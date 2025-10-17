La Universidad Provincial llegará a Villa Carlos Paz

Con ya 15 delegaciones de la UPC que serán creadas en el interior provincial, el departamento de Punilla espera con ansias la primera en su historia.

Provincial17 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Por Redacción Alfil

Este viernes, el gobernador Martín Llaryora anunció la creación de una sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba en Villa Carlos Paz, la misma contará con una orientación en carreras vinculadas a la actividad turística y será la primera en la región de Punilla.

"La llegada de nuestra querida UPC a esta ciudad del departamento Punilla es un hecho histórico, ya que será la primera universidad pública con sede propia allí. Es una bisagra en la historia de Villa Carlos Paz", mencionó el mandatario cordobés.

Por otra parte, el gobernador resaltó que: "cuando la universidad argentina está siendo desfinanciada, en Córdoba vamos para adelante con más educación". Además expresó con orgullo que, la nueva sede de la UPC será la decimoquinta en la provincia.

"La educación es un tema central. Cada vez más, las capacidades que tengamos serán un factor diferencial, especialmente para los jóvenes del interior”, resaltó Llaryora. También, el mandatario afirmó que mientras más universidades hay, más inversiones llegan.

Además de Llaryora, la rectora Julia Oliva Cúneo estuvo presente en el acto y reafirmó que: “este paso reafirma la vocación de la Universidad Provincial de Córdoba de ser una institución presente en los territorios, que dialoga con las comunidades y responde a sus necesidades productivas, culturales y sociales”. 

Por su parte, el intendente de Carlos Paz, Esteban Avilés indicó que: “Estamos en presencia de los días más importantes de las últimas décadas de la ciudad. En todo sentido, en la vida, en nuestra formación, en el trabajo, en la historia y el futuro de Carlos Paz”.

