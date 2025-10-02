Mientras se avecinan grandes eventos

Por Gabriel Abalos

[email protected]

Una ciudad hecha de cortos

Comienza en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) la 14° edición del Festival Latinoamericano de Cortometrajes – Cortópolis, que propondrá desde hoy al domingo cuatro días de retrospectivas, masterclass, talleres de formación, funciones para niños/as y jóvenes. Se podrán ver los cortometrajes más sobresalientes de la región realizados durante los años 2024 y 2025, seleccionados por el equipo de programación, entre más de 500 producciones recibidas. Los cortos se inscriben en homenajes, rescates, focos y, por supuesto, las muestras competitivas para descubrir a grandes cineastas dentro del metraje breve. Las actividades de este jueves darán comienzo a las 15.30, y a las 20.30 se hará la apertura de este importante ciclo anual con la proyección de un corto local: Pequeños Ojos. Un retrato de Guillermo Franco, centrado en el destacado fotógrafo y gestor cultural, programador cinematográfico del Cineclub Municipal Hugo del Carril, y redactor/editor de las Revistas Metrópolis y Dime que me amas, Cineclub! Esta producción cuenta con dirección de Gabriela San Martín y producción de Ana Apontes, montaje de Lucía Torrez Minoldo. Ganadora del concurso Arte Registrado del Fondo Nacional de las Artes.

A las 15.30 se podrá ver cuatro cortos aportados por la Muestra itinerante del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos FICER. A las 18, con una proyección especial, se exhibirá el primer noticiero cinematográfico cordobés, realizado en 1939 por Salvador Alpañés, con locución de Manuel González Torres y textos de Efraín Bischoff. Filmado en 35mm, su duración es de 07:40. Conservado y digitalizado en el CDA (Centro de Documentación Audiovisual de la UNC), incluye hechos como los festejos de carnaval, el inicio del año judicial y la última inundación de la Cañada. Conversación posterior a la proyección con Santiago Sein (CDA). A las 20.30, como se dijo, será la Apertura con Pequeños Ojos, y a las 22 tendrá lugar la Muestra Competitiva I, con cortos aptos para mayores de 18: Nocturno (Ana apontes, Sol Muñoz, Argentina, 2025,14’) Todo era mamá (Lucila Podestá, Argentina, 2025, 27’) Corral de tigres (Juan Ignacio Slobayen, Argentina, 2025, 12’) Wayak (Juan Romo, México, 2025, 12’).

Volare, recomienza el FIT

Las actividades de la 15° edición del Festival Internacional de Teatro Córdoba – Mercosur darán comienzo el sábado, con más de cien funciones a realizarse en veinte localidades, hasta el próximo miércoles. Entretanto, este jueves a la noche, a las 21, frente a la fachada del Teatro Real (San Jerónimo 66) tendrá lugar el ritual de apertura del importante evento escénico, con la presentación del espectáculo de danza aérea Sur Global, a cargo del elenco de Danza Vientos de Libertad. Se trata de una performance a cargo de cuatro artistas y acróbatas que, sujetados con arneses y utilizando el suelo y las paredes para impulsarse, emprenden un “vuelo” coreográfico. El espectáculo está dirigido por Caro Aérea, nombre artístico de la performer y coreógrafa Carolina Castillo. Seguridad aérea a cargo de Rodolfo Aguirre. Por ser al aire libre, libre es también la posibilidad de admirar las figuras de este espectáculo.

La voz de las refugiadas

Esta tarde a las 18.30, en la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba (Ituzaingó 167, 2° piso – Edificio Sirio Libanés – Salón Tufik) se proyectará Refugiadas, documental de Néstor A. Suleiman, un relato provisto de primera mano por mujeres oriundas del Sáhara Occidental, Palestina, Siria e Irak, que testimonian su frágil situación con conciencia de conservar la dignidad y defender sus derechos nacionales, étnicos y religiosos. La proyección dará paso a reflexiones y a un conversatorio sobre lo que sigue siendo una enorme vergüenza de la humanidad: masacres, desplazamientos, hambre y todo tipo de derechos humanos negados a millones de personas, en un mundo sin piedad. La actividad es con entrada libre y gratuita.

Presentación de libros

• A las 18, en el Museo Evita - Palacio Ferreyra (Hipólito Yrigoyen 511), será presentado el libro de Norma Morandini Decir adiós, en el cual la periodista argentina, nacida el Córdoba, que fue también diputada y senadora, tiende a lectores y lectoras “una invitación a reflexionar sobre ‘el alma herida’ de nuestra Argentina, que pide a gritos la presencia de rituales que nos reúnan en torno a ese territorio sagrado de la compasión para poder, al fin, crear ‘lazos profundos de identificación y pertenencia’.” Acompañarán a la autora la poeta y artista visual Claudia Santanera, presentando esta novedad editada por Libros del Zorzal, y habrá un diálogo con el periodista Sergio Suppo.

• A las 18.30, en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401), se presenta el libro A diestra y siniestra, de Juan Cruz Taborda Varela. El libro contiene relatos breves con historias de notorias familias argentinas enfrentadas durante en el siglo XX. Los capítulos transitan la crónica y el informe confidencial, el perfil biográfico y la reseña, para abordar asuntos entre abuelos y nietos situados en las antípodas, hermanos y hermanas con banderas contrapuestas, hijos y padres reactualizando una confrontación atávica. Según el autor, “No siempre el amor es más fuerte. Son historias reales que se pueden leer como una novela argentina: el culto al enfrentamiento”. Entrada libre y gratuita.

Noneto vocal en el C.C.C.

Se presenta en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias (Av. Vélez Sarsfield 299) la agrupación vocal Aglepta, noneto vocal con tres sopranos, dos contraltos, dos tenores y dos bajos, dirigido por Gustavo Maldino. El repertorio se pasea entre clásico, contemporáneo y popular, y entre la música, la poesía y el teatro. Percusionista invitado: Esteban Gutiérrez. A las 21. Entradas desde $15000 en Rubén Libros o en Alpogo.