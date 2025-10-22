Partido Córdoba te quiero

JULIO GERARDO LUCERO: “El compromiso con el país no termina con el uniforme, continúa en la vida pública” El Comodoro Mayor retirado y actual candidato de la alianza “Córdoba Te Quiero” se presenta ante la ciudadanía con una propuesta basada en la educación, la gestión eficiente y el servicio a la comunidad. Nacido en Córdoba el 9 de julio de 1965, Julio Gerardo Lucero llega a su primera experiencia electoral con un perfil distinto: combina una extensa trayectoria en las Fuerzas Armadas con una sólida formación académica y una visión moderna del rol del Estado. Padre de tres hijas —una economista y contadora, otra abogada y la menor estudiante de Biotecnología— todas egresadas o estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, Lucero considera que “la educación pública es el motor del desarrollo y la base del mérito personal”. Retirado con el grado de Comodoro Mayor, egresó de la Escuela de Aviación Militar y luego se graduó como Ingeniero en Sistemas, obteniendo además un Magíster en Administración de Sistemas de Información.

Actualmente cursa el Doctorado en Defensa en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Durante más de tres décadas, ocupó importantes cargos en el ámbito de la educación militar y universitaria: fue Director de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Córdoba, Subdirector General de Educación de la Fuerza Aérea Argentina, Director del Instituto Universitario Aeronáutico y Decano de su Facultad de Ingeniería. También integró una misión de paz en Haití bajo mandato de la ONU, experiencia que —según afirma— “le permitió comprender el valor de la cooperación internacional y del trabajo por la paz como responsabilidad colectiva”. Docente por vocación, sostiene que la gestión pública debe inspirarse en los mismos principios que guían la educación: planificación, evaluación y transparencia. “En cada institución donde trabajé aprendí que los equipos bien formados y motivados logran resultados sostenibles. Eso mismo quiero llevar a la política”, explica. En 2024 decidió volcar su experiencia al ámbito partidario. “El compromiso con el país no termina con el uniforme, continúa en la vida pública y en el servicio a la comunidad”, enfatiza Lucero, quien hoy representa a la alianza Córdoba Te Quiero, un espacio que busca renovar la política cordobesa con propuestas concretas y gestión moderna. Fuera de la vida institucional, disfruta de la lectura, la natación y el senderismo, actividades que —según confiesa— le permiten “mantener el equilibrio, reflexionar y seguir aprendiendo cada día”. Con serenidad, preparación y un profundo sentido de pertenencia, Julio Gerardo Lucero apuesta por una política más cercana, transparente y basada en valores. “Córdoba tiene todo para crecer; solo necesitamos organización, honestidad y decisión para hacerlo realidad”, concluye.