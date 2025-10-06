La renuncia de Espert reconfigura el GPS libertario y pone a Córdoba en un rol clave

Carolina BiedermannProvincial03 de octubre de 2025
En una jornada impulsada por Laura Rodríguez Machado, Federico Sturzenegger, visitó ayer la ciudad de Córdoba para reunirse con empresarios locales. Bornoroni adelantó que están trabajando para que vuelva Milei. La Libertad Avanza seguirá recibiendo visitas nacionales para levantar a los candidatos.
Bettina MarengoProvincial03 de octubre de 2025
Múltiples menciones al exgobernador De la Sota en los discursos de candidatos y popes de la campaña electoral. “Somos peronistas, no kirchneristas”, dijo Vigo para advertir sobre el voto a Natalia de la Sota, al que el cordobesismo busca neutralizar con el mote K. Números y proyecciones.
Javier BoherProvincial03 de octubre de 2025
La denuncia contra Amelia López por hacerse pagar las cervezas en el extranjero con fondos públicos expone la clave del fenómeno
Redacción AlfilNacional03 de octubre de 2025
El Ejecutivo presentó una serie de iniciativas con el objetivo de endurecer las sanciones para los criminales. "Con el presidente Milei nace una nueva doctrina, la doctrina penal de la tolerancia cero", postuló Bullrich.
Redacción AlfilProvincial03 de octubre de 2025
El senador nacional habló sobre la reacción del candidato a diputado tras la publicación del video que explica su vinculación con Machado. "Tratar de zafar con el argumento que estamos a cuatro semanas de una elección, me parece una desmesura absoluta", calificó Juez.