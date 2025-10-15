Clubes de Juárez Celman recibieron asistencia directa para el fomento deportivo

La Agencia Córdoba Joven llevó a cabo una importante acción de apoyo directo a clubes del departamenteo Juárez Celman a través del Programa provincial Manos, con el objetivo de fomentar el crecimiento comunitario y el desarrollo juvenil. La iniciativa se concretó en la jornada de ayer martes con la entrega de nuevos elementos deportivos a las instituciones Belgranito, Iguanitas Rugby e Independiente Dolores.

Esta asistencia de recursos busca que los clubes continúen su labor de generar oportunidades en el seno de sus respectivas comunidades, reconociendo su papel fundamental como espacios de contención y formación.

En el evento de entrega, que subraya el compromiso del gobierno provincial con el deporte y la juventud, estuvieron presentes el funcionario José Ignacio Scotto, la concejal Verónica Huppi y el dirigente departamental de Juárez Celman, Matías Viola.

"El deporte une, enseña y transforma"

Tras la jornada, José Ignacio Scotto dialogó con los medios locales y destacó la importancia de la acción. "Esta asistencia se basa en la premisa de que el deporte une, enseña y transforma", afirmó Scotto, para luego recalcar "la importancia de seguir acompañando a los clubes, que son el corazón de cada comunidad".

El Programa Manos: compromiso juvenil y financiamiento para la inclusión

El Programa Manos es una iniciativa clave de la Agencia Córdoba Joven cuyo principal objetivo es conectar a los jóvenes de 15 a 35 años con sus necesidades y las de sus comunidades. La propuesta busca generar bienestar, vínculos y, fundamentalmente, poner en valor el compromiso de las juventudes como miembros activos de la sociedad.

El programa fomenta la participación juvenil mediante un proceso estructurado que incluye la detección de demandas, la construcción de proyectos y la gestión de los recursos. A cambio, los jóvenes que participan brindan su esfuerzo y dedicación para la implementación exitosa de las iniciativas.

Manos otorga financiamiento a diversas estructuras sociales, como los clubes beneficiados en esta entrega, centros de estudiantes, instituciones educativas, colectivos (scout, pastorales, artísticos) y ONGs. Los recursos se destinan a cubrir necesidades que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, abarcando desde equipamiento y mobiliario hasta refacciones de espacios públicos, maquinarias o insumos.