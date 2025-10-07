Natalia de la Sota: "El justicialismo se diluyó en Hacemos por Córdoba"

Prunotto presente en la apertura del ForoConecta 2025 en Córdoba
La vicegobernadora mencionó el desarrollo del trabajo conjunto entre Estado, Sector Productivo y Academia. El encuentro fue realizado en el Quórum Hotel.
En el marco de su campaña, la candidata a diputada nacional habló sobre el distanciamiento del cordobesismo con los valores del partido justicialista y volvió a arremeter contra Milei.Provincial07 de octubre de 2025Redacción Alfil
La diputada nacional y candidata por Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, recorrió localidades del valle de Punilla en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
La agenda comenzó en La Falda y se extendió a Charbonier, La Cumbre, Valle Hermoso y Tanti. En las actividades estuvo acompañada por la candidata de la lista y referente local, Graciela Fassi, y por Pablo González Cholaky, además de dirigentes regionales y militantes.
En diálogo con medios de la región, y en torno a la propuesta de Defendamos Córdoba, De la Sota apuntó: “Creo que nosotros podemos recuperar algunos valores fundamentales, pensar en un camino marcado por la justicia social en serio, retomando maneras de hacer políticas que José Manuel de la Sota nos enseñó. Creo también que hace falta una renovación, un aire fresco en córdoba, y yo los invito a que nos acompañen.”
En similar sentido, la candidata afirmó: “El justicialismo se diluyó en Hacemos por Córdoba. Se han tomado decisiones y se han corrido hacia un espacio donde muchos que no nos sentimos identificados. Podíamos entender matices, pero la realidad es que cuando hubo ballotage, tanto para Macri como para Milei, el ex gobernador Schiaretti colaboró para que ganaran la elección. Hubo y todavía hay funcionarios del ex gobernador en el gobierno de Milei, y luego vimos el apoyo a la Ley Bases, a los superpoderes y a todas las políticas que ha llevado adelante el gobierno de Javier Milei, y esto nos ha hecho mucho daño a los cordobeses".
Sobre el rumbo asumido por el Gobierno nacional, De la sota expresó: “El Congreso que viene se tiene que poblar de diputados y diputadas que realmente estén dispuestos a decir que no, porque Milei no va a cambiar el rumbo económico ni el rumbo político, y nos sigue hablando de la macroeconomía sin poner atención y sin tener el más mínimo registro de la ciudadanía y el sufrimiento que le está causando”.
“El trabajador tiene que volver a tener calidad de vida, y con este modelo económico no lo vamos a lograr. Creo que mucha gente va a elegir otro camino porque se ha sentido golpeada, maltratada, abandonada por un Estado que es el que tiene que velar por los sectores que más necesitan”, concluyó la candidata de Defendamos Córdoba.
Escuelas construidas e inauguradas: Río Cuarto, Villa María, dos en Río Ceballos, Salsipuedes, Colonia Tirolesa, Sinsacate, Villa de las Rosas y Tanti.
La orden que baja a las seccionales es reforzar el puerta a puerta y volver a la libreta. Creen que la recta final va a marcar la diferencia y signar la desventura de Defendamos Córdoba. Apuesta fuerte a la movilidad, seguimiento en tiempo real de los funcionarios y sistema de premio castigo a partir del 27; el arsenal de Provincias Unidas.
Cordoba Federal prometió quorum para correr al diputado de la comisión de Presupuesto pero no avalaría un proyecto para quitarle la banca al excandidato libertario de PBA. Complicado por el antiperonismo provincial, el oficialismo se mantiene casi sin declaraciones por el escándalo que sacude al gobierno nacional.
El gobernador dio inicio a las obras para completar los dos tramos que faltan de la Autopista 19. En modo campaña, celebró su natalicio en su tierra natal donde pidió acompañar a Schiaretti el próximo domingo 26.
La cúpula de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia estuvo anoche en el Movistar Arena con Milei. El silencio que les pidieron a algunos, los dolores de cabeza de otros y las incomodidades de aliados se meten en el cóctel local.
Schiaretti en la Bolsa de Comercio | Colón que me hiciste mal | ‘El Turco’ Jure respalda 100% la lista de Mestre | Juan, el rebelde | Charlas de sobremesa en La Calera
Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta, presentó la denuncia a raíz de las declaraciones que Javier Milei realizó la noche del domingo.
Delasotistas contratacan | Juez acerca de “los ositos y las jugueterías” | No eran chimentos, dijo Keegan | Caeiro no cae
El regreso del falso médico | EMOS: La mira en la recaudación | Las 62O en la organización del 17O
