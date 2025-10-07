Dos potencias soplan sobre el martes

Por Gabriel Abalos

Libros, autores y público

Transcurre el cuarto día de la 39° Feria del Libro de Córdoba, cuya marcha a pleno se reparte entre las carpas de ventas y espacios diversos de actividades que hormiguean alrededor y al centro del movimiento cultural vinculado a este gran evento. En la programación de hoy se pueden señalar algunos de los momentos destacados de este martes, sin perjuicio de consultar la grilla día por día en el siguiente link.

El ciclo Palabras de Poeta, presenta este martes dos momentos en el seno de la Feria, en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375). De 17 a 18.30 y coordinado por Hernán Jaeggi y Gladys Alazraque, habrá diálogos y lecturas a cargo de tres voces poéticas provincianas invitadas: Nelson Specchia, Claudia Masin y Alejandro Acosta. Specchia es chaqueño y reside en Córdoba. Ha publicado recientemente las novelas La bruja del dedo impúdico (2024) y La prisa de los puros (2024), y en poesía sumó Los mapas de dibujan en el agua (2025) a una docena de títulos de su autoría en ese género. Claudia Masin, también chaqueña, vive en Córdoba. Entre sus volúmenes poéticos más recientes se cuentan La siesta (2016), La cura (2016), Lo intacto (2018), La desobediencia, poesía reunida (2018), y El cuerpo (2020). El catamarqueño Alejandro Acosta, cuenta entre sus publicaciones Bohórquez o la seducción (2000), Campamento en marcha (2010) y Comentarios reales del Inca (2024). Por su parte, a las 19 se hará un nuevo encuentro en la Biblioteca Córoba, esta vez como invitados estarán Hugo Rivella y Liliana Ancalao, con coordinación a cargo de Silvia Barei y César “León” Vargas. Rivella es autor de una obra prolífica y poeta multipremiado internacionalmente, en tanto Liliana Ancalao es considerada la más importante poetisa contemporánea en lengua mapuche.

Otra actividad para destacar esta tarde es a las 18 en el foyer del Teatro Comedia (Rivadavia 254). En colaboración con el Goethe-Institut y la Feria del Libro de Córdoba La Bienal de música Córdoba presenta Opilion con la performer Josefina Maro: una exploración de la relación entre el cuerpo y un dispositivo robótico creado por Salvador Marino. Darán la bienvenida a esta conexión internacional los anfitriones Santiago Bartolomé y Matías García Favre. Entrada gratuita.

A las 20, en la Carpa Azul Julio Carri Pérez, se presentará la Revista Estudios Núm. 53: Autoritarismos y Democracias en América Latina, editada por el CEA UNC. Participan reconocidos investigadores: el Dr. César Tcach, historiador y director de la revista; la Dra. Marta Philp, historiadora y Secretaria de Redacción de la revista y el Dr. Marcelo Casarín, Director del Centro de Estudios Avanzados de la UNC. Coordina la Dra. Verónica Basile, Prosecretaria de Redacción de la Revista.

También a las 20, en la Carpa Naranja Leonor Allende, se hará una entrevista abierta a la querida escritora María Teresa Andruetto, sobre su recorrido lector y los autores y autoras que marcaron su obra, haciendo un repaso de sus textos, moderación de María Elisa Santillán.

Y a las 21, en el Auditorio del Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49), habrá una proyección especial de homenaje a la memoria de Juan José Saer, al cumplirse veinte años de su fallecimiento. Se proyectará el filme El limonero real, dirigido por Gustavo Fontán, adaptación de una obra clave del escritor, con Germán de Silva, Rosendo Ruiz, Eva Bianco. Tres hermanas, con sus respectivas familias viven en sendas casas a la orilla del río. Es el fin de año se reunirán en una de las casa, pero una de las hermanas decidirá no concurrir, porque aún guarda luto por su único hijo muerto seis años atrás.

Entretanto, el profuso teatro

Por su parte, se superpone a esa intensa programación el desarrollo del 15° Festival Internacional de Teatro de Córdoba – Mercosur, con una nutrida cartelera a lo largo de este martes, entrada general a $6000, 2 x $10000. A las 14 presenta en el Sindicato de Maravillas (Libertad 326), la obra Seré, basada en el testimonio de Guillermo Fernández en 1985, durante el Juicio a las Juntas, sobre su secuestro y fuga de la siniestra Mansión Seré. Unipersonal por Lautaro Delgado Tymruk. A las 18, Elena Cerrada, de Cirulaxia Teatro, presenta su tan bien recibido unipersonal Bochorno. Absurdo, humor y delirio para describir de manera íntima su vida y su trayectoria a la luz de los cambios hormonales. En el Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55). A las 18.30, en El Cubo Azul, Facultad de Artes, Ciudad Universitaria (Av. Filloy s/n), el Teatro del Astillero pone la obra Wajtacha: una madre reclama el cuerpo de su hijo al responsable sindical de una mina. El joven habría muerto víctima de un rito ofrecido a Wajtacha, deidad entre diabólica y protectora venerada por los mineros. Entrada libre. A las 19, en el Teatro Comedia (Rivadavia 254) se pone Apnea, la boca es una fosa, la respiración interrumpida de una madre que perdió un hija en el parto. A la misma hora, en la sala Azucena Carmona del Teatro Real (San Jerónimo 66) va Lucinda, obra unipersonal, protagonizada por Soraya Maicoño, actriz mapuche que encarna a Lucinda Quintupuray, mujer mapuche asesinada en 1993 en Río Negro por negarse a vender su tierra. A las 19.30, en María Castaña (Tucumán 260), la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela presenta Lírica: dos madres cuyos hijos fueron “corrompidos” por la poesía, son citadas por la directora de la escuela. A las 21, en Sindicato de Maravillas, se verá Bestie, una cantata escénica ítalo cordobesa sobre la mafia siciliana. Y en el mismo horario, en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real, se presenta Azira’I, de Sarau Cultura Brasileña, sobre la obra autobiográfica de Zahy Tentehar que revela la relación con su madre, Azira'i, la primera mujer chamán de la reserva indígena de Cana Brava.