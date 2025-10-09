Todo al mismo tiempo, en el mismo lugar

Por Gabriel Abalos

[email protected]



Documental y drama en estrenos

Hay dos estrenos semanales del Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49), el primero se titula Bajo las banderas, el sol, documental paraguayo de este año dirigido por Juanjo Pereira, en el que se reconstruyen 35 años de la dictadura de Stroessner en base a más de cien horas de imágenes fílmicas de archivo de muchos países, como testimonio de una duradera y autoritaria represión. La producción fue premiada como mejor película en el Bafici y como mejor documental latinoamericano en el festival Internacional de Cine de San Sebastián. Se proyecta a las 15.30 y a las 20.30. Por su parte, a las 18 y a las 23, se exhibe Espejos N° 3 (Alemania 2025), dirigida por Christian Petzold. Tras un accidente automovilístico en el que muere su pareja, una joven mujer es acogida en su casa por una señora desconocida, quien vive con su marido y con su hijo. La recién llegada parece acomodarse a la rutina de la familia, mientras se tejen vínculos que suman irrealidad a la extraña situación durante lo que debería ser su período de duelo. Entrada general $6000, jubilados $5000. Abonados $600.-

Música con carne frutal

En el Aula Magna de Ciencias Exactas (Vélez Sarsfield 299) hay un concierto de música francesa para piano a cuatro manos, al límite de sus capacidades, en el marco del ciclo Viví Francia 2025. Concierto con forma de Pera es presentado por la academia de formación musical Pulso como un viaje a la sonoridad del instrumento, interpretando dos personas al piano obras de Satie, Poulenc, Debussy, Ravel. Se realiza a las 20.30. Entradas anticipadas $8000 en Rubén Libros (Dean Funes 163 local 1) En puerta $10000 una hora antes del concierto.

Libros, poesía, ciencia y tambores

La Feria del Libro entrega mucho movimiento a la ciudad, por ejemplo, a las 16 en la carpa Susana Cabuchi, Roja, se presentan dos libros con contenido documental y social, editados por la Unión Obrera Gráfica Cordobesa. Uno es Miseria planificada, de Leandro Inchauspe y Hugo Dante Ortiz, y el otro es Sarita, un retrato de la fundadora del Sindicato de Personal Empleado en Casas de Familia (SINPECAF) en 1967, una vida de entrega y amor. Sarita: ¡trabajadoras si, esclavas no! es un libro de Vitin Baronetto e Ilda Bustos con edición de Tiempo Latinoamericano y Unión Obrera Gráfica Cordobesa.

A las 17 el poeta Mario Trecek presenta en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) su último libro, Onda expansiva. 30 años 30 poemas sobre el atentado en la Fábrica Militar de Río Tercero, durante el “Menemato” Crimen que quedó impune, sobre el que hoy, como reparación histórica, el arte y la cultura se manifiestan. Trecek es secretario de Cultura de Río Tercero.

A las 18 en la Carpa Azul Julio Carri Pérez, el Ciclo Conicet en la Feria reúne a los investigadores Mirta Bonin, Roxana Cattaneo, Andrés Laguens y Andrés Izeta, para conversar sobre: Córdoba antes de Córdoba: una mirada desde la arqueología y los museos. Todo lo que se puede descubrir y conocer de nuestra ciudad y nuestra provincia excavando el suelo.

A las 19 hay, por un lado, en el Escenario Miguel Iriarte (Turquesa), una Interpretación de música japonesa con el tradicional tambor taiko por el grupo Kyōmei Daiko, una auténtica curiosidad; y en el Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40) habrá una lectura y recitado de poesía en el Ciclo Patio Lírico, con la participación de cuatro poetas que habitan la ciudad de Córdoba y describen a través de sus diferentes trayectorias su manera de vivir la poesía: Huracán Negro, Amor Áspero, Zeze, Zsabine. El cierre musical será con Lava andina.

A las 19 la reconocida autora cordobesa Viviana Rivero dará una charla abierta en compañía de la escritora Fernanda Pérez, de Babilonia Literaria, en la Carpa Leonor Allende (Naranja).

A las 20 habrá música y poesía a cargo de la poeta Claudia Masin, la cantante y compositora Guadalupe Gómez y el locutor Jorge ‘Chacho’ Marzetti, que presentan el espectáculo Lo Invisible en la Carpa Leonor Allende (Naranja).

Como cierre, a las 21, en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49), se proyectará la película Tosco (Córdoba, 2011) dirigida por Adrián Jaime, en homenaje a los 50 años de la sentida muerte de un dirigente cordobés esclarecido, Agustín Tosco.

Constelación de escenas

El Festival Internacional de Teatro Córdoba – Mercosur sigue adelante con su 15ª edición y este jueves a las 18, en la sala Mariel Bof, Ciudad de las Artes (Av. Richieri 1955), Hongaresa Teatre, de España presenta Tejedoras de abismos, universos poéticos y emocionales de mujeres como Alejandra Pizarnik o Alma Mahler, dichos con gran intensidad actoral.

También a las 18 se pone Flota. Rapsodia Santafesina, por el grupo Hasta las Manos: Santa Fe, una ciudad que se inunda y una obra que rema contracorriente para vencer la imposibilidad de contar realmente la magnitud de lo acontecido hace más de 20 años. En Teatro La Cochera (Fructuoso Rivera 541).

A las 19.30 se puede asistir a la obra Espectro – Un cuerpo que se resiste a desaparecer, teatro documental sobre la desaparición de un padre al mismo tiempo que su hijo está por ser padre. La trae el elenco colombiano El Hormiguero Teatro, en El Cuenco (Mendoza 2063, Alta Córdoba).

Hay para ver a las 20, en el Teatro del Libertador (Av. Vélez Sarsfield 365) la obra Filtro, coproducción de La Dramática Errante (Bilbao) y Sala Verdi (Montevideo), que reconstruye la represión policial del 24 de agosto de 1994 en Montevideo, contra una manifestación a favor del asilo de tres ciudadanos vascos. Basada en archivos, juicios y documentos oficiales.

A las 21, en la sala Carlos Giménez del Teatro Real, la Comedia Infanto Juvenil lleva a escena Crónicas rebeldes, travesías épicas de Juan Bautista Bustos, con música de guitarra en escena por Cacho Piña.