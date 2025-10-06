Una figura paterna modelo 2025

Caras y caretas cordobesas
Modernización, créditos, riqueza y distinción fueron notas para que la aristocracia, primero, y luego la burguesía cordobesa, comenzaran a veranear en las sierras de Córdoba a inicios del siglo veinte.
El viernes pasado, al darse a conocer "The Life Of A Showgirl", el esperado nuevo álbum de Taylor Swift, sorprendió que una de sus canciones se llamara "Father Figure", lo mismo que aquel inolvidable acierto del malogrado George Michael, quien grabó un hit de igual título y lo publicó a fines de 1987.
El dúo Wham! debe ser uno de los grupos más exitosos del pop inglés durante los años ochenta, con sus canciones simples y su look esmerado, propio del estilo new romantic que en ese periodo era una de las tendencias en boga. A lo largo de cinco años, la dupla conformada por George Michael y Andrew Ridgeley provocó los suspiros de las adolescentes y proveyó de hits resonantes a la industria discográfica, en una carrera coronada por el suceso internacional e ilustrada por la difusión de videoclips que se destacaban en la MTV, donde por esa época funcionaba la gran vidriera musical.
Pero en ese par de amigos que brillaban con luz propia, había uno que cumplía roles decisorios en la composición, los arreglos, la interpretación y la producción, lo que provocó un desbalance que con el tiempo se iba a acentuar cada vez más. El sello Columbia advirtió esta situación y, llegado el año 1986, resultó lógico que quien lideraba el asunto, George Michael, emprendiera un recorrido solista, para así poder desarrollar mejor las ideas que tenía en mente, sin la obligación de ajustarse a lo que había sido el estilo que hasta ese momento los había popularizado en Wham!.
Lo que nadie se esperaba era que ese chico carilindo y glamoroso, de un talento que se había circunscripto a fabricar canciones pegadizas, se iba a despachar con “Faith”, un álbum debut en solitario que iba bastante más allá, al profundizar los elementos de soul y r&b que apenas se habían insinuado en la discografía del dúo. Fue allí que la crítica advirtió que había que tomarse en serio a este cantautor, cuyas obras se verían reconocidas en su justo modo, dejando de lado los prejuicios que cargaba por su carácter previo de ídolo envasado para las teenagers.
Entre los tracks que luego fueron extraídos como singles de “Faith”, incluyendo por supuesto el que da nombre al disco, no se puede soslayar el ahora clásico “Father Figure”, que llegó al número uno del chart de la revista Billboard y fue una de las canciones más escuchadas de 1988, aunque en Inglaterra apareció a fines de 1987. En Córdoba, la por entonces floreciente frecuencia modulada adoptó esa pieza como una de las de mayor rotación, porque la audiencia quedaba fascinada ante la interpretación que el ex Wham! lograba en ese tema que lo tenía como autor de música y letra.
El viernes pasado, al darse a conocer “The Life Of A Showgirl”, el esperado nuevo álbum de Taylor Swift, sorprendió que una de sus canciones se llamara “Father Figure”, lo mismo que aquel inolvidable acierto del malogrado George Michael. Al escucharla, se nota que la lírica y el sentido son distintos, pero que algo de aquel hit asoma en lo melódico. De hecho, el nombre del copiloto de Wham! está consignado en los créditos y hasta hubo un pronunciamiento en el que sus herederos le agradecen a la diva actual haber reconocido al artista fallecido en 2016 a los 53 años.
Además de George Michael y Taylor Swift, entre quienes confeccionaron esta “Father Figure” de 2025 también son mencionados Max Martin y Shellback, los productores de “The Life Of A Showgirl”, quienes a la vez son los responsables del sonido del álbum y, por ende, de esa canción. Poco queda de la magia original: nada de soul ni góspel, sino un pop estimulante que saca a Taylor Swift de la melancolía que la había envuelto en los últimos años, para devolverle ese brillo cancionero que la convirtió en una de las estrellas musicales más cotizadas de este tercer milenio.
