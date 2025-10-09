Llaryora realizó una millonaria inversión en Seguridad: "la inversión más grande desde la vuelta de la democracia"

El gobernador Martín Llaryora encabezó la entrega de 400 nuevas camionetas Nissan Frontier que permitirán fortalecer las tareas de patrullaje preventivo en la capital provincial y el interior. En ese sentido, estableció que se trató de " la inversión más importante, por lo menos de la vuelta de la democracia, en la infraestructura policial"

Según lo comunicado por el Gobierno Provincial, los nuevos vehículos, totalmente equipados, constituyen una herramienta estratégica para intensificar los controles, fortalecer la presencia territorial y mejorar la respuesta ante emergencias. Las camionetas incorporadas en la oportunidad se suman a otras 300 entregadas en 2024, lo que totaliza 700 pickups que refuerzan la flota policial en poco más de un año.

El gobernador enfatizó la importancia de la inversión en seguridad para el progreso de la provincia. “Una sociedad sin seguridad no puede avanzar, es imposible, aunque nosotros generemos diversas condiciones de progreso que sin seguridad uno no las puede disfrutar”.

"Los buenos son los azules"

En ese sentido, Llaryora estableció: "Hicimos la inversión más importante, por lo menos de la vuelta de la democracia, en la infraestructura policial”. En ese marco, el mandatario provincial agradeció a la fuerza policial “por el trabajo, por el servicio público que prestan arriesgando la vida para cuidar la de todos los cordobeses diariamente”.

“Lo que estamos haciendo hoy es claramente revalorizar a nuestra fuerza policial. Es decir, los buenos son los azules. Hay que empezar a revalorizar la actitud de los que ponen el pecho todos los días para combatir a la delincuencia” . Manifestó Llaryora

“Quiero agradecerles, como siempre, que es una lucha desigual. La situación de pobreza y la situación de marginalidad. Pero nosotros tenemos que trabajar todos los días para mejorar la seguridad, para cuidar a los cordobeses, para que Córdoba no pare, para seguir progresando, dándole una batalla a los delincuentes y a los narcotraficantes. Y esa batalla la tenemos que dar todos juntos”.

Grupo GEOT



En el acto, Llaryora presentó la nueva unidad especial Grupo Especial de Operaciones Territoriales (GEOT), que estará destinada al patrullaje permanente en zonas con mayor índice de delitos y hechos violentos.

El GEOT estará integrado por personal altamente capacitado proveniente de unidades especiales como Guardia de Infantería, SEOM, Infantería Femenina, Caballería y Canes.

Operará en binomios, con armas largas, armamento menos letal y equipamiento completo, garantizando un accionar táctico eficiente y articulado en todo el territorio provincial.

Para su despliegue, el Ministerio de Seguridad incorporó 20 camionetas Nissan Frontier especialmente equipadas con enrejado antivandálico, luces reforzadas y faros móviles para el patrullaje nocturno.

A su turno, el ministro Juan Pablo Quinteros precisó que el grupo "que tendrá como misión asistir a los lugares más rojos de la ciudad de Córdoba".