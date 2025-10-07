Prunotto presente en la apertura del ForoConecta 2025 en Córdoba

Gobierno Provincial: "En los últimos 22 meses, se construyeron 25 escuelas"
La vicegobernadora mencionó el desarrollo del trabajo conjunto entre Estado, Sector Productivo y Academia. El encuentro fue realizado en el Quórum Hotel.
Este martes, la vicegobernadora Myrian Prunotto encabezó el acto inaugural de la apertura del ForoConecta 2025 en Córdoba. El evento se desarrolló en el Quórum Hotel y fue llevado a cabo por el Foro Productivo de la Zona Norte, todo bajo la idea de impulsar el desarrollo territorial y la sinergia empresaria en la región.
Aparte de la vicegobernadora, también estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, empresarios, emprendedores, instituciones educativas y cámaras sectoriales, entre ellos destacaron: el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto; la secretaria de Comercio de la Provincia, Nadia Villegas; el subsecretario de Pymes, Segundo Sosa; el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi; el prorrector del Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba, Marcelo Conrero y la presidenta del Foro Productivo de la Zona Norte, Mónica Vaccaro.
"Este foro es una excelente noticia para Córdoba, en especial por su enfoque profundamente territorial y por reflejar lo mejor que tenemos: la capacidad para generar vínculos entre empresas, instituciones educativas y espacios de gestión, para pensar juntos el presente y el futuro del trabajo, la producción y el desarrollo local”, expresó Prunotto.
Por otra parte, Vaccaro destacó que, el ForoConecta representa un sueño hecho realidad y es el resultado de la confianza, el compromiso y la colaboración de todos los sectores que apuestan por el crecimiento de la zona norte y de toda Córdoba.
En marco a la importancia del evento, la vicegobernadora entregó un reconocimiento al Foro Productivo de la Zona Norte por su trayectoria y compromiso con el desarrollo regional. Además, se firmó un acuerdo entre cámaras empresarias, ministerios y municipios para diseñar e integrar políticas y herramientas conjuntas orientadas al fortalecimiento del entramado productivo.
