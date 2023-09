Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Repudio al negacionismo

El periodista consultaba con su informante en el Legislativo municipal sobre las cuestiones abordadas en la sesión ordinaria del día jueves.

Periodista: Leí el orden del día de la sesión y vi que había un proyecto de repudio a las expresiones negacionistas. ¿Me cuenta cómo anduvo eso?

Informante: Como se esperaba, hubo acuerdo entre los tres bloques e introdujeron el proyecto. Fue una declaración de rechazo a las expresiones negacionistas. Habló la concejal Miriam Salvatierra en representación de PAIS y después Armando Chiappe del bloque peronista. Fue un discurso muy completo el del edil oficialista. Quince minutos que terminaron con aplausos. El bloque radical tuvo a Marcos Curletto felicitando a Chiappe y destacando que fue un discurso emotivo, aunque mañana vuelvan a discutir por las diferencias entre bloques. Curletto no se quedó atrás con el mensaje del bloque y terminó muy emocionado. Está muy bien que el Concejo sea el espacio para tomar posición.

P: Fue importante, por lo que me cuenta.

I: Lo más importante de la sesión, definitivamente. La verdad es que el Legislativo fue el único espacio de política partidaria que expresó su rechazo. Estuvieron muy flojos en todos lados. Acartonadísima la lucha por los Derechos Humanos.

P: El otro día me comentaban que había enojo por eso.

I: Hay gente que cuida demasiado los votos de la derecha más rancia. Piden democracia, pero no se le animan a los que reivindican la dictadura. Por suerte, este viernes habrá una convocatoria importante de agrupaciones políticas en el monumento a los desaparecidos que está en la plaza del Concejo Deliberante. Tal vez ahí aparezcan los que estuvieron guardados estos días.

Viáticos: Giorgetti respondió

El video en el que el ex concejal Pablo Carrizo apuntaba al ex defensor del Pueblo, Ismael Rins (por el pago de viáticos para un congreso en Colombia) también hacía alusión a la edil de Juntos por Río Cuarto, Mariana Giorgetti. En respuesta a un comentario en sus redes sociales, Giorgetti aclaró que fue invitada a dicha actividad por la Personería de Bogotá, a partir de su experiencia en materia de DDHH en la Defensoría del Pueblo de la Provincia. La periodista recibió un mensaje del informante municipal, quien le comentó al respecto.

Informante municipal: Vi que la concejala Giorgetti salió a aclarar su situación. Había un par de cuentas anónimas que la criticaban y parece que aprovechó de dar su respuesta. Dijo que era una falsa acusación, que “no conoce las playas de Colombia” (respondiendo un poco a la chicana de Carrizo) y que fue invitada por la Personería de Bogotá, un organismo que tiene más de 100 años ya.

Periodista: ¿Dónde lo dijo? No he visto nada pero, ante acusaciones así, está bien que se dé una respuesta.

I M: Lo vi en un comentario en sus redes sociales, le estaba respondiendo a una cuenta anónima que la agraviaba. En fin, a juzgar por lo que mostraba el video de Carrizo, ahí no había alguna prueba o documento que comprometa puntualmente a la concejala. Ella dijo que se trató de un Congreso de DDHH emergentes y que la invitaron por sus estudios en el tema y su trayectoria de más de 15 años en la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Dijo que de ninguna manera utilizó dinero del Municipio para viajar. Habrá que ver si en estos días también sale el defensor del Pueblo a responder por esta acusación.

Parodi, ¿emulando a Bullrich?

El periodista recibía el mensaje de un funcionario municipal, quien comentaba sobre la campaña por la interna de la Unión Cívica Radical.

Funcionario: ¿Qué está viendo de la campaña de los muchachos de rojo?

Periodista: ¿La interna radical? La veo tranquila y muy metida en sí misma. No se extiende al resto de la población, por más que lo intenten. ¿A qué viene su pregunta?

F: A que me pasa lo que dice usted, no me llega mucho de eso. Muy de nicho la interna. El único que me generó algo para comentar es Gonzalo Parodi. ¿Vio el video que anduvieron difundiendo desde su equipo?

P: Me llegó un fragmento de una entrevista radial donde habla de seguridad. ¿Se refiere a ese?

F: ¡Ese mismo! Le di play y quedé muy sorprendido. No sabía si estaba escuchándolo al concejal radical o a la candidata presidencial de su espacio.

P: ¿Patricia Bullrich?

F: ¿Quién más si no? El discurso era mucho más preciso que el de la ex ministra, lo entendí bien. Pero me sorprendió el tono. Sin pedir mano dura, anda diciendo que no hay que tenerles miedo a los delincuentes y salir a buscarlos. Cuenta que él mismo denunció tres kioscos de droga y no de forma anónima. Por lo visto, ese terminará siendo el eje de su cierre de campaña.

P: No lo vi tan así, pero tiene un punto.

F: Se nota que quiere captar un poco el voto de esa parte de la gente que quiere medidas fuertes para el tema de la inseguridad. Como que el problema no es para tibios. Le está pisando el electorado a Gonzalo Luján, el único de los tres precandidatos que laburó para la campaña de Patricia. Entre nos, le va a terminar rindiendo más emular a Bullrich que mostrar una plataforma coacheada por Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y Rodrigo de Loredo. Si mal no recuerdo, todos esos perdieron sus elecciones.

El posicionamiento de Lista Azul

La periodista dialogaba con un integrante del espacio sindical Lista Azul (referenciado actualmente en Diego Pinto), quien le manifestó su posicionamiento frente a la situación salarial de los trabajadores municipales. El informante aclaró que, desde la agrupación, no formaron parte de los “escraches” a la actual conducción.

Integrante Lista Azul: Paso a aclarar, por las dudas, que nuestro espacio no ha tenido nada que ver con los afiches que se han visto en algunas dependencias municipales. Los que apuntan a la actual secretaria general del gremio.

Periodista: Por las dudas, le comento que no afirmamos eso desde este medio.

I L A: Lo sé, pero no está de más evitar alguna confusión, ya que antes habíamos sido uno de los pocos espacios que se pronunció en rechazo al último acuerdo paritario. Así que aprovecho para aclarar que esos afiches o “escraches” están bastante lejos de nuestra forma de manifestar nuestro descontento o el de aquellos a los que representamos. No hemos tenido ningún tipo de intervención en esa actividad.

P: Le agradezco la aclaración. Más allá de eso, ¿han tomado postura con lo del adelanto de paritarias y lo que se ha estado hablando en estos días?

I L A: Claramente tenemos diferencias con la actual conducción. Muchos trabajadores siguen sin poder cubrir necesidades básicas. Hay compañeros que perciben 130 mil pesos de bolsillo. La situación es muy acuciante y sostenemos que hace falta un acuerdo nuevo de manera urgente. Por nuestra parte, vamos a estar dispuestos a dialogar y aportar en lo que haga falta.