Natalia de la Sota: "El justicialismo se diluyó en Hacemos por Córdoba"

La diputada nacional y candidata por Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, recorrió localidades del valle de Punilla en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

La agenda comenzó en La Falda y se extendió a Charbonier, La Cumbre, Valle Hermoso y Tanti. En las actividades estuvo acompañada por la candidata de la lista y referente local, Graciela Fassi, y por Pablo González Cholaky, además de dirigentes regionales y militantes.

En diálogo con medios de la región, y en torno a la propuesta de Defendamos Córdoba, De la Sota apuntó: “Creo que nosotros podemos recuperar algunos valores fundamentales, pensar en un camino marcado por la justicia social en serio, retomando maneras de hacer políticas que José Manuel de la Sota nos enseñó. Creo también que hace falta una renovación, un aire fresco en córdoba, y yo los invito a que nos acompañen.”



En similar sentido, la candidata afirmó: “El justicialismo se diluyó en Hacemos por Córdoba. Se han tomado decisiones y se han corrido hacia un espacio donde muchos que no nos sentimos identificados. Podíamos entender matices, pero la realidad es que cuando hubo ballotage, tanto para Macri como para Milei, el ex gobernador Schiaretti colaboró para que ganaran la elección. Hubo y todavía hay funcionarios del ex gobernador en el gobierno de Milei, y luego vimos el apoyo a la Ley Bases, a los superpoderes y a todas las políticas que ha llevado adelante el gobierno de Javier Milei, y esto nos ha hecho mucho daño a los cordobeses".



Sobre el rumbo asumido por el Gobierno nacional, De la sota expresó: “El Congreso que viene se tiene que poblar de diputados y diputadas que realmente estén dispuestos a decir que no, porque Milei no va a cambiar el rumbo económico ni el rumbo político, y nos sigue hablando de la macroeconomía sin poner atención y sin tener el más mínimo registro de la ciudadanía y el sufrimiento que le está causando”.



“El trabajador tiene que volver a tener calidad de vida, y con este modelo económico no lo vamos a lograr. Creo que mucha gente va a elegir otro camino porque se ha sentido golpeada, maltratada, abandonada por un Estado que es el que tiene que velar por los sectores que más necesitan”, concluyó la candidata de Defendamos Córdoba.