¡Adelante, compañeros!

Por Javier Boher

[email protected]



Hoy es 17 de Octubre y una parte de los argentinos celebra el Día de la Lealtad, conmemorando el movimiento popular para la liberación de Juan Domingo Perón. Para los no peronistas es un día más, aunque todo parece indicar que los peronistas lo viven cada vez más de ese mismo modo.

El tiempo es un factor importante. Mí generación es hija de la que peleó para que vuelva Perón y nieta de la que vivió “los días más felices”, por lo que para nosotros el peronismo fue algo mucho más concreto (aunque su cara visible haya sido Carlos Menem). Pienso en dos cuestiones cuando se habla de esto. Primero, una vecina del pueblo que los días soleados sacaba el retrato de Perón al balcón, no sé si para que tome sol o porque era un “día peronista”. La segunda es una compañera de facultad que durante años creyó que era nieta de Perón porque en la casa de su abuela, sobre el hogar, había un retrato de Perón (y ninguno de su abuelo fallecido).

Los jóvenes que llevan un par de elecciones en actividad no tienen ningún referente similar. Ni siquiera los alfonsinistas o los menemistas más puros deben hacer cosas como las de las historias anteriores (aunque puede ser que tengan alguna foto por ahí). El vínculo de transmisión de una identidad política de generación en generación no se ha roto, pero se ha transformado: se transmiten más ideas que una pertenencia partidaria o la adoración por un líder.

Tal vez por eso llegamos a una elección con 18 listas. Aunque hay algo de mano del oficialismo provincial para diluir a la oposición, la realidad indica que muchas de esas candidaturas reflejan diferencias que son reales para los que las presentan o las votan.

El radicalismo tiene una única lista. Seguramente haya algún ex radical por ahí dando vueltas, pero es el único partido que va unido (aunque las encuestas dicen que no le servirá de mucho).

Los libertarios tienen cuatro listas, cuando la lógica indica que deberían haber tratado de confluir en una o -ante esa imposibilidad- bajar las que tienen menos chances. La falta de PASO que se apuraron en votar quizás les termine jugando en contra.

Hasta el Pro, que ni siquiera llegó a ser un partido real en este distrito, se presenta dividido en dos partes, lo mismo que la izquierda.

El peronismo, sin embargo, es el que presenta más listas. El foco está puesto en las dos encabezadas por apellidos fuertes, pero queda más o menos media docena extra de candidaturas peronistas de distinto corte. Hay más tradicionales, más de derecha, más nacionalistas, más de izquierda o más sindicales, pero por fuera de las dos que se llevan la atención sobran candidatos que alguna vez cantaron la marcha (o que lo siguen haciendo).

Toda esta dispersión de opciones confunde al votante, pero también lo expone a diferencias que van diluyendo las identidades que se habían formado previamente y que mandaron durante tantos años. Podemos decir que no han desaparecido los votantes de tendencia radical o peronista, pero se han desligado de lo que ofrecen los partidos. Cada votante elige lo que mejor lo representa en cada elección, lo que va más alineado con sus ideas, a diferencia de esas identidades fuertes que se adoptaban en otra época.

La lealtad que algunos celebran hoy ha dejado de ser un valor en la representación política. Ya no hay necesidad de seguir ciegamente a un líder o a un partido, sino que cada votante elige de acuerdo a lo que tiene delante y más o menos lo deja conforme. No pretende que lo represente en todo aspecto ni todo el tiempo, pero sí que lo haga en esas pocas cosas que indujeron el voto. Si come locro o choripan en estas fechas especiales es irrelevante, apenas una puesta en escena para los de adentro del partido.















