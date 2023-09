Secuestro Aéreo, evasión y terrorismo (1972) (Parte 1)

DAS

Coquimbo, Chile 2023

Primera parte

Esos lejanos años 70 parecieran negarse a desaparecer, sobre todo, cuando revisamos hechos que remecen a la actualidad política, observando en ellos reminiscencias que hacen imposible no establecer relaciones entre estos, ello a pesar de que tanto argentinos como chilenos desconocen cabalmente u olvidaron ciertos acontecimientos que por su gravedad ameritan una revisión o al menos una mención.

En esta perspectiva la primera mitad de la década de los setenta nos enfrentó a un clima de violencia política, cuya dimensión no registraba precedentes en la Argentina como Chile, en donde el factor insurreccional era el punto común que caracterizó a esa época.

Sin embargo, existen hasta hoy interrogantes en cuanto a dilucidar la existencia o no de una coordinación político-militar de organizaciones guerrilleras de ambos países, las cuales a nuestro juicio, fueron particularmente fluidas a partir de la llegada al poder de Salvador Allende que convirtió a Chile “en el Santuario guerrillero sudamericano”1

“Desde los inicios de la Unidad Popular, Allende además de convertirse en un factor de financiamiento de la guerrilla, también colocó a Chile como un refugio de elementos subversivos de distintos países de la región (…)” 2.

“Desde el comienzo la Solidaridad de Allende con los refugiados políticos latinoamericanos fue uno de los aspectos centrales de su gobierno y uno de los asuntos más acalorados de discusión pública. El gobierno dio asilo a 70 guerrilleros brasileros, 9 Tupamaros uruguayos y 12 mexicanos en las primeras semanas”3.

Incómodos huéspedes

Anocheciendo el 22 de agosto de 1972, el Gobierno de Salvador Allende recibía “incómodos huéspedes” 4: seis guerrilleros argentinos, evadidos del penal de Rawson en la Provincia de Chubut,

1 Alarcón Ramírez, Daniel (Benigno) (1997). “Memorias de un soldado cubano. Vida y muerte de la Revolución”, Barcelona, Tusquets.p.117

2 Alvarez Soza, Daniel (2014). “Las Relaciones de la Guerrilla entre Argentina y Chile en la década de los 70. Sus antecedentes y objetivos. Tesis Doctoral. Tomo III. Biblioteca de la Universidad de Mendoza. P. 155.

3Peredo, Osvaldo “Chato” (2003) “Volvimos a las montañas”. Santa Cruz, Bolivia: Osvaldo Peredo Liegue Edición. Pág. 94. 4 Revista QUÉ PASA: “CHILE BAJO LA UNIDAD POPULAR”. Número 7. Pág. 9 y 10.

habían secuestrado en el aeropuerto de Trelew el Jet BAC-111 de la Empresa Austral, Líneas Aéreas, junto a 94 pasajeros y 6 tripulantes, todos argentinos quienes con esta involuntaria compañía aterrizaron en Chile.

Entre los terroristas que huyeron, se encontraban: Mario Roberto Santucho (ERP). Roberto Quieto (FAR), Marcos Osatinsky (FAR), Fernando Vaca Narvaja (Montoneros), Domingo Menna (FAR) y Enrique Gorriarán Merlo (ERP).

El avión desvió su destino final -Buenos Aires- por Puerto Montt para luego continuar rumbo a Santiago de Chile. Antes de aterrizar, los subversivos solicitaron la presencia del “Ministro de Relaciones Exteriores, del Ministro del Interior o en su defecto del subsecretario de Interior chileno a fin de “…. Que se apersonaran en la losa, para negociar con ellos el derecho a Asilo” 5. Pero Allende, luego de comunicarse con el presidente Alejandro Agustín Lanusse, envió al aeropuerto Pudahuel sólo al Director General de Investigaciones subrogante, Arsenio Poupin” 6. Quien luego de nerviosas negociaciones logró que los terroristas liberaran a la tripulación y a los despavoridos pasajeros, para luego entregar el avión.

Por otra parte los subversivos se sometieron voluntariamente a las leyes chilenas quedando bajo detención preventiva bajo la custodia de la policía de investigaciones como “extranjeros retenidos en tránsito”.

El Gobierno argentino originalmente solicitaría la extradición de los evadidos, pero luego se estimó que tal vía sería lenta. Mientras los tribunales esperaban y los abogados de los estados definían posiciones, Allende, concedía entrevistas a canales de la televisión argentina, reiterando que “que sería la justicia la que determinaría la conducta de Chile con los secuestradores de la aeronave, cuya situación calificó de “excepcional, única y sin precedentes” 7.

