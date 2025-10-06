Santilli se acomoda para encabezar la lista de LLA en PBA

Espert renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados
Ante el escándalo desatado por su vinculación con el empresario "Fred" Machado, el diputado nacional presentó su renuncia al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Tras la salida de Espert, el diputado libertario fue presentado a la Justicia Electoral como el sustituto del ya mencionado, "voy a dejar el alma", expresó el exministro.
El bloque de La Libertad Avanza le presentó a la Justicia y a la Junta Electoral la renuncia a la candidatura del economista, José Luis Espert, además solicitó que Diego Santilli entre como reemplazo en la lista y que las boletas únicas de papel se reimpriman. Esto luego de la polémica denuncia de Grabois que relacionó a Espert con el narcotraficante Fred Machado.
"No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso", fue el mensaje que dio Santilli tras el anuncio de la Nación. Además aclaró que, "el camino es duro, pero es el correcto".
Desde Casa Rosada argumentaron que su solicitud busca “preservar la paridad de género y la transparencia del proceso electoral”, cabe aclarar que su presentación fue elaborada por: Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño.
Por otro lado, el sector justicialista se opone a esta solicitud del bloque libertario, ya que la reimpresión de boletas costaría alrededor de 10 a 12 millones de dólares. A su vez, hay que remarcar que desde LLA no explicaron quienes iban a financiar esa tarea.
Lo que se menciona en el pedido libertario ante la Justicia es que, “el candidato o candidata oficializado u oficializada debe ser reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista”, según el artículo 7° del Decreto 171/2019.
"Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país", culminó Santilli a la espera de su candidatura.
"No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso.— Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025
El camino es duro, pero es el correcto.
Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación.
Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país
Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta, presentó la denuncia a raíz de las declaraciones que Javier Milei realizó la noche del domingo.
El jefe de Gabinete sostuvo que el escándalo fue "un error de comunicación" por parte del diputado y confirmó que será reemplazado por Diego Santilli.
El pésimo manejo de la crisis ha pegado duramente en el gobierno, que va a sufrir la obstinación presidencial por bancar a Espert
El Ejecutivo presentó una serie de iniciativas con el objetivo de endurecer las sanciones para los criminales. "Con el presidente Milei nace una nueva doctrina, la doctrina penal de la tolerancia cero", postuló Bullrich.
El triste y solitario final para el ahora excandidato bonaerense reacomoda el tablero en el sprint final de la campaña. Ganadores y perdedores de una decisión tardía.
