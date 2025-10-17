Scott Bessent confirmó que compró pesos: intervino en el mercado financiero

El secretario del Tesoro estadounidense reafirmó su "apoyo" al país en su cuenta de X, al igual que hablo sobre el intercambio de la divisa.

Nacional17 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
974081-milei-scoot_0

El secretario del Tesoro Estadounidense, Scott Bessent, confirmó que la cartera a su cargo ejecutó compras de pesos en el “Blue Chip Swap” y en los mercados spot. El mensaje se difundió mediante la cuenta de X del funcionario, quién se encuentra en contacto con la cartera económica argentina.

"Estados Unidos apoya a la Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que la Argentina vuelva a ser grande", indicó el funcionario de alta influencia en la administración de Trump en su cuenta de X.

La referencia de Bessent al "Blue Chip Swap" es al método de transferencia internacional de fondos, lo que da a entender que hubo operaciones del Tesoro en el mercado que corresponde al dólar conocido como “contado con liquidación” (CCL).

La confirmación de esta intervención en el mercado de cambios llega en un momento crucial para la relación bilateral. Estados Unidos y Argentina están actualmente negociando un swap de monedas por un valor de U$S 20.000 millones. El mismo ministro de Economía estadounidense había asegurado que la suma podía alcanzar los US$40.000.

Además, ambos países están a la expectativa de un acuerdo económico que podía anunciarse esta semana. En ese sentido, Bancos como el JPMorgan, el Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup y el Santander están en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos para ayudar a la Argentina con préstamos de hasta U$S 20.000 millones.

Este jueves, Citi vendió pesos argentinos a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, en la jerga financiera) como parte del amplio esfuerzo de Bessent para impulsar la moneda y la administración de Milei, según personas vunculadas a la esfera financiera.

