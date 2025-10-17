Mestrismo denuncia persecución a militancia UCR

El entorno del exintendente y candidato a diputado nacional salió al cruce por el amedrentamiento que sufrieron militantes radicales.

Esta semana, el sector del radicalismo liderado por el candidato a diputado Ramón Mestre denunciaron una intimidación por parte de la guardia urbana hacia militantes de su partido mientras entregaban folletos. El hecho habría sucedido en la seccional cuarta de la calle O´Higgins, esquina Javier Díaz.

Según lo dicho desde el radicalismo, en el lugar mencionado se estaban movilizando de manera pacífica militantes y algunos candidatos de su partido, los mismos se encontraban repartiendo folletos a los transeúntes. Pocos minutos después, alrededor de 5 autos de la guardia urbana frenaron en la esquina.

Una vez estacionados los vehículos, los empleados municipales descendieron de los mismos armados, aún no existen certezas del tipo de armas que cargaban. Al bajar de sus automóviles, los encargados de la guardia se acercaron al grupo radical y les empezaron a pedir datos personales.

Desde la UCR informaron que la actitud de los municipales se fue tornando violenta, ya que supuestamente habían visto por los domos un intento de corte de tránsito por parte de los radicales. Cabe aclarar que, desde el sector encabezado por el exintendente niegan haber intentado bloquear la calle.

El bloque radical espera que la Justicia Electoral preserve las pruebas, las cuales estan presentes en las grabaciones registradas por los domos, y exigen que se haga valer la democracia que se recuperó hace más de 40 años.

