La Universidad Provincial llegará a Villa Carlos Paz

Mestrismo denuncia persecución a militancia UCR
Provincial17 de octubre de 2025
Por Redacción Alfil
Este viernes, el gobernador Martín Llaryora anunció la creación de una sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba en Villa Carlos Paz, la misma contará con una orientación en carreras vinculadas a la actividad turística y será la primera en la región de Punilla.
"La llegada de nuestra querida UPC a esta ciudad del departamento Punilla es un hecho histórico, ya que será la primera universidad pública con sede propia allí. Es una bisagra en la historia de Villa Carlos Paz", mencionó el mandatario cordobés.
Por otra parte, el gobernador resaltó que: "cuando la universidad argentina está siendo desfinanciada, en Córdoba vamos para adelante con más educación". Además expresó con orgullo que, la nueva sede de la UPC será la decimoquinta en la provincia.
"La educación es un tema central. Cada vez más, las capacidades que tengamos serán un factor diferencial, especialmente para los jóvenes del interior”, resaltó Llaryora. También, el mandatario afirmó que mientras más universidades hay, más inversiones llegan.
Además de Llaryora, la rectora Julia Oliva Cúneo estuvo presente en el acto y reafirmó que: “este paso reafirma la vocación de la Universidad Provincial de Córdoba de ser una institución presente en los territorios, que dialoga con las comunidades y responde a sus necesidades productivas, culturales y sociales”.
Por su parte, el intendente de Carlos Paz, Esteban Avilés indicó que: “Estamos en presencia de los días más importantes de las últimas décadas de la ciudad. En todo sentido, en la vida, en nuestra formación, en el trabajo, en la historia y el futuro de Carlos Paz”.
El Día de la Lealtad marca el inicio del sprint final. Provincias Unidas lo celebra en Juniors, junto a los gremios; y activa micro-actos en las seccionales. El domingo, acto de la Juventud en el Hindú. Luego, recorridas. Y cierre el miércoles en la Plaza de la Música. Natalia conmemora la fecha en Río Segundo.
El intendente Fernando Rambaldi elevó al Concejo Deliberante de La Calera un proyecto de ordenanza que originó el Régimen de Promoción de la Economía Barrial y el Régimen de Simplificación e Incentivo para el Crecimiento Económico Local, un plan integral destinado a atraer inversiones, generar empleo y aliviar la carga impositiva sobre las pymes.
Se vienen los comicios en barrio Jardín donde el oficialismo buscará por prolongar su proceso que ya lleva 11 años. Los opositores van por el golpe.
El exgobernador encabezará este sábado el acto final de Provincias Unidas en Río Cuarto, acompañado por Martín Llaryora y los candidatos a diputados. A diferencia de otras campañas, la capital alterna no ocupará el segundo lugar en el calendario de cierres. El nuevo mapa demográfico redefine el peso político del sur provincial.
Milei levanta el cierre de Córdoba: lo lleva a Rosario | Sigue la movida de intendentes UCR en el interior | Delasotista con Boretto
El Día de la Lealtad marca el inicio del sprint final. Provincias Unidas lo celebra en Juniors, junto a los gremios; y activa micro-actos en las seccionales. El domingo, acto de la Juventud en el Hindú. Luego, recorridas. Y cierre el miércoles en la Plaza de la Música. Natalia conmemora la fecha en Río Segundo.
