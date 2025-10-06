Santilli se acomoda para encabezar la lista de LLA en PBA

Por Redacción Alfil

El bloque de La Libertad Avanza le presentó a la Justicia y a la Junta Electoral la renuncia a la candidatura del economista, José Luis Espert, además solicitó que Diego Santilli entre como reemplazo en la lista y que las boletas únicas de papel se reimpriman. Esto luego de la polémica denuncia de Grabois que relacionó a Espert con el narcotraficante Fred Machado.

"No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso", fue el mensaje que dio Santilli tras el anuncio de la Nación. Además aclaró que, "el camino es duro, pero es el correcto".

Desde Casa Rosada argumentaron que su solicitud busca “preservar la paridad de género y la transparencia del proceso electoral”, cabe aclarar que su presentación fue elaborada por: Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño.

Por otro lado, el sector justicialista se opone a esta solicitud del bloque libertario, ya que la reimpresión de boletas costaría alrededor de 10 a 12 millones de dólares. A su vez, hay que remarcar que desde LLA no explicaron quienes iban a financiar esa tarea.

Lo que se menciona en el pedido libertario ante la Justicia es que, “el candidato o candidata oficializado u oficializada debe ser reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista”, según el artículo 7° del Decreto 171/2019.

"Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país", culminó Santilli a la espera de su candidatura.