Los abogados argentinos sabían que la extradición no era procedente para delitos de connotación política, exceptuando casos muy específicos, sin embargo esta situación “excepcional”, estaba referida a la condición que ostentaban estos sujetos, esto es, que eran “evadidos” de la justicia, por lo que no se trataba de un caso de persecución política que pusiera en riesgo la vida de éstos, sino de personas que habían sido sometidas a la acción de los tribunales como consecuencia de su responsabilidad criminal y condenados por tribunales constituidos de conformidad a las normas del debido proceso.

Como señaláramos “los seis prófugos llegaron a Chile, donde fueron recibidos por el gobierno marxista de Allende, que había quedado en una incómoda posición: si pretendía mantener relaciones

5 Revista APSI: “Subversivos Trasandinos en Chile”. Pág. 56 y 57

6 Revista” QUÉ PASA”: “CHILE BAJO LA UNIDAD POPULAR. Número 7. Pág. 13 y 15.

7 Revista APSI: “Subversivos Trasandinos en Chile”. Pág. 61y 62.

diplomáticas normales, sus alternativas eran la extradición a Argentina o la detención en las cárceles locales” 8.

Según la visión de Luis Mattini: “….Allende se encontraba “entre la espada y la pared. Tenía que proteger a los refugiados, tanto por convicción propia, como por los derechos regionales del asilado político, y por la presión del pueblo chileno y por otro lado no era conveniente endurecer su posición con el gobierno de Lanusse. El presidente, confiaba en su habilidad política para encontrar una solución y esto lo hacía aparecer en una posición vacilante”.

“Los dirigentes guerrilleros en Chile, no las tenían todas consigo, estaban muy intranquilos pues no confiaban en Allende a quien consideraban “reformista” y mucho menos en las fuerzas policiales que los alojaban. Por su parte el MIR, organizó una gran manifestación, exigiendo una inmediata solución al problema, sea concediendo asilo, sea autorizando la salida de los perseguidos hacia Cuba u otro país. Desde La Habana, Fidel Castro ponía a disposición de los revolucionarios visas y un avión para viajar a Cuba” 9.

Cabe agregar, que mientras los subversivos estuvieron en Chile, éstos fueron acogidos por el gobierno e incluso visitados por Salvador Allende. “Fue allí donde éste (Allende) le regaló un arma de fuego a Santucho, para que prosiguiera en su hidalga tarea de asesinar a opositores”10. El 24 de agosto llegará a Chile la primera orden de extradición, sin embargo, al día siguiente, por sorpresa, y haciendo uso de sus atribuciones, el jefe de gobierno concedió asilo y salvoconducto a los extremistas, embarcándolos de inmediato vía aérea a Cuba, luego de que Fidel Castro puso a disposición de los revolucionarios visas y un avión para viajar a la Isla. Al llegar a La Habana, los guerrilleros fueron recibidos por el Comandante Manuel Piñeiro Losada (Barbarroja), donde agradecieron la gestión del gobierno.

Santucho a pesar de la actuación de la Unidad Popular, declaró ante corresponsales de medios cubanos y extranjeros que “Más que Allende, fue la movilización del pueblo chileno el artífice de la solución aplicada. Testimoniamos nuestra gratitud por la más completa, amplia, cálida solidaridad y disposición por resolver nuestro caso”11.

Como consecuencia de la decisión de Allende, el gobierno argentino llamó a su Embajador destacado en Chile, Javier Teodoro Gallac, tensionando las relaciones entre ambos países.

8 Brienza, Hernán: “Mario R. Santucho: la guerrilla de izquierda”, 1ª Ed., Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006. Pág. 128 (Fundación de la izquierda Argentina, dirigida por Daniel González, Nº 8).

9Seoane, María (2003) “Todo o nada. La historia secreta y pública de Mario Roberto Santucho, el jefe guerrillero de los años setenta”. Pág. 173.

10Acuña, Carlos Manuel (2003) “Por amor al odio. Crónicas de guerra: de Cámpora a la muerte de Perón”. Tomo II. Buenos Aires, Ediciones El Pórtico, 2003. Pág.123.

11 Méndez, Eugenio (1999) “Santucho. Entre la inteligencia y las armas”. Ediciones de la Toma. Buenos Aires. Pág. 83.

Entrevista concedida en Chile por los guerrilleros evadidos del penal de Rawson. Este título se desarrollará en la segunda y última entrega.