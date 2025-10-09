Capilla del Monte presentó el Proyecto IMPULSA, una alianza entre el Municipio, la Universidad Provincial y el sector privado

Redacción AlfilRío Cuarto07 de octubre de 2025
El regreso del falso médico | EMOS: La mira en la recaudación | Las 62O en la organización del 17O
Julieta FernandezRío Cuarto07 de octubre de 2025
En noviembre se habilitaría la primera etapa de la autovía Río Cuarto-Holmberg y daría paso a la habilitación del primer tramo de la Circunvalación, obra insignia del gobierno provincial. Incertidumbre por la segunda etapa de la autovía que, por ahora, no sería tenida en cuenta por parte de Nación. Además, el reclamo de legisladores por el estado de la RN 35.
Redacción AlfilProvincial07 de octubre de 2025
En el marco de su campaña, la candidata a diputada nacional habló sobre el distanciamiento del cordobesismo con los valores del partido justicialista y volvió a arremeter contra Milei.
Federico Jelic07 de octubre de 2025
Con la rutilante incorporación simbólica del ex jugador Javier Pastore, el presidente albiazul mostró algunas cartas políticas para apuntar a su cuarto mandato.
Carolina BiedermannProvincial08 de octubre de 2025
El presidente de la UCR Córdoba recibirá el miércoles próximo al candidato de la Lista 3, no aprobado por el oficialismo partidario.