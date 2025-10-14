Emprendedores y Artesanos en Rio Ceballos

Redacción AlfilEnroque Corto13 de octubre de 2025
Quinteros, vocero de la detención del femicida | El PJ de La Calera denunció “persecución política” | Schiaretti en la Bolsa | La verdad, según Natalia
El oficialismo percibe que los indecisos de ayer ya no están tan alejados de Milei y se propone saturar la cancha para sostener el voto. Una elección de medio término que no parece de medio término y que deja mucha tela para el día después. Gobernadores no tan unidos en la estrategia parlamentaria se ven en el templo del rock del ex bastión macrista. Para todo lo demás, está Juan.
Mestre firmó el Consenso del Sur | El “territorio” de Soldano | Aniversario importante y gabinete ampliado | Nuevo funcionario | DLS, nuevamente en el sur
La diputada del bloque Unión por la Patria, Gabriela Estevez, señaló en su cuenta de X el supuesto vínculo entre el politólogo con el presidente de "Varones Unidos": " ¿Quién hubiera dicho que detrás de toda esa misoginia se encuentre un femicida, no?".