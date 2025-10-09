Aquella solución para todos los males

Todo al mismo tiempo, en el mismo lugar
Desde sus primeros tiempos, cuando la televisión era la gran novedad que ingresaba en los hogares, los programas de entretenimientos fueron el caballito de batalla de los dueños de las señales, que empezaban así a detectar cuáles eran las preferencias de la familia a la hora de sentarse frente a la pantalla. Tal vez los más recordados sean los ciclos de preguntas y respuestas, pero en realidad los productores apelaban a toda clase de concursos para tentar a que se inscribieran miles de aspirantes, quienes acudían tras el interés de alzarse con los premios, consistentes en electrodomésticos, viajes y, las más de las veces, dinero en efectivo.
Eso que sucedía más de sesenta años atrás, podría haber quedado sumergido en el baúl de los recuerdos y circular en las redes sociales como archivo de un tiempo en el que esos formatos eran los más populares. Sin embargo, cada vez que la desorientación los gana, hasta el día de hoy los directores artísticos de los canales de aire recurren a envíos de ese tipo, algunos de los cuales responden a franquicias internacionales que han probado su eficacia en el exterior y que por eso mismo están en condiciones de garantizar una puntería infalible en el rating.
El avance de los contenidos digitales y el desinterés de las nuevas generaciones por cualquier otra cosa que no sea su teléfono inteligente, han obligado a los zares de la TV a diseñar estrategias que sirvan para contrarrestar una disminución notoria del encendido, en especial dentro del segmento juvenil. La metodología del ensayo/error que aplican en su trabajo deriva en un constante vaivén de la programación, que entabla una lucha titánica contra los hábitos de consumo actuales, completamente distintos a los que imperaban en aquella lejana época en que la televisión manejaba a su antojo la voluntad de la audiencia.
Entre las estrategias para retener espectadores, una de las más empleadas es el reclutamiento de nombres que por sí solos despierten el interés de la gente, debido a su fama, a su carisma, a su talento y… a todo eso junto. Como fiel representante de esa raza de animadores, Guido Kaczka cambió las tiras de ficción por los certámenes de la tele, donde se reveló como un superdotado para esos menesteres. Su arribo a El Trece en 2011 con “A todo o nada” lo catapultó a un sitial de privilegio, que en ese entonces tornó habitual su presencia en el prime time.
En 2014, por la misma emisora, debutó con “Los 8 escalones”, una propuesta de la productora Endemol que a poco de andar ya se había transformado en un clásico y que tuvo en Kaczka al conductor ideal, con la chispa suficiente para que los participantes se relajaran y la teleplatea pasara un rato divertido. Tras un par de temporadas, el ciclo fue retomado en 2021 como “Los 8 escalones del millón”, aprovechando que muchos todavía permanecían en sus casas por temor a contagiarse el coronavirus. Finalizado el aislamiento obligatorio, la televisión de aire prosiguió en su fase declinante.
Uno de los síntomas de esa defección había sido el apartamiento de Guido Kaczka de la conducción de “Los 8 escalones” y su reemplazo por Pampita Ardohain, que hasta ese momento se desempeñaba como jurado. Ahora, a pocas semanas de esa drástica decisión, Adrián Suar anunció que el programa dejará de ser emitido próximamente, aunque no descartó que vuelva más adelante. Se ve que, frente a la instalación de los medios virtuales como alternativa dominante, las viejas artimañas de la TV ya no estarían siendo tan eficaces, ni siquiera mediante esas producciones que alguna vez fueron la solución para todos los males.
Sobre un escenario donde conviven rebeldes y represores, sin precisar épocas ni lugares, teje su historia “Una batalla tras otra”, la última película del siempre controvertido Paul Thomas Anderson, que está por estos días en las pantallas de los cines y que ha suscitado un debate acerca del propósito del director.
Las clases de mayor poder económico dieron inicio a la ocupación veraniega de destinos serranos en Córdoba, afianzando la inversión en hoteles palaciegos y aristocráticos que hacían sentir a los visitantes como en Europa.
Ante el anuncio de un regreso de Soda Stereo, con la presencia virtual de Gustavo Cerati, toneladas de improperios han llovido sobre Zeta Bosio y Charly Alberti, a los que se sindica como supuestos explotadores post mortem de una gloria de la que no serían más que partícipes secundarios.
Las carteleras de la Feria del Libro y del Festival Internacional de Teatro alcanzan y sobran para extraer algunos momentos destacados de una jornada cultural que se muestra orgullosa.
El viernes pasado, al darse a conocer “The Life Of A Showgirl”, el esperado nuevo álbum de Taylor Swift, sorprendió que una de sus canciones se llamara “Father Figure”, lo mismo que aquel inolvidable acierto del malogrado George Michael, quien grabó un hit de igual título y lo publicó a fines de 1987.
El regreso del falso médico | EMOS: La mira en la recaudación | Las 62O en la organización del 17O
En noviembre se habilitaría la primera etapa de la autovía Río Cuarto-Holmberg y daría paso a la habilitación del primer tramo de la Circunvalación, obra insignia del gobierno provincial. Incertidumbre por la segunda etapa de la autovía que, por ahora, no sería tenida en cuenta por parte de Nación. Además, el reclamo de legisladores por el estado de la RN 35.
En el marco de su campaña, la candidata a diputada nacional habló sobre el distanciamiento del cordobesismo con los valores del partido justicialista y volvió a arremeter contra Milei.
Con la rutilante incorporación simbólica del ex jugador Javier Pastore, el presidente albiazul mostró algunas cartas políticas para apuntar a su cuarto mandato.
El presidente de la UCR Córdoba recibirá el miércoles próximo al candidato de la Lista 3, no aprobado por el oficialismo partidario.