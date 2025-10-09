Capilla del Monte presentó el Proyecto IMPULSA, una alianza entre el Municipio, la Universidad Provincial y el sector privado

La iniciativa fue creada por el Ejecutivo Municipal en articulación con la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Turismo de Capilla del Monte. Su objetivo es mejorar la calidad comunicacional, la estrategia comercial y la gestión tecnológica de los prestadores privados de la localidad.

Uno de los ejes centrales del programa es la participación activa de los estudiantes universitarios, quienes llevarán adelante un simulacro de trabajo profesional con los comercios y emprendimientos que se inscriban hasta el 15 de octubre. Los jóvenes cumplirán el rol de ejecutivos de cuentas, brindando diagnósticos, asesoramiento y soluciones personalizadas en materia de diseño, redes, comunicación y nuevas tecnologías.

El intendente Fabricio Díaz destacó que “IMPULSA eleva la calidad de nuestros servicios y, al mismo tiempo, ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar su práctica profesional en territorio, generando una sinergia virtuosa entre el Estado, la educación y el sector privado”.

Asimismo, Díaz subrayó que “todo esto es posible gracias a la visión y la decisión del gobernador Martín Llaryora, quien impulsó el desembarco de la Universidad Provincial de Córdoba en Capilla del Monte como parte del Plan de Federalización de la Educación Superior, una política de Estado que acerca la formación pública y de calidad a toda la región”.

Con esta propuesta, Capilla del Monte continúa consolidando su perfil de ciudad innovadora, con una gestión que promueve la articulación institucional y la profesionalización de sus sectores productivos