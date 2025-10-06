La renuncia de Espert reconfigura el GPS libertario y pone a Córdoba en un rol clave

Por Gabriel Silva

Los que tienen números de provincia de Buenos Aires y recorren habitualmente despachos de Casa Rosada saben que la diferencia entre la lista libertaria y la de la unidad peronista en ese territorio se había puesto irremontable. Sin cambios, el esquema en el que convergen el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el massismo estaba a las puertas de hilvanar su segundo triunfo consecutivo en dos meses después de la victoria por las legislativas provinciales.

Sin embargo, a pesar del golpe de timón del gobierno de Javier Milei ayer cuando el propio mandatario le aceptó la renuncia al ahora excandidato José Luis Espert, esto asoma como un artilugio tardío para un oficialismo nacional que tiene como principal objetivo tratar de tapar las numerosas pérdidas de la cañería. La que, en lo que va del año acumula filtraciones que arrancaron con la causa Libra, siguieron con los audios del Caso Spagnuolo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y tiene el affaire Espert-Fred Machado como uno más. Sin siquiera saber si éste es el último.

Por el contrario, lo que sigue es la búsqueda de argumentos lo suficientemente sólidos por parte de los libertarios para que, aquellos que llegaron al poder repitiendo mantras como el uso de la motosierra en contra del Estado, cortar con los curros de la política y domar degenerados fiscales, digan de dónde saldrán los 15 mil millones de pesos para la reimpresión de las boletas.

De manera tal que será muy difícil que el triste y solitario final de Espert se trate precisamente de eso; un corolario. Lejos de ello, la soberbia -común en los tipos que llegan grandes al poder- con la que se manejó el liberal investigado por vínculos con los narcos fue el insumo de muchos que quieren revancha; verlo arrastrándose por el Congreso sin la arrogancia con la que se manejó en estos casi dos años. Para con los propios y los extraños.

Por caso, dentro de esos enemigos íntimos cuentan que estaban los cordobeses que abrevan en el mundo libertario. De hecho, cerca de Bornoroni creen que es una buena noticia el jaque mate para un tipo que, confiado, creía que iba por la jefatura del bloque de LLA a partir de diciembre; y, asimismo, esto también deja en una posición expectante al senador Luis Juez en dos aspectos: el primero, en su rol de defensor de Milei en los canales porteños; el segundo, la expectativa que conserva ese esquema en Córdoba de cara a la elección de octubre.

La salida de Espert, si se lee fuera del porteñocentrismo, obliga a una disputa más cerrada en distritos como Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Y donde, las dos últimas con candidatos fuertes y como flamantes aliados en Provincias Unidas saben que serán escenarios en los cuales el Gobierno nacional buscará la manera de acortar la diferencia que puede sacar el PJ en provincia de Buenos Aires.

Tal vez, desde ese prisma pueda entenderse la cautela del candidato Juan Schiaretti anoche, como así también un axioma que en el esquema de Llaryora se repite demasiado: no molestar al enemigo cuando se equivoca.