Provincias Unidas busca “cercar” el Alberdi, histórico bastión del PJ

Por Julieta Fernández



“Fue una buena convocatoria y se habló de la importancia de estos últimos 20 días, reforzar las visitas casa por casa como estamos haciendo en toda la ciudad. La gente es muy clara: la está pasando mal a nivel económico y en las barriadas se nota muchísimo que muchas personas, aún teniendo trabajo, no llegan a fin de mes”, señaló el presidente del circuito Alberdi, Leandro Carpintero, en relación a la reunión que congregó a la militancia y dirigencia de dicho sector. El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Manuel Llamosas, estuvo acompañado del intendente Guillermo De Rivas y el diputado Carlos Gutiérrez, quienes han encabezado los distintos encuentros de la campaña legislativa.

El pedido de “ponerle el cuerpo” a la campaña responde al optimismo que tienen desde Provincias Unidas de constituir una alternativa frente a La Libertad Avanza. Más allá de que Córdoba es un terreno propicio para que Milei siga haciendo una buena elección (e incluso pueda ganar), el PJ provincial aprovechará su alcance territorial para llegar a los distintos sectores y el Alberdi se vuelve clave para hacer una buena performance en la Capital Alterna.

Este sector es un bastión histórico para el PJ cordobés y sobre todo para Juan Schiaretti, quien ganó en ese circuito en la primera vuelta de octubre (2023). Sin Juntos por el Cambio en la ecuación, Provincias Unidas busca polarizar con La Libertad Avanza y apostar a los sectores populares que se vieron más afectados por la motosierra. Carpintero consideró que “la gente que ha votado a Milei está muy defraudada y Schiaretti en este escenario está generando esperanza”. El edil y presidente del circuito Alberdi aseguró que en el “puerta a puerta” advierten una “muy buena recepción” de figuras como el ex gobernador Juan Schiaretti y el ex intendente Llamosas. “Aunque mucha gente todavía no tiene presente el día de la elección, sí se nota que ven en la Provincia y el Municipio un gobierno presente”, dijo en diálogo con Alfil.

Desde el PJ consideran que la campaña de sus adversarios libertarios “pasa más que nada por redes sociales o la presencia de Laura Soldano (candidata a diputada) en algún punto fijo de la ciudad o en alguna plaza pero no hay diálogo con los vecinos casa por casa ni territorialidad”. La gran apuesta del justicialismo es tomar la premisa de que “no se puede votar a quien no se conoce” y señalar el bajo nivel de conocimiento de Soldano y Gonzalo Roca frente al ex gobernador.

No resulta menor que candidatos como Natalia de la Sota o Pablo Carro también hayan arribado al Alberdi en sus visitas de campaña, con la misma idea de acercarse a las barriadas y sectores populares. Desde el peronismo provincial consideran que Natalia ha tenido una buena recepción en el circuito pero “el apoyo mayoritario lo tiene Schiaretti y Llamosas”. Según pudo saber Alfil, desde el comando de campaña local (en este tramo de la campaña) no buscan confrontar con Natalia de la Sota sino insistir en diferenciarse del proyecto de Javier Milei. Más allá de que el presidente pueda seguir teniendo una buena aceptación en la Capital Alterna, el PJ local busca seguir consolidando su histórico bastión para tratar de hacer la diferencia (ya que el Centro, en las últimas contiendas, ha optado por el extinto Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza).

“El Alberdi siempre nos acompaña y es un sector que valora mucho lo que hacemos, no solo en campaña sino durante nuestras gestiones: las obras, las cuadras de pavimento, las luces LED. Este trabajo territorial y estos encuentros con la militancia iniciaron acá pero se van a replicar en toda la ciudad”, comentó el presidente de dicho circuito.