Llaryora y Bancor presentaron la nueva temporada de verano para el año 2026

Por Redacción Alfil

Durante la noche del pasado miércoles, el gobernador Martín Llaryora dio comienzo a la campaña "Verano Córdoba 2025/2026" junto al Banco de la Provincia (Bancor), el evento tuvo lugar en el Parque del Chateau y consolidó a la provincia como uno de los destinos más llamativos a nivel turístico en el país.

El mandatario cordobés remarcó que esta nueva temporada renueva la posibilidad de presentar nuevos productos y también ayuda a reforzar los lugares turísticos que tiene la provincia. Además, no dudó en asegurar que dicho evento pudo ser llevado a cabo gracias al trabajo entre el sector público y el privado.

La inauguración fue promovida por la Agencia Córdoba Turismo, la cual destacó a esta nueva temporada bajo el lema “Verano fácil para todos”. El programa presentado incluye más de 400 eventos, más de 200 celebraciones, nuevas vías turísticas, la novedad de la ruta del Motorhome, las mejoras en la conectividad aérea y terrestre y los proyectos para dotar de más infraestructura al Camino de Brochero.

Desde Bancor acordaron que ayudarán al turismo con promociones especiales a través de su tarjeta Cordobesa, para acompañar a las familias y turistas durante las vacaciones y paseos en nuestra provincia.

La entidad financiera ofrecerá del 1 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026, hasta 12 cuotas sin interés en hotelería y cabañas; hasta 6 cuotas sin interés para espectáculos, festivales, parques recreativos y teatros; y un 20% de descuento los viernes y sábados en locales gastronómicos y regionales adheridos, con un tope de reintegro de $10.000, a lo cual se suman 4 cuotas sin interés en supermercado

“Si no tenés caminos y rutas en condiciones, es muy difícil que los turistas te puedan visitar. Entonces la infraestructura es un valor que vinculada a la capacidad de nuestros emprendedores y de nuestra gente, nos hace un producto turístico que genera miles de puestos de trabajo”, concluyó Llaryora.