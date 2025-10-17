Elecciones en Talleres: Fassi va por la continuidad, la oposición por llegar a la Asamblea

Federico Jelic



¿Cuántos socios de Talleres se levantarán de la mesa y del festejo del “Día de la madre” este domingo para ir a votar a la Boutique? ¿la mayoría apostará a un cambio de gestión y modelo o respaldarán a la conducción actual?

Andrés Fassi y el oficialismo, ya con 11 años de mandato ininterrumpido en barrio Jardín, apostará por la continuación de su proceso, aunque en esta ocasión, tendrá dos competidores en las urnas por primera vez desde su desembarco. Las tres fuerzas políticas tienen sus propuestas, ofertas electorales, actos proselitistas, sin embargo, de fondo, por más que el poder está en disputa, los objetivos de mínima (o máxima) es meter miembros propios en la Asamblea albiazul. Es decir, el mapa interno puede tener más colores ideológicos, no tan monocromático como fue hasta entonces donde el oficialismo predominaba en todo.

Entonces, Fassi con “Adelante Talleres”, Adrián Gruppi al frente de “Talleres es de su gente” y Román Huespe, a la cabeza de “Talleres somos todos”, compiten en la recta final, en plena campaña, justo después del partido del albiazul reciba en el Kempes a River Plate. ¿Influirá el resultado en las urnas?

Subtítulo:

Las aguas parecen estar más calmas en Talleres luego de alguna primavera en lo deportivo. Cuando el equipo figura en zona de descenso, las llamas del descontento popular hicieron mella en la dirigencia, hoy más invulnerable a las críticas.

De todas maneras, Fassi tomó nota de las críticas y fue inteligente para utilizar los momentos, primero adelantando las elecciones (evitar comicios con el equipo en zona roja de descenso) y después con anuncios que generan pasión en el hincha, con la incorporación del ex jugador Javier Pastore como embajador del club, y con en parte, no darle tanta visibilidad a su hijo, Sebastián Fassi, el manager deportivo, centro de las críticas por el pobre mercado de pases este año.

¿Puede incidir un eventual triunfo de Talleres el sábado anterior, ante River, un día antes de las elecciones? En la dirigencia entienden que sí, aunque también una derrota puede caldear ánimos, claro está. Pero el equipo igual seguiría salvado en puntos.

Es la segunda elección de Fassi en Talleres: en 2014 ganó con el 78 por ciento de los votos, de acuerdo a los escrutinios oficiales. Otra medalla de gestión que se suma Fassi es la participación y la cartera de socios: en aquella ocasión votaron poco más de 1400 socios de un padrón no muy amplio de esa cifra, mientras que este domingo 30763 estarán habilitados a sufragar. Mientras que en 2014 se votó en la sede del club, a raíz de ese crecimiento, La Boutique de barrio Jardín será el nuevo escenario democrático.

TEDSG, por la revancha

El espacio Talleres es de su gente compitió contra Fassi en las urnas en 2014, con Gustavo Lawson como cara principal, cayendo en las urnas con Fassi, luego de que el juez Saúl Silvestre anunciara el levantamiento de la quiebra, otorgando el camino natural de devolver el club a los socios.

El grupo se mantuvo estable en este tiempo aunque no llegó a conformar una lista en las elecciones de 2017 y 2021, por lo que el oficialismo continuó en el poder al ser la única fuerza en danza. En este caso, la voluntad de participar fuerte llegó acompañada de un desgaste de imagen de Fassi en cuanto a su forma personalista de conducción, por algunas transferencias de futbolistas que no conformaron en lo deportivo y claro está, por la mala campaña del equipo.

El hombre fuerte del proyecto es el empresario Adrián Gruppi, en el rubro de la construcción, acompañado en la fórmula con el abogado Gianfranco Davicini. La gran propuesta de campaña, en lo deportivo, fue el anuncio de Claudio Daniel Brizuela como manager deportivo y la promesa de que el ex DT de la Selección Argentina José Néstor Pekerman se haga cargo del plantel superior.

¿Será cierto que TEDSG tentó y estuvo cerca de acordar condiciones para ser presidente un ex jugador del club, querido por el hincha? ¿Y qué volverá a aparecer en un futuro?



Talleres somos Todos y el PJ

Román Huespe, de la secretaría de deportes de la Municipalidad de Córdoba y con historial con cargos en el sector público, fue principal estandarte en contra de Fassi en la asamblea, a la hora de votar la remodelación del estatuto del club. En su línea política cuenta con varios apellidos que son parte hoy de la estructura del club, descontentos con el accionar de la dirigencia. Y que formaron parte de la Fundación Azul y Blanco y el Fondo de Inversión: Osvaldo Taham, José Tanús Rufeil, por ejemplo, más otros apellidos, como Marcelo Brussa. También figura el abogado Daniel Quinteros, referente de “Más Talleres” y del “Núcleo Centenario”.

Vale aclara que para que estas fuerzas sumen asambleístas deben contar cerca de 900 votos cada uno, ya que el estatuto habla de un 3 % en sufragios del padrón final, no de la elección. Y que el ganador mete 100 hombres en la asamblea y de los 50 restantes también puede participar si las minorías no llegan al 50 % ciento de los votos que legitiman al ganador. Un tanto confuso. Pero que después de 11 años haya democracia y elecciones en Talleres es una arista a celebrar, aunque sea el “Día de la madre”. ¿Cuántos socios irán a sufragar? ¿Llegarán a 10 mil o serán más? La noche anterior, el Talleres-River en el Kempes, será el primer Boca de Urna.