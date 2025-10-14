Cosquín Cuarteto | La Capital de la Música amplía su corazón popular

Provincial14 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Cosquín vuelve a marcar el pulso cultural de Córdoba. Esta vez, lo hace con el lanzamiento del “Cosquín Cuarteto”, un nuevo capítulo en la historia musical de la ciudad que desde hace más de seis décadas late al ritmo del folklore argentino. El evento, anunciado oficialmente en la radio 96.9 Día y Noche Multimedia, se llevará a cabo los días 6 y 7 de febrero en la emblemática Plaza Próspero Molina, el mismo escenario que hizo historia con el Festival Nacional de Folklore.

“Cosquín es la capital de la música”, expresó Maxi Molinaro durante la presentación, sintetizando en una frase lo que la historia, la identidad y la pasión de este pueblo vienen construyendo desde hace años. Porque si el folklore le dio a Cosquín una proyección nacional, hoy el cuarteto viene a reafirmar su espíritu de cuna musical, abriendo las puertas a nuevos sonidos y públicos.

El intendente Dr. Raúl Cardinali destacó que esta quinta edición del festival tiene como objetivo ser un encuentro cultural, popular y familiar, pensado para que tanto vecinos como turistas puedan disfrutar de la música cordobesa en su máxima expresión. “Queremos que la Plaza Próspero Molina vuelva a ser ese espacio donde todas las familias se reúnan a compartir y celebrar lo que somos: un pueblo con identidad, con historia y con alegría”, expresó.

El lanzamiento del Cosquín Cuarteto no es solo una apuesta artística, sino también una decisión política y cultural: consolidar a Cosquín como un faro musical diverso, donde conviven las raíces folklóricas con el pulso moderno del cuarteto, símbolo indiscutido de Córdoba.

Así, la ciudad que supo ser la capital del folklore se proyecta ahora como la gran Capital de la Música Argentina. Cosquín no se detiene: se transforma, se reinventa y sigue marcando el compás del país.

