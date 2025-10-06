Llaryora dio inicio a las obras que permitirán finalizar la Autopista Nacional Ruta 19

Por Redacción Alfil

Este lunes, el gobernador Martín Llaryora anunció el comienzo de las obras que permitirán finalizar la Autopista Nacional Ruta 19, la cual conecta a la ciudad de San Francisco con la de Córdoba. El acto fue llevado a cabo en la localidad de JeanMaire.

"Estas obras generan empleo, generan producción", expresó el mandatario cordobés durante el acto inaugural de las obras. El proyecto llevado a cabo por el gobernador busca terminar las obras abandonadas por la Nación, con estas tareas, se habrán completado ya 62,9 kilómetros.

Las tramos que se finalizarán serán los siguientes: el que une a San Francisco y la localidad de Devoto, que consta de 16,8 kilómetros; y el que une a Devoto con la localidad de JeanMaire, el cual abarca unos 16,7 kilómetros.

La semana anterior, la Provincia había anunciado que también se están realizando obras que refaccionarán los 29,4 kilómetros comprendidos entre la localidad de Arroyito y Santiago Temple. "Cuando terminemos esta obra, no tengan duda, vamos a ser una de las provincias con la mejor red vial de Sudamérica", había declarado Llaryora.