

El potencial de los recursos económicos del continente helado es cada día más evidente, cuestión que ha motivado el iniciar un proceso de explotación sistemática. Ello a pesar que aún no se conoce cabalmente el potencial de los recursos antárticos, siendo éste un delicado punto, ya que puede ser fuente de conflicto a nivel internacional, puesto que el Tratado Antártico no lo legisla, a pesar de que “se han intentado fórmulas, pero no se han concretado acuerdos, salvo el caso de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Marinos Vivos, y otras declaraciones que no pasan de ser una intención de las partes (9).

“En efecto, se trata de un territorio rico en una amplia variedad de recursos minerales como carbón, mineral, petróleo, gas, metales preciosos y cubierto -casi íntegramente- por una gruesa capa de hielo y rodeado de formaciones de hielo sólido, además de albergar casi el 70% de las reservas de agua dulce del planeta”(10).

Flora y Fauna

Debido a las rocas y la gruesa capa de hielo del continente que ofrece poca hospitalidad a la vida animal y vegetal, los mares antárticos son un depósito rebosante de vida comparable en rendimiento por hectárea a los mejores pastos. Existen ricas acumulaciones de plantas y animales microscópicos que alimentan cantidades inmensas de peces, focas, ballenas y aves marinas (11). En el ámbito marino, el largo período de luz, la oxigenación y la riqueza de sales en el agua, permiten el desarrollo de seres que van desde los microscópicos (fitoplancton, diatomeas, etc.), hasta los grandes mamíferos. “Cabe señalar la particular importancia que posee la existencia de zooplancton, uno de cuyos integrantes es el krill” (12), animal semejante al camarón de unos 6 cm de longitud en estado adulto,por constituir el alimento principal de pingüinos, focas y ballenas. Entre las aves, cabe mencionar a los albatros, además de siete especies de petreles, el cormorán de ojos azules, la gaviota, el gaviotín y las cuatro especies antárticas de pingüinos (Adelia, Barbijo, Papúa, Macaroni, Penacho Amarillo Antártico, Emperador y Rey).

Por último, corresponde anotar que los mamíferos están representados por las focas y los cetáceos. Entre los primeros, la foca peletera o lobo de dos pelos, la foca de Weddell, la foca cangrejera, la foca de Ross, el leopardo y el elefante marino. Entre los cetáceos, es decir los mamíferos con respiración pulmonar, se encuentran los diferentes tipos de ballenas (Azul, Mink, Boba, Jorobada, Sei, de aleta y Franca Austral), los cachalotes y las orcas.

Lo anterior, se vincula al valor que representa también el agua de la Antártida, la que sin duda puede llegar a ser uno de sus más apreciados recursos. “El hielo antártico está compuesto de agua pura y fresca siendo el mayor depósito de agua dulce del mundo. No ha escapado a los científicos la posibilidad de que en el futuro, pequeños "icebergs" sean transportados a zonas áridas para usar el agua en irrigaciones o en forma doméstica” (13).

