Gobierno Provincial: "En los últimos 22 meses, se construyeron 25 escuelas"

El Gobierno inauguró en los últimos 22 meses, 25 nuevos establecimientos al sistema educativo y se finalizará la construcción de ocho edificios escolares. Las mismas se construyeron en las localidades de La Carlota, Villa General Belgrano, Bell Ville, Villa del Totoral, Villa de Maria de Rio Seco, La Falda, San Francisco, Río Cuarto, Unquillo y Mina Clavero.

Son escuelas que contemplan dos especialidades: Desarrollo de software y biotecnología. Cuentan con amplios espacios destinados a aulas, talleres, laboratorios, salones de usos múltiples, salas de informática, de arte y de ciencias e invernaderos para las de orientación en biotecnología.

Estos establecimientos tienen una superficie cubierta de entre 1.600 y 2.500 metros cuadrados de promedio, y capacidad para 180 y 360 alumnos, respectivamente. Cuentan con amplios espacios destinados a aulas, talleres, laboratorios, salones de usos múltiples, salas de informática, de arte y de ciencias e invernaderos para las de orientación en Biotecnología.

"En cualquier sociedad no hay movilidad social ni futuro posible sin el acceso al conocimiento, sustentado en condiciones de igualdad de oportunidades para que un alumno pueda estudiar, sin miramientos económicos y sin importar su lugar de nacimiento", establecieron desde el Gobierno Provincial.



La inversión en educación es una apuesta por la movilidad social, el desarrollo productivo y el fortalecimiento de las comunidades. Las políticas públicas en este sentido buscan consolidar un futuro de inclusión, innovación y progreso para Córdoba.

Escuelas de Formación Profesional –Oficios

Esta tipología de centros educativos se creó con una propuesta pedagógica que articula los contenidos básicos de la secundaria orientada, con saberes y prácticas necesarias para el mundo del trabajo.

Estas instituciones educativas tienen una superficie cubierta de 1.515 metros cuadrados y capacidad para 300 alumnos. Las instalaciones están conformadas por cinco aulas, SUM, TUM, laboratorio, robótica, hall, sala de profesores y lockers.

Las escuelas secundarias se construyeron e inauguraron en Río Cuarto, Villa María, dos en Río Ceballos, Salsipuedes, Colonia Tirolesa, Sinsacate Villa de las Rosas y Tanti.