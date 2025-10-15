La alternativa a Milei (según Trump)

Por Javier Boher

[email protected]



Supongamos por un momento que un amigo se pone un negocio, no importa de qué. Por una relación especial de años, por interés (puede ser que nos esté debiendo plata) o para molestar a otro decidimos ir a comprarle lo que vende, incluso cuando no nos hace falta. Un día decide asociar en el negocio a alguien que no conocemos, o incluso peor: sabemos que es un tránsfuga que lo va a estafar y se va a quedar con todo, así que dejamos de comprarle. Si se funde, ¿es nuestra culpa o es de él, que confió en quien no debía?

Aunque el ejemplo no es exactamente adecuado para el caso de Argentina, Milei y Trump, un poco se acerca. Básicamente el presidente norteamericano dijo que toda la generosidad y ayuda de este último tiempo se acabaría si se eligiera al candidato del otro lado. Dejemos para otro momento si hay generosidad o interés en la relación (ni prostituta ni cliente aman, pero ambos se benefician del intercambio) y nos concentremos en esa observación sobre las características de un rival no nombrado.

Pese a no identificar al supuesto rival de Milei, dejó más o menos clara cual es su visión sobre la alternativa a Milei: candidato socialista que desalienta las inversiones, para lo que usó también la expresión “extrema izquierda”. Quizás fue muy lejos con la polarización, pero tampoco hay que desestimar completamente su opinión.

Hoy no hay un candidato opositor claro, aunque hay al menos dos espacios que pretenden poner uno. Por un lado está Provincias Unidas, con una serie de gobernadores que están más para ir por la reelección provincial que por la presidencia. Juan Schiaretti está anotado por ese espacio, aunque quizás esté más cerca de la poltrona de Perón que del sillón de Rivadavia.

El otro espacio es el kirchnerismo, que hoy se llama Fuerza Patria y mañana no sabemos. Con Sergio Massa en su guarida lamiendo sus heridas, el principal candidato tras las elecciones provinciales de septiembre es Axel Kicillof. Acá tenemos a un candidato que alguna vez se definió como marxista, que no sé si será suficientemente de izquierda para los que creen que Trump exageró en su diagnóstico.

Buena parte del nacionalismo vernáculo considera una extorsión y una intromisión indebida lo que está haciendo el presidente norteamericano, mientras que casi todo el periodismo y la clase política le parece demasiado decir que acá puede ganar un candidato de extrema izquierda, pero eso nos lleva a debatir sobre qué significa ser de extrema izquierda (y de extrema derecha, de paso).



Brújula política



En política existe un test muy conocido para identificar el posicionamiento ideológico de las personas. Es el llamado Test de Milán, que luego de una serie de preguntas arriba unas coordenadas en un gráfico cartesiano con un eje midiendo las ideas económicas (izquierda y derecha) y el otro midiendo el rol del Estado (autoritario o liberal). Ese cuadro con dos variables ya cambia radicalmente qué entendemos por izquierda y derecha.

Así, idealmente podemos tener gente que coincida con sus ideas económicas y se enfrente por su visión sobre el Estado (como los marxistas y anarquistas de la Primera Internacional, por ejemplo), lo que dificulta entender cuáles son las cosas que definen realmente a los distintos espacios políticos. Pese a ello, la idea económica de la izquierda es una distribución más igualitaria del trabajo y la riqueza, con el eje autoritario definiendo si esa distribución depende más de la sociedad organizada libremente o del Estado interventor.

Claramente la segunda opción es prácticamente inexistente en Argentina, donde el común denominador político establece que para todo hace falta el Estado. Por esas cosas de la vida, pretender menos intervención estatal ubica a cualquiera en el cuadrante de la extrema derecha, incluso si se es un anarcocolectivista proudhoniano. Así, toda izquierda en Argentina es estatista y predominantemente antimercado.

La memoria de algunos falla y parecen olvidar las expropiaciones del kirchnerismo, la celebración del modelo venezolano o la “pobreza digna” del sistema cubano, como si hubiese algo positivo en un régimen que solo te permite comer carne una vez al año. Por eso, afortunadamente, existen personajes como Luis D’Elía, que sentado en el estudio de Futurock reafirmó que ellos bajaban la inflación negociando con una 9mm sobre la mesa de los empresarios o mintiendo con los números del Indec. Quizás Trump se refería a cosas como esas para decir que uno duda de hacer negocios con gobiernos socialistas.

No hay que dejarse confundir por los términos. Da lo mismo qué etiqueta se elige para referirse al modelo económico del kirchnerismo, pero definitivamente no es un capitalismo favorable al crecimiento y dinamismo económico, si no uno que se dedica a beneficiar a los empresarios amigos. La gente de Provincias Unidas cree que puede proponer un modelo estatista racional, amigo del sector privado, que rompa con la polarización entre los socios y los enemigos de Trump. Quizás pueden, pero en la previa no podemos saberlo. El presidente norteamericano no parece querer pagar por ver: prefiere quedarse con lo seguro. En cualquier otro caso retira su apuesta.

