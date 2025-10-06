El Concejo reconoció a un riocuartense que participa en la misión humanitaria en Gaza
El Concejo Deliberante se posicionó en relación al conflicto Israel-Palestina y manifestó su reconocimiento al ex legislador provincial y ciudadano riocuartense, Ezequiel Peressini, quien participa en la misión humanitaria organizada por Global Sumud Flotilla en ayuda a la población palestina de la Franja de Gaza. El Partido Libertario no acompañó la iniciativa.Río Cuarto06 de octubre de 2025
Por mayoría, el Concejo Deliberante de Río Cuarto tomó posición sobre el conflicto Israel-Palestina, manifestando el reconocimiento del cuerpo legislativo al riocuartense Ezequiel Peressini por su participación en la misión humanitaria organizada por Global Sumud Flotilla (en ayuda a la población palestina de la Franja de Gaza). El proyecto fue impulsado por el bloque La Fuerza del Imperio del Sur y el jefe de dicha bancada, Franco Miranda, señaló que el ex legislador Ezequiel Peressini se encuentra participando de una misión humanitaria en la que participan voluntarios y activistas de 44 países, con el objetivo de entregar ayuda a la población civil de la Franja de Gaza.
“Junto a más de 500 personas que están poniendo en riesgo su vida, Ezequiel busca llevar alivio a esta población sometida a condiciones insostenibles para la supervivencia”, planteó Miranda y enfatizó en el hecho de que fueran interceptadas estas embarcaciones por el ejército de Israel. “Aunque no se pudo cumplir la entrega de la ayuda a la población palestina, la visibilización de las violaciones al derecho humanitario y la situación que atraviesa la población palestina sí se ha logrado”, consideró.
El edil nazarista señaló que la ONU declaró que la población palestina en Gaza se encuentra en situación de hambruna y se constató la privación extrema de alimentos, desnutrición aguda, muerte por inanición, una hambruna intencional y provocada por la destrucción de la ayuda alimentaria y el bloqueo al ingreso de la ayuda internacional como alimentos, insumos para la desalinización del agua y material médico esencial que está varado a pocos kilómetros de la población palestina. “Ezequiel es un vecino de nuestra ciudad, criado en barrio Fénix, que cursó sus estudios en nuestra ciudad y emprendió la ayuda a víctimas de un genocidio. Por eso lo queremos reconocer”, concluyó Miranda.
En tanto, la concejala de La Fuerza del Imperio del Sur, Marisa Cariddi, pidió por la liberación de la flotilla que ha sido interceptada y enfatizó en “la violación a derechos humanos básicos y tratados internacionales”. “El único mensaje y la única acción que tiene esa flotilla es construir y constituir un corredor humanitario que lleve esperanza al pueblo palestino”, señaló.
Por el bloque Hacemos Unidos, la edil Marilina Gadpen destacó el proyecto y manifestó su reconocimiento a la labor de Peressini. “Es un hecho triste que estamos viendo en tiempo real y me parece importante que, como Concejo Deliberante, podamos seguir debatiéndolo con especialistas en política internacional y pedir por la liberación de los rehenes”, expresó la concejala socialista.
El proyecto fue aprobado con los votos de Hacemos Unidos por Río Cuarto, La Fuerza del Imperio del Sur y Primero Río Cuarto. El bloque unipersonal del Partido Libertario, integrado por el concejal Mario Lamberghii, votó en contra de la iniciativa.
