Fred Machado confirmó que contribuyó económicamente los inicios de Espert: "Lo ayudé con unos mangos, me dió lástima"

Tras su renuncia: Espert fue imputado por lavado de dinero
El excandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza fue acusado e investigado por el fiscal federal de San Isidro, luego de la extradición de Machado a Estados Unidos.
El empresario acusado de cargos de narcotráfico en Estados Unidos reveló detalles de su relación con el diputado: contrataciones, vuelos y apoyo logístico antes de la campaña, mientras mantiene que no financió campañas millonarias y cuestiona la versión de Espert sobre sus vínculos.Nacional07 de octubre de 2025Redacción Alfil
El enigmático empresario Federico Andres "Fred" Machado habló este martes ante los medios después del escándalo que desencadenó en la renuncia de la candidatura a Diputado Nacional de José Luis Espert.
Machado, quien en estos días pasó de ser un nombre desconocido a estar en boca de todo el país por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y, sobre todo, por su relación con el actual diputado libertario, habló sobre como se conocieron en Radio Rivadavia.
"A José Luis Espert lo conozco en 2019, de casualidad. Yo nunca tuve interés en la política. Lo conozco porque lo vi hablar, me gustó cómo hablaba. Espert, en aquel momento, era totalmente diferente al del 2025 o 2024, no era un tipo agresivo", recordó Machado.
El empresario marcó que su acercamiento inicial con Espert se debía por coincidencias personales y espíritu de ayuda, más que por vocación política o poder económico. "Siempre ayudaba a organizaciones sociales en Argentina, pero no de las que no hacen nada como las de Grabois, gente que hacía. A pequeña escala. No era multimillonario. Lo demás es boludez", afirmó ante Radio Rivadavia.
En ese sentido, el acusado dio detalles de la ayuda económica a Espert cuando recién arrancaba su carrera polírica: "Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano", relata Machado desde su prisión domiciliaria en Río Negro.
Luego agrega detalles: "La transferencia se hizo desde Aircraft Guaranty en 2020. Después vino la pandemia. Me llamó y me dijo: 'vamos a retomar lo del trabajo este', y yo ya estaba con este problema porque empieza en septiembre del 2020".
"El tipo me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble", sostiene el empresario.
Machado desmiente haber financiado campañas millonarias. “No fueron millones. Hablan muchas tonterías. Lo ayudé con un contrato, con logística y algunos gastos. Nada más.”
Machado se refirió a la "negación" de Espert sobre su vinculo, refiriendose casi como una traición. "El error de Espert fue negarme. Porque se iba a saber. Hay fotos, hay testigos. No era un secreto. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo".
Añade con decepción: “Cuando lo conocí, estaba presentando su primer libro. Yo le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Me dijo que necesitaba moverse. Le alquilé un avión. Voló dos veces conmigo. En política es plata, le dije, y él lo sabía.”
“A Viedma fuimos en mi avión y luego creo que fuimos a Catamarca. Él voló dos veces en ese avión. Además, él volaba en otro avión que le había puesto, que tampoco era para la campaña, era más que nada para la presentación del libro. Ese avión lo tuvo 3 o 4 meses. Yo no estaba en Argentina, estaba en Estados Unidos, lo vi 3 o 4 veces y cada vez que lo veía era muy bizarro. Tenía a Nazareno, a Clarita, después no tenía nada más. Después vino Dick Morris, y ahí apareció Rosales.”
