Llaryora realizó una millonaria inversión en Seguridad: "la inversión más grande desde la vuelta de la democracia"

Redacción AlfilRío Cuarto07 de octubre de 2025
El regreso del falso médico | EMOS: La mira en la recaudación | Las 62O en la organización del 17O
Julieta FernandezRío Cuarto07 de octubre de 2025
En noviembre se habilitaría la primera etapa de la autovía Río Cuarto-Holmberg y daría paso a la habilitación del primer tramo de la Circunvalación, obra insignia del gobierno provincial. Incertidumbre por la segunda etapa de la autovía que, por ahora, no sería tenida en cuenta por parte de Nación. Además, el reclamo de legisladores por el estado de la RN 35.
Gabriel SilvaProvincial09 de octubre de 2025
El cordobés que conduce el bloque radical logró acompañar y le dio aire al Gobierno con la modificación de un artículo que lleva ahora la discusión al Senado. El diputado pidió que la nueva reglamentación comience en diciembre del 2027.
Redacción AlfilEnroque Corto09 de octubre de 2025
Carro sobre el intento de magnicidio | ¿Hay sesiones o no? | Casado redobla la apuesta | Limia con proyecto
Felipe OsmanProvincial09 de octubre de 2025
La exgobernadora de Buenos Aires apoyó, en Mendoza, a la boleta de Provincias Unidas, que en ese distrito es lidera un dirigente del PRO. Su discurso y su reticencia a integrar un acuerdo con La Libertad Avanza la llevan a la rivera del armado que pertrecha Schiaretti.