Emprendedores y Artesanos en Rio Ceballos

Más de 6 mil personas participaron de la feria

Provincial14 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
ceballos-1

Con una gran convocatoria de público, se realizó este domingo una nueva edición de la Feria de Emprendedores y Artesanos, organizada por la Municipalidad de Río Ceballos, a través de la oficina de Empleo, en el centro de la ciudad.

Más de 276 emprendedores y artesanos formaron parte del evento, ofreciendo una amplia variedad de productos de indumentaria, tejidos, accesorios, ilustraciones, impresiones 3D y propuestas gastronómicas como pastelería y meriendas.

También participaron expositores del Paseo Humberto Francia y artesanos invitados de Unquillo, en una jornada que fortaleció los vínculos regionales y el trabajo colaborativo entre localidades.

ceballos-2

La música estuvo a cargo de la DJ Mey del Fa, y las familias disfrutaron además de juegos y actividades para niños, en un ambiente colmado de alegría y encuentro.

El intendente Ezequiel Lemos destacó la magnitud y el sentido de esta propuesta: “Estas ferias reflejan el espíritu de nuestra comunidad: esfuerzo, talento y trabajo colectivo. Cada emprendimiento representa una historia que queremos seguir acompañando, porque fortalecer la economía local es apostar al futuro de Río Ceballos.”

Según estimaciones de los organizadores, más de seis mil personas pasaron por la feria a lo largo de la jornada, consolidándola como uno de los eventos más convocantes del año.

Desde el Municipio subrayaron que esta actividad se enmarca dentro de las políticas de promoción del emprendedurismo, la economía social y la participación ciudadana, con el objetivo de seguir generando espacios que potencien el desarrollo local.

 

Te puede interesar
ilustra-preparativos-milei-discurso

Roca y Bornoroni preparan el cierre nacional de Milei en Córdoba

Felipe Osman
Provincial14 de octubre de 2025

Será el jueves 23. El cierre bonaerense tendrá lugar un día antes en Ezeiza. Y la veda de 48 horas previas al inicio de los comicios no daría -en principio- margen para otro acto. Los delegados cordobeses de LLA, a cargo de ofrecer a Milei un marco a la altura de las circunstancias.

Lo más visto
juan-pablo-quinteros

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto13 de octubre de 2025

Quinteros, vocero de la detención del femicida | El PJ de La Calera denunció “persecución política”  | Schiaretti en la Bolsa | La verdad, según Natalia

ilustra schiaretti y llaryora en el obeslico

Última parada nacional del cordobesismo y luego a extremar territorialidad

Bettina Marengo
Provincial13 de octubre de 2025

El oficialismo percibe que los indecisos de ayer ya no están tan alejados de Milei y se propone saturar la cancha para sostener el voto. Una elección de medio término que no parece de medio término y que deja mucha tela para el día después. Gobernadores no tan unidos en la estrategia parlamentaria se ven en el templo del rock del ex bastión macrista. Para todo lo demás, está Juan.

mestre rio cuarto

Enroque corto en Río Cuarto

Redacción Alfil
Río Cuarto13 de octubre de 2025

Mestre firmó el Consenso del Sur | El “territorio” de Soldano | Aniversario importante y gabinete ampliado | Nuevo funcionario | DLS, nuevamente en el sur

G3JPj0bXoAAkVNs

Estevez señaló vinculos entre Agustín Laje con Pablo Laurta

Redacción Alfil
Política13 de octubre de 2025

La diputada del bloque Unión por la Patria, Gabriela Estevez, señaló en su cuenta de X el supuesto vínculo entre el politólogo con el presidente de "Varones Unidos": " ¿Quién hubiera dicho que detrás de toda esa misoginia se encuentre un femicida, no?".