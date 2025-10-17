Scott Bessent confirmó que compró pesos: intervino en el mercado financiero

Estevez apuntó contra Bullrich: "¿Así nos cuida el Estado?"
La diputada de Unión por la Patria se refirió a un comentario que hizo la ministra de Seguridad en el canadl de streaming Carajo.
El secretario del Tesoro Estadounidense, Scott Bessent, confirmó que la cartera a su cargo ejecutó compras de pesos en el “Blue Chip Swap” y en los mercados spot. El mensaje se difundió mediante la cuenta de X del funcionario, quién se encuentra en contacto con la cartera económica argentina.
"Estados Unidos apoya a la Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que la Argentina vuelva a ser grande", indicó el funcionario de alta influencia en la administración de Trump en su cuenta de X.
The United States stands with Argentina. Yesterday, Treasury bought pesos in the "Blue Chip Swap" and spot markets. Treasury remains in close communication with Argentina's economic team as they work to Make Argentina Great Again. Treasury is monitoring all markets, and we have…— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 17, 2025
La referencia de Bessent al "Blue Chip Swap" es al método de transferencia internacional de fondos, lo que da a entender que hubo operaciones del Tesoro en el mercado que corresponde al dólar conocido como “contado con liquidación” (CCL).
La confirmación de esta intervención en el mercado de cambios llega en un momento crucial para la relación bilateral. Estados Unidos y Argentina están actualmente negociando un swap de monedas por un valor de U$S 20.000 millones. El mismo ministro de Economía estadounidense había asegurado que la suma podía alcanzar los US$40.000.
Además, ambos países están a la expectativa de un acuerdo económico que podía anunciarse esta semana. En ese sentido, Bancos como el JPMorgan, el Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup y el Santander están en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos para ayudar a la Argentina con préstamos de hasta U$S 20.000 millones.
Este jueves, Citi vendió pesos argentinos a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, en la jerga financiera) como parte del amplio esfuerzo de Bessent para impulsar la moneda y la administración de Milei, según personas vunculadas a la esfera financiera.
