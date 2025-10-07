Gobierno Provincial: "En los últimos 22 meses, se construyeron 25 escuelas"

Prunotto presente en la apertura del ForoConecta 2025 en Córdoba
La vicegobernadora mencionó el desarrollo del trabajo conjunto entre Estado, Sector Productivo y Academia. El encuentro fue realizado en el Quórum Hotel.
Escuelas construidas e inauguradas: Río Cuarto, Villa María, dos en Río Ceballos, Salsipuedes, Colonia Tirolesa, Sinsacate, Villa de las Rosas y Tanti.
El Gobierno inauguró en los últimos 22 meses, 25 nuevos establecimientos al sistema educativo y se finalizará la construcción de ocho edificios escolares. Las mismas se construyeron en las localidades de La Carlota, Villa General Belgrano, Bell Ville, Villa del Totoral, Villa de Maria de Rio Seco, La Falda, San Francisco, Río Cuarto, Unquillo y Mina Clavero.
Son escuelas que contemplan dos especialidades: Desarrollo de software y biotecnología. Cuentan con amplios espacios destinados a aulas, talleres, laboratorios, salones de usos múltiples, salas de informática, de arte y de ciencias e invernaderos para las de orientación en biotecnología.
Estos establecimientos tienen una superficie cubierta de entre 1.600 y 2.500 metros cuadrados de promedio, y capacidad para 180 y 360 alumnos, respectivamente. Cuentan con amplios espacios destinados a aulas, talleres, laboratorios, salones de usos múltiples, salas de informática, de arte y de ciencias e invernaderos para las de orientación en Biotecnología.
"En cualquier sociedad no hay movilidad social ni futuro posible sin el acceso al conocimiento, sustentado en condiciones de igualdad de oportunidades para que un alumno pueda estudiar, sin miramientos económicos y sin importar su lugar de nacimiento", establecieron desde el Gobierno Provincial.
La inversión en educación es una apuesta por la movilidad social, el desarrollo productivo y el fortalecimiento de las comunidades. Las políticas públicas en este sentido buscan consolidar un futuro de inclusión, innovación y progreso para Córdoba.
Esta tipología de centros educativos se creó con una propuesta pedagógica que articula los contenidos básicos de la secundaria orientada, con saberes y prácticas necesarias para el mundo del trabajo.
Estas instituciones educativas tienen una superficie cubierta de 1.515 metros cuadrados y capacidad para 300 alumnos. Las instalaciones están conformadas por cinco aulas, SUM, TUM, laboratorio, robótica, hall, sala de profesores y lockers.
Las escuelas secundarias se construyeron e inauguraron en Río Cuarto, Villa María, dos en Río Ceballos, Salsipuedes, Colonia Tirolesa, Sinsacate Villa de las Rosas y Tanti.
En el marco de su campaña, la candidata a diputada nacional habló sobre el distanciamiento del cordobesismo con los valores del partido justicialista y volvió a arremeter contra Milei.
La orden que baja a las seccionales es reforzar el puerta a puerta y volver a la libreta. Creen que la recta final va a marcar la diferencia y signar la desventura de Defendamos Córdoba. Apuesta fuerte a la movilidad, seguimiento en tiempo real de los funcionarios y sistema de premio castigo a partir del 27; el arsenal de Provincias Unidas.
Cordoba Federal prometió quorum para correr al diputado de la comisión de Presupuesto pero no avalaría un proyecto para quitarle la banca al excandidato libertario de PBA. Complicado por el antiperonismo provincial, el oficialismo se mantiene casi sin declaraciones por el escándalo que sacude al gobierno nacional.
El gobernador dio inicio a las obras para completar los dos tramos que faltan de la Autopista 19. En modo campaña, celebró su natalicio en su tierra natal donde pidió acompañar a Schiaretti el próximo domingo 26.
La cúpula de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia estuvo anoche en el Movistar Arena con Milei. El silencio que les pidieron a algunos, los dolores de cabeza de otros y las incomodidades de aliados se meten en el cóctel local.
Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta, presentó la denuncia a raíz de las declaraciones que Javier Milei realizó la noche del domingo.
