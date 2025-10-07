“Asadoras Marull” celebra sus 10 años con nuevas propuestas y se proyecta como festival regional

El próximo sábado 18 de octubre, Marull volverá a encender los fuegos para celebrar una nueva edición de Asadoras. En este 2025, el evento cumple 10 años y se presenta con un formato renovado: un festival gastronómico de tarde y noche que combina la tradición del asado con nuevas propuestas, espectáculos artísticos y espacios para toda la familia.

Lo que comenzó en 2015 como un concurso de asadoras mujeres se ha convertido en una de las celebraciones más esperadas de la región de Ansenuza. Con entrada libre y gratuita, Asadoras trasciende lo gastronómico para consolidarse como un punto de encuentro cultural y comunitario.

La competencia de asadoras seguirá siendo el corazón del festival, reuniendo a duplas de mujeres que demostrarán su talento en la parrilla. Como novedad, se suma el desafío “Campeona de campeonas”, que enfrentará a ganadoras históricas en una jornada cargada de tradición y emoción. Además, se incorpora el Concurso de Pan Casero, abierto a todo público, que invita a recuperar recetas familiares transmitidas de generación en generación y a rescatar la esencia del sabor casero.

Otro de los atractivos será el Mercado de Sabores Ansenuza, un espacio que reunirá a productores y elaboradores de distintos puntos de la región para mostrar y compartir la riqueza gastronómica regional. A esto se sumará la ya tradicional Feria Emprendedora, vidriera del trabajo local de artesanos, productores y pequeños emprendimientos.

El paso de la tarde a la noche será acompañado por una programación de espectáculos musicales y artísticos. En esta edición nos acompañarán Los Trajinantes, Entrevero, Lucas Ocaño, Imperio Gaucho, Ronda Vázquez y la Pulpería, junto a la participación de la Escuela Municipal de Arroyito con sus cuadros de malambo infantil y juvenil, el Taller Municipal de Folclore y el Ballet del Centro de Jubilados y Pensionados de Marull.

“Asadoras es mucho más que un concurso: es una fiesta popular que celebra la tradición, la igualdad y la identidad gastronómica de nuestra región. En estos 10 años, el evento ha crecido y se ha convertido en un verdadero festival para toda la familia”, destacó el intendente de Marull, Gabriel Faletto.

Quienes deseen participar en la Feria Emprendedora pueden inscribirse comunicándose al 3563 408345. Para sumarse al Concurso de Pan Casero o al Mercado de Sabores Ansenuza, la inscripción se realiza al 3563 497330. Por último, las asadoras interesadas en competir deberán anotarse en duplas a través del formulario disponible https://forms.gle/ae5UJsWW84EjqpwR8 o al 3563 414354.

Por consultas o para coordinar notas, comunicarse con Gabriela Oliva (3543615596) - Dirección de Prensa y Comunicación.