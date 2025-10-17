Llaryora “vendió” Provincias en IDEA y levantó perfil como garante del diálogo

Redacción AlfilEnroque Corto16 de octubre de 2025
Natalia de la Sota y las ausencias en Diputados… | Cossar y un respaldo a Laje que trajo comentarios | Cossar y un respaldo a Laje que trajo comentarios | Schiaretti apunta al plan económico | Limia en la IA | Propuesta contra femicidios
Bettina MarengoProvincial16 de octubre de 2025
El espacio de los gobernadores y de Juan Schiaretti insistió con los dos modelos fracasados y se mostró como la salida sensata. Ultima parada nacional en un escenario dominado por el abrazo condicionado del presidente de EEUU al presidente de la Nación.
Gabriel MarcléProvincial16 de octubre de 2025
El candidato a diputado de la UCR fue recibido por el intendente de Río Tercero y presidente de la UCR cordobesa, en un intento por reanimar la épica partidaria frente a la hazaña de pelear una banca en un escenario dividido entre libertarios y peronistas. Asoman recelos por el timing, pero se destacó el valor del gesto. ¿Y De Loredo?
Yanina SoriaProvincial16 de octubre de 2025
En el sprint final de la campaña, los intendentes del interior movieron su última ficha: presentaron la pata municipal del armado de los gobernadores. El cordobés Daniel Passerini y el rosarino Pablo Javkin encabezan un bloque de 500 alcaldes. Apoyo electoral y agenda post 26-O.
Felipe OsmanProvincial16 de octubre de 2025
Los libertarios cordobeses esperan la visita de Milei, pero el presidente podría cambiar de cábala y cerrar campaña en Rosario, adonde ven más chances de victoria.