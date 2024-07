De Rivas podría continuar la “tradición” de presidir el PJ

Por Julieta Fernández

“Queremos tener un partido abierto, con más movimiento. El intendente tomó nota de eso y dijo que se va a trabajar en darle movimiento y otra impronta. Como intendente y como autoridad máxima de Río Cuarto, debiera ser el próximo presidente del partido. Vamos a trabajar codo a codo con el”, dijo Claudio Raillón, secretario político de Las 62 Organizaciones Peronistas de Río Cuarto. El dirigente señaló que el tema fue deslizado brevemente durante la reunión que mantuvieron dirigentes de Las 62O y la CGT local junto al intendente Guillermo De Rivas.

“Recién lleva 15 días, ya se va a acomodar. Él quiere trabajar abierto a todos, ya sea desde el Municipio como el partido”, comentó Raillón, quien resaltó que aún es muy pronto para dar la discusión de la conducción del PJ pero que la intención de buena parte del arco sindical es que el mandatario municipal continúe con la tradición de “quien gobierna, conduce el partido”.

El intendente Guillermo De Rivas se reunió con una veintena de dirigentes de Las 62 Organizaciones Peronistas y la CGT que lo acompañaron durante la campaña electoral. Con tres dirigentes sindicales en el Ejecutivo (Ariel Peralta como secretario de Trabajo y Empleo; Marcelo Dutto como subsecretario de Empleo y Julieta Paglialunga como coordinadora), los referentes de los gremios se mostraron conformes con el lugar de representación en el Ejecutivo Municipal.

El pedido de apertura es algo que resuena en varios sectores del sindicalismo y remonta a aquellas reuniones que se hicieron a comienzos de este año en las que algunos dirigentes políticos y sindicales le achacaron “falta de liderazgo” al entonces intendente y presidente del PJ Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. Algunas voces que se alzaron en aquel momento fueron, por ejemplo, la del integrante del Triunvirato de la CGT local, Ricardo Tosto, quien habló de cierto abandono de la sede ubicada en la Avenida España.

En aquellos encuentros participaron dirigentes que apoyaron a Adriana Nazario pero también a Guillermo De Rivas. En aquel momento, el reclamo apuntó a la conducción del ex intendente Juan Manuel Llamosas al frente del PJ y pidieron más apertura y discusión en el seno del partido. Cabe recordar que Las 62O no congeniaban con el ex intendente (aunque sí acompañaban al PJ provincial), mientras que la CGT se mostraba cercana al ex mandatario municipal pero distante e incluso bastante crítica del gobierno de Juan Schiaretti.

En el caso de las 62 Organizaciones, días después de las últimas elecciones provinciales (en las que Martín Llaryora perdió en la ciudad de Río Cuarto), lanzaron un comunicado en el que pidieron que Llamosas renunciara a la presidencia del partido. “Hay una notoria falta de conducción política y un Partido Justicialista cerrado a la discusión, al debate y sobre todo a la sociedad que nos debemos”, señalaron en aquel momento desde la organización sindical, a la vez que enfatizaron en que haya una “urgente renovación dejando de lado a los verdaderos culpables de tan dolorosa derrota en la ciudad y el departamento”.

Podría decirse que Guillermo De Rivas logró captar una buena parte del arco sindical de Río Cuarto: aquel que ya acompañaba a Llamosas cuando era intendente pero también a quel sector que se mostró crítico del ex jefe municipal. Según pudo saber Alfil, De Rivas se habría comprometido a reunirse periódicamente con los sindicatos. La conducción del PJ no parece ser un tema urgente pero seguramente en los próximos meses se sabrá si el intendente decide continuar con la “tradición” y especialmente si acata el reclamo de apertura de los dirigentes sindicales.