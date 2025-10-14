Emprendedores y Artesanos en Rio Ceballos

Con una gran convocatoria de público, se realizó este domingo una nueva edición de la Feria de Emprendedores y Artesanos, organizada por la Municipalidad de Río Ceballos, a través de la oficina de Empleo, en el centro de la ciudad.

Más de 276 emprendedores y artesanos formaron parte del evento, ofreciendo una amplia variedad de productos de indumentaria, tejidos, accesorios, ilustraciones, impresiones 3D y propuestas gastronómicas como pastelería y meriendas.

También participaron expositores del Paseo Humberto Francia y artesanos invitados de Unquillo, en una jornada que fortaleció los vínculos regionales y el trabajo colaborativo entre localidades.

La música estuvo a cargo de la DJ Mey del Fa, y las familias disfrutaron además de juegos y actividades para niños, en un ambiente colmado de alegría y encuentro.

El intendente Ezequiel Lemos destacó la magnitud y el sentido de esta propuesta: “Estas ferias reflejan el espíritu de nuestra comunidad: esfuerzo, talento y trabajo colectivo. Cada emprendimiento representa una historia que queremos seguir acompañando, porque fortalecer la economía local es apostar al futuro de Río Ceballos.”

Según estimaciones de los organizadores, más de seis mil personas pasaron por la feria a lo largo de la jornada, consolidándola como uno de los eventos más convocantes del año.

Desde el Municipio subrayaron que esta actividad se enmarca dentro de las políticas de promoción del emprendedurismo, la economía social y la participación ciudadana, con el objetivo de seguir generando espacios que potencien el desarrollo local.