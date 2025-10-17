Mestrismo denuncia persecución a militancia UCR

Yanina SoriaProvincial16 de octubre de 2025
En el sprint final de la campaña, los intendentes del interior movieron su última ficha: presentaron la pata municipal del armado de los gobernadores. El cordobés Daniel Passerini y el rosarino Pablo Javkin encabezan un bloque de 500 alcaldes. Apoyo electoral y agenda post 26-O.
Gabriel MarcléRío Cuarto17 de octubre de 2025
El exgobernador encabezará este sábado el acto final de Provincias Unidas en Río Cuarto, acompañado por Martín Llaryora y los candidatos a diputados. A diferencia de otras campañas, la capital alterna no ocupará el segundo lugar en el calendario de cierres. El nuevo mapa demográfico redefine el peso político del sur provincial.
Redacción AlfilEnroque Corto17 de octubre de 2025
Milei levanta el cierre de Córdoba: lo lleva a Rosario | Sigue la movida de intendentes UCR en el interior | Delasotista con Boretto
Felipe OsmanProvincial17 de octubre de 2025
El Día de la Lealtad marca el inicio del sprint final. Provincias Unidas lo celebra en Juniors, junto a los gremios; y activa micro-actos en las seccionales. El domingo, acto de la Juventud en el Hindú. Luego, recorridas. Y cierre el miércoles en la Plaza de la Música. Natalia conmemora la fecha en Río Segundo.
Carolina BiedermannProvincial17 de octubre de 2025
Entra Negri y sale Cortés Olmedo. Ya está todo listo para que la silla en el directorio del Ersep sea ocupada por el exconcejal radical.