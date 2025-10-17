San Francisco Expone 2025

El candidato a Diputado Nacional Pablo Martetilli estuve presente en la exposición más grande de la ciudad de San Francisco y la región, el San Francisco Expone, dicha muestra tuvo la visita de de más de 45mil visitantes con diversas actividades para toda la familia pero además con rondas de negocios, charlas y actividades para el sector agropecuario. Martelli tuvo una invitación especial por la comisión directiva de la sociedad rural de la ciudad de San Francisco y otras entidades relacionadas al sector. Además en reunión de comisión y frente a miembros de diferentes entidades Pablo presentó una serie de propuestas relacionadas al sector productivo y agropecuario. Entre las propuestas se habló de una ley de seguro multiriesgo Obligatorios con co-ﬁnanciamiento público/privado. Ley de Eliminación de Retenciones (o un Cronograma Cero Retenciones): "Menos impuestos al campo es más trabajo en la ciudad. "Ley de Coparticipación Federal con Eje Productivo: "Los recursos deben volver a donde se generan." Por último se debatió sobre el impacto que genera el campo y la producción industrial en las ciudades, más inversión, mayor facilidad de crecimiento, mayor expansión, mejores puestos de trabajos, mejores sueldos y aportes dignos para una jubilación digna para todos los argentinos.

Hablamos de una Córdoba productiva pero con una carga impositiva altísima que solo diﬁculta el desarrollo de las pymes, por eso menciona Martelli que debemos pensar como en la economía del hogar gastar hasta donde tenemos y no generar más impuestos para cubrir los gastos generados de forma innecesaria, debemos tener un pensamiento mesurado y más abarcativo que piensa en todos los habitantes de esta querida provincia palmente en los más vulnerables.

Visita y acompañamiento de ACFA (Asociación Cristiana de Fútbol Argentino) Estuvimos visitando las canchas de fútbol en la ciudad de San Francisco y conociendo las actividades que realizan, su presidente el jóven Luciano Forti extendió la visita a Pablo Martelli para poder contar sobre las diversas actividades que llevan a cabo. Su principal objetivo es brindarles a los jóvenes a través del fútbol una oportunidad nueva de vida, trabajando predicando la palabra de Dios y sacando a los jóvenes de las adicciones y otros ﬂagelos. El presidente de ACFA San Francisco trabajó en estos últimos años con más de 200 jóvenes acompañando su realidad. Palabras de Martelli. Es importante para mi conocer y acompañar las verdaderas problemáticas de nuestra comunidad, esta asociación trabaja en todo el país y reciben poca ayuda como otras instituciones, la droga y el narcotráﬁco destruyen el futuro de nuestro jóvenes pero los gobiernos poco hacen de forma real para que esto se termine de una buena vez. Quiero un mejor futuro para los jóvenes, nuevas oportunidades, trabajo digno y educación de calidad.

Visita a empresas industriales del Departamento San Justo

Visitamos a diferentes empresas del sector productivo buscando conocer sus problemáticas y las grandes trabas con las que deben luchar todos los meses, además de la gran carga impositiva que en muchas oportunidades no les permite el crecimiento y desarrollo. Es tiempo de trabajar en mejorar las condiciones de la industria para que logremos ser más competitivos con el mundo globalizado en el que vivimos.