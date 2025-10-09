Basualdo pisó la ciudad con un acto de mujeres y desafía a De la Sota

Basualdo encabezó un acto con mujeres en el Fénix, pero antes se reunió con autoridades de la Universidad Nacional de Rí

Por Gabriel Marclé

En plena fase de instalación, la campaña de Provincias Unidas en Río Cuarto tuvo ayer un capítulo importante con la visita de Carolina Basualdo, quien ocupará el n°2 en la lista que encabeza Juan Schiaretti. La intendenta de Despeñaderos no es una dirigente reconocida en el sur y menos en la ciudad que tiene en la nómina a un referente local, Juan Manuel Llamosas, como representante. Por eso, anoche, en el salón de la vecinal Fénix, la candidata fue protagonista de una actividad organizada por y para las mujeres peronistas de la ciudad, un segmento competitivo frente a las figuras femeninas que integran listas opositoras.

“Las mujeres son las más golpeadas por la crisis”, expresó durante el encuentro con unas 500 mujeres riocuartenses, enfocando en el proyecto de Provincias Unidas desde su rol como intendenta mujer del interior. A través de una entrevista mano a mano, respondió preguntas destinadas a presentarla entre las asistentes. Llamosas se sumó como complemento local: una figura conocida que pueda transferir apoyo a la candidata que empieza a instalarse más allá de los panfletos y los spots.

“Es un cuadrazo”, comentaban desde la organización del evento sobre la dirigente, que enfrenta el desafío de destacarse en una lista dominada por la fuerte figura de Schiaretti y en un territorio sureño que todavía la desconoce. Además, debió pisar un terreno donde parece mejor posicionada otra de las mujeres que competirán en la elección, Natalia de la Sota.

En ese sentido, la oriunda de Despeñaderos siguió un recorrido similar al de la hija del exgobernador: visitó la Universidad Nacional de Río Cuarto, se reunió con la rectora Marisa Rovera y habló sobre la importancia de la educación para contener a quienes sufren los efectos de la crisis actual. La acompañaron Llamosas y también el intendente Guillermo De Rivas, sus laderos en esta primera incursión a la ciudad más populosa del sur.

Más allá del objetivo de instalar a una figura poco conocida en un distrito clave, la estrategia detrás de Basualdo y otras candidatas de PU incluye una mirada de género. La lista deberá disputar el voto femenino frente a otras opciones encabezadas o integradas por mujeres, más o menos conocidas, pero con peso en ese segmento electoral.

La fuerza femenina dentro del peronismo busca instalar una idea clara: Natalia de la Sota no es la única mujer protagonista de esta elección. Una tarea difícil, dado que la hija del exgobernador es la candidata más reconocida y con mayor ascendencia entre las peronistas. De allí el esfuerzo de PU por segmentar actividades como la del Fénix, especialmente dirigidas al electorado femenino.

El bando libertario también recurre al protagonismo de las mujeres para fortalecer su campaña territorial. Laura Soldano, n°2 en la nómina de La Libertad Avanza, podría convertirse en diputada nacional en diciembre y aporta a la disputa por ese electorado, aunque desde espacios distintos a los del peronismo.

Tanto Basualdo como el resto de las mujeres candidatas de PU dependen del impulso de las filas riocuartenses para ganar fuerza. Una de las principales organizadoras del acto fue Ana Medina, presidenta del Circuito Centro y referente de las mujeres peronistas, es protagonista de este eje de campaña junto a otras dirigentes con roles relevantes en la militancia local. Aunque el departamento cuenta con muchas concejalas y funcionarias, solo una intendenta proviene de esas filas: Flavia Bonelli, jefa comunal de Suco y figura del delasotismo.

Concluida la actividad del miércoles, en PU ya preparaban el siguiente paso. Aunque las acciones territoriales son la base, la estrategia digital es ahora la prioridad, con una fuerte apuesta en redes sociales para posicionar a Llamosas como candidato a diputado, ya que su nivel de conocimiento aún no alcanza los valores esperados.

Mientras tanto, se especula con la llegada de Schiaretti a Río Cuarto hacia el final de la campaña. Aunque no hay detalles confirmados, en el PJ local dan por hecho que el exgobernador encabezará un acto de cierre en la semana previa al 26 de octubre. Además, se espera el lanzamiento de nuevos spots: uno para presentar a los candidatos locales y otro con Schiaretti junto a Llamosas. Pasos medidos en el tramo final de la campaña, con un objetivo claro: hacer sentir la presencia riocuartense de Provincias Unidas en la elección nacional.