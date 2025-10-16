La Justicia aceptó reimprimir los afiches de LLA con la cara de Diego Santilli para el 26-O

Finalmente, este jueves la Cámara Nacional Electoral autorizó la reimpresión de los afiches de La Libertad Avanza con el rostro de Diego Santilli y el nuevo orden de postulantes para las elecciones bonaerenses del 26 de octubre.

La Cámara revocó la decisión de la Junta Electoral bonaerense, que había rechazado la solicitud de reimpresión promovida por el Gobierno.

La decisión surgió debido a que el actual sistema de votación, al tener listas de candidatos muy numerosas, no incluye limitaciones en la boleta para incluir la identificación de todas las candidaturas propuestas.

Anteriormente, la Justicia bonaerense justificó el rechazo del gobierno debido a que no había tiempo suficiente para realizar esa reimpresión y dispuso que se coloquen en las mesas de votación los afiches sin ese cambio.

Sin embargo, El tribunal sostuvo que "el ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos públicos" y que "las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a la ciudadanía el ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones".

Ante esta justificación, la Cámara definió que: "para ello se necesita que la información sea simple y entendible" y "la autoridad electoral debe procurar, en la medida de lo razonable y posible, que la información puesta a disposición de los electores refleje la oferta electoral real y vigente al momento de los comicios, máxime cuando -como en el caso- existen márgenes operativos que permiten adoptar medidas tendientes a ese fin".